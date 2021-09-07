Уровень сахара в крови влияет на тяжесть болезни COVID-19 — исследование

Именно высокий уровень глюкозы приводит к поражению легких, а также к тромбозам при заражении коронавирусом.

Швейцарский научный проект Blue Brain создал нейронную сеть, с помощью которой проанализировал сотни тысяч исследований коронавируса. Ученые хотели понять, почему одни люди переносят болезнь бессимптомно, а другие попадают в больницы и даже умирают.

Издание EurekAlert предоставляет описание эксперимента.

Во время пандемии был открыт доступ к 400 тыс исследований SARS-CoV-2 и других коронавирусах, опубликованы полные тексты почти трети из них.

Команда Blue Brain обнаружила, что наиболее часто упоминается такая биологическая переменная, как метаболизм глюкозы. Исследователи сфокусировались на работах, рассматривали уровень сахара в крови в контексте респираторных заболеваний и коронавируса.

Им удалось изучить роль уровня глюкозы в крови на различных этапах заражения коронавирусом и заболеванием COVID.

Оказалось, высокий уровень глюкозы связан с более тяжелым течением COVID-19: от поражения легких, тромбозов до полиорганной недостаточности. Само же повышение показателя глюкозы могут вызвать аномальный метаболизм, прием лекарств или внутривенного введения моносахарида.

Правда, Blue Brain подчеркивает, что результаты не подтверждены экспериментально, и называет свои выводы гипотезой.

Раньше их связь между тромбозом и прививкой от коронавируса выявили немецкие ученые. По словам ученых из Франкфуртского университета им. Гете и Университета Гельмгольца Ульма, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

Как сообщалось, Бельгия приостановила вакцинацию лиц до 41 года COVID-препаратом от Johnson & Johnson после смерти пациентки, привитой этой вакциной. Накануне женщину госпитализировали с "тяжелым тромбозом и дефицитом тромбоцитов". Ей было меньше 40 лет.

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