Медосмотр в детский сад: каких врачей нужно пройти для оформления в 2021 году

Получить справку о состоянии здоровья малыша для детского сада легче, чем вы думаете.
Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку о том, что ребенок здоров. Такую справку выпишет семейный врач учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок.
В справке врач должен указать:
- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дату рождения;
- место жительства;
- информацию о состоянии здоровья ребенка и возможность посещения заведения дошкольного образования.
Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то врач укажет предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.
Обратите внимание, что для детей до 6 лет, которые идут в детский сад, по информации Минздрава Украины, справка № 086-1/о не нужна.
Где проводят медосмотр в детский сад: начинаем с важного
Пройти осмотр бесплатно ребенок сможет в поликлинике. Частные клиники предлагают платные пакеты услуг и осмотра врачей для оформення справки в детское учреждение.
Добавим, что кроме нее у родителей малыша спросят справку об эпидемиологическом окружении, что подтверждает отсутствие контактов ребенка с инфекционными больными, а срок действия ее — до трех дней. Будьте внимательны.
Каких врачей желательно пройти для оформления в детский сад в 2021 году
Медкомиссия в детский сад включает осмотр минимум 7 врачей.
- невролог
- хирург-ортопед
- стоматолог
- логопед
- отоларинголог
- офтальмолог
- педиатр (семейный врач) — дважды
Если малыш стоит на учете у аллерголога или гастроэнтеролога, эти специалисты также должны осмотреть ребенка перед садиком и записать вывод в медицинской справке.
Семейный врач осмотрит ребенка первым. Запишитесь на прием в системе HELSI, чтобы выбрать удобное время приема и не нервничать.
Как проходит медосмотр в садик
Осмотр у семейного врача включает:
- измерение роста, веса, окружности грудной клетки, головы ребенка;
- осмотр кожи тела и головы;
- прослушивание сердца и легких;
- обзор лимфатических узлов
- пальпация живота
Всю информацию врач запишет в медицинской карточк. Затем выдаст перечень специалистов, которым желательно показать малыша, и список анализов, которые можно сдать перед садом.
Анализы для приема в детский сад
Малышу дадут направление на лабораторные анализы:
- кровь — общий анализ;
- моча — общий анализ;
- кал;
- соскоб на энтеробиоз (яйцеглист).
После того, как малыша осмотрят все врачи из списка, а также будут готовы результаты всех анализов, посетите семейного врача снова. Он проверит результаты и даст заключение.
Как проходит осмотр врачей перед детским садом
Хирург-ортопед, который осматривал малыша в первый год жизни, сейчас проверит, все ли в порядке с позвоночником ребенка, нет ли искажения, а также проведет тест на плоскостопие и деформацию. Если ребенку потребуется коррекция, он пропишет специальную ортопедическую обувь, ЛФК и комплекс домашних упражнений.
Невролог определит уровень психо-эмоционального развития ребенка и работу его вестибулярного аппарата.
Окулист проверит остроту детского зрения и определит, нужна ли коррекция.
Стоматолог осмотрит молочные зубки ребенка и подлечит при необходимости.
Отоларинголог проверит здоровье ушей и носоглотки, выяснит, нет ли хронических состояний, даст рекомендации по их устранению и повышению местного иммунитета, если ребенок часто болеет.
Логопед будет числиться в списке обязательных для посещения специалистов, если твоему ребенку уже исполнилось три года.
Прививки для оформления в детский сад
Согласно статьям 12 и 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", дети подлежат обязательной вакцинации против кори, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка. Отсутствие у ребенка прививок является основанием для отказа в посещении детских учреждений.
Принимать или не принимать в садик ребенка без прививок, решает индивидуально врачебно-консультативной комиссией по привлечением эпидемиолога.
Список прививок при поступлении в детский сад
Согласно календарю прививок МОЗ, у ребенка должны быть следующие отметки о вакцинации.
- АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) трехкратная вакцинация плюс первая ревакцинация АКДС;
- полиомиелит (трехкратная вакцинация) плюс первая ревакцинация;
- БЦЖ (против туберкулеза)
- корь, паротит, краснуха (КПК)
- гепатит В (трехкратная вакцинация)
- гемофильная инфекция (четырехкратная вакцинация).
Напомним, что иммунитет против некоторых заболеваний остается не на всю жизнь, поэтому необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация, поэтому с календарем прививок для взрослых также стоит ознакомиться.