Что делать, если кожа обгорела на солнце: спасаемся от солнечного ожога профессионально

Что делать, если кожа обгорела на солнце: спасаемся от солнечного ожога профессионально

Сильное покраснение, отечность, жжение — признаки того, что кожа получила солнечный ожог.

Забудьте о том, чтобы спасаться от солнечных ожогов йогуртом или сметаной. Бабушкины методы не помогают. Обычно, даже прохладный душ принесет вам больше пользы, чем кисломолочные продукты.

Солнечный ожог первой степени — это сильное покраснение, отечность, ощущение жжения.

Признаки солнечного ожога второй стадии хуже: к покраснению добавляются пузыри, болевые ощущения и даже повышение температуры. Причина такого состояния — воспаление, вызванное чрезмерным воздействием ультрафиолета.

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Первое, что вам захочется сделать после того, как кожа пострадала, — намазать ее чем-то холодненьким, чтобы уменьшить неприятные симптомы. Но ваши обгоревшие плечи и спину не спасут бабушкины рецепты. Да, возможно, облегчение наступит, но только благодаря охлаждающему эффекту.

Кисломолочный продукт создает на поверхности кожи жирную пленку, которая мешает тепловому обмену. В результате площадь ожога увеличивается, отек тоже.

Кроме того, кисломолочные продукты содержат микроорганизмы, которые способны усилить воспаление. Аллергическая реакция на кисломолочный продукт также может возникнуть, а это не слишком приятное дополнение к солнечного ожога.

Как успокоить кожу после солнечного ожога

Принять прохладный душ, а после него нанести специальное косметическое средство.

Термальная вода успокоит кожу.

успокоит кожу. Алоэ-гель охладит и хорошо увлажнит.

Крем с пантенолом или аллантоином снимет воспаление.

снимет воспаление. Средство After sun с увлажнителями, например, гиалуроновой кислотой и экстрактами растений (алоэ, ромашка, огурец, гамамелис) уменьшит неприятные ощущения.

Как загореть, но не обгореть

Загар — это защитная реакция организма на ультрафиолет, который активизирует синтез кожей витамина D. Это прекрасный витамин, регулирующий обмен кальция, поддерживающий уровень неорганического фосфора в крови. Тем самым он укрепляет нервную систему, предупреждает слабость мускулов, повышает иммунитет, оказывает благотворное влияние на клетки кишечника, почек, регулирует давление и защищает сердце от перегрузки.

Под действием солнца в организме вырабатывается и серотонин — гормон удовольствия, от которого зависят сон, аппетит и настроение. Но чрезмерное пребывание на солнце приводит к старению и сухости кожи, фотодерматозу (аллергии), нарушению терморегуляции и к тому же ожогу.

Если вы решили немного позагорать, делайте это ответственно. Загорайте медленно. Быстрый загар непременно приведет к проблемам с кожей.

Все знают, что загорать под солнцем с 10:00 до 16:00 плохо, но все загорают. С 8:00 до 10:00 и после 16:00 солнце более ласковое. Вібирайте єто время.

Если вы собираетесь в отпуск, хотя бы несколько дней дополнительно увлажните кожу, например, с помощью средств с гиалуроновой кислотой.

Простая диета поможет уменьшить стресс для организма от ультрафиолетового излучения. Ешьте больше свежих фруктов, особенно тропических (ананас, манго, киви), ягод, Пейте больше зеленого чая. В этих продуктах содержатся антиоксиданты, предотвращающие воздействие свободных радикалов на клетки. Они замедляют фотостарение.

Сколько можно загорать: время для разных типов кожи

Первый фототип — это голубоглазые блондины и рыжеволосые. Кожа у них очень светлая, тонкая, покрыта веснушками. Людям с такой кожей очень трудно загореть, уже через 15-20 минут пребывания под прямыми солнечными лучами их кожа начинает обгорать. Загорайте только рано утром.

Вторая группа — блондины, рыжие и русые, но с темными глазами. Кожа у них светлая, но более адаптированная. 20-40 минут под прямыми солнечными лучами — их лимит времени.

Третий фототип — шатены или люди с темно-русыми волосами и довольно светлой кожей. Этот фототип - самый распространенный среди европейцев. Такие люди легко загорают, кожа приобретает интенсивный темно-коричневый оттенок. Ожог можно получить, разве что задержавшись под солнцем более двух часов.

Четвертая группа — смуглянки с темными глазами и волосами. Люди с такой кожей всегда загорают легко, быстро

и интенсивно, практически никогда не обгорят на солнце.

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Как выбрать средство от солнечных ожогов, для загара и после

Солнцезащитные средства защищают нас от ожогов и вредного воздействия солнечных лучей, но не блокируют защитную реакцию кожи. Поэтому мы и загораем. Нужно подобрать средство в зависимости от своего фототипа. Крем с SPF 100 условно защищает на 100%, но эта защита действует только в течение короткого времени после нанесения. В этом случае загар не проявляется.

Если же поставлена цель загореть, лучше выбирать солнцезащитные средства с SPF 15-20. И помните, ни одно солнцезащитное средство не устоит перед водой, поэтому каждые два часа обновляйте его. А после пребывания на солнце примите душ и нанесите специальный увлажняющий лосьон после загара, который содержит витамин E. И главное, пейте больше чистой воды для предотвращения обезвоживания организма.

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