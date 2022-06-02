Оккупанты забрали его ногу, но не чувство достоинства: история Артема Малинского, который вместе с семьей пережил оккупацию Бучи

История Артема Малинского, выжившего после обстрела оккупантов в Буче, впечатляет и восхищает одновременно. Впечатляет, потому что пережив оккупацию города и потеряв ногу, он не потерял чувство собственного достоинства, а восхищает, потому что, несмотря на все, человек жаждет жизни и остается невероятным оптимистом.

Это история 23-летнего Артема. Сильного, доброго, немного гордого оптимиста. Именно таким его считает жена Женя и трехлетний сын Адам.

Страсть Артема – кулинария. А еще он очень любит свою работу в строительстве. К которой уже, к сожалению, не сможет вернуться. Самый страшный эпизод его жизни разворачивался в Буче. Он с семьей в тот день, как и все украинцы, проснулся от взрывов. Но сначала не придал этому особого значения.

"Кому нужна Буча? Там нет ничего важного для врага. Мы были уверены, что там мы ничего не почувствуем", – вспоминает Артем.

А через несколько дней оккупанты осели в Буче и хозяйничали там, как у себя дома. Так Артем провел больше недели с испуганным трехлетним сыном на руках и без связи с мамой, проживавшей в соседнем поселке Ворзеле. Потом парень решил пойти к маме пешком. Во дворе он увидел убитого родственника, которого ему пришлось похоронить своими руками. Именно в это время мимо дома проезжали оккупанты на танке. Разъяренный Артем выбежал на дорогу, преградил проезд оккупантам и выругался на них. А в ответ один из вражеских танков открыл огонь по Артему. Снаряд разлетелся рядом, а обломок попал ему в ногу.

Три дня мама делала сыну перевязки, но рана не заживала. В частности и из-за диабета, который у Артема с детства. Парень решил, что умирает. Поэтому достал костыли и отправился домой, чтобы попрощаться с женой и сыном. А когда дошел, узнал, что ни жены, ни сына дома уже не было. Они эвакуировались. А уже на следующий день и у Артема появился шанс на спасение. В тот день в Буче должен был сработать первый согласованный зеленый коридор. Но белые автобусы так и не приехали.

Артем рассказал, как они с соседом нашли заброшенный автобус и решили ехать на нем. Пройдя шесть вражеских блокпостов и увидев, наконец-то, наш украинский флаг, у Артема потекли слезы. И наконец парень смог увидеться с дедушкой и бабушкой в Киеве. А потом из Западной Украины вернулась и жена с сыном. Свое спасение из Бучи они считают большим чудом и радуются, что их семья сейчас держится вместе в безопасности.

Чем будет заниматься дальше, Артем пока не знает. Но, несмотря на все пережитое, семья не теряет оптимизма и, кажется, именно он помогает семье жить и мечтать о светлом будущем в Украине.

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