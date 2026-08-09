10 ошибок, связанных с SPF, которые могут свести на нет вашу защиту от солнца / © Credits

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Солнцезащитный крем уже давно перестал быть средством «только для пляжа». Сегодня его называют одним из важнейших элементов ежедневного ухода за кожей, наравне с очищением и увлажнением.

Однако значительная часть проблем возникает не из-за отсутствия солнцезащиты, а из-за её неправильного использования. Даже если на баночке написано SPF 30 или SPF 50, несколько небольших ошибок могут существенно снизить уровень реальной защиты, об этом сообщило издание NewBeauty.

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SPF 100 обеспечит в разы лучшую защиту

Если вы думаете, что чем выше SPF, тем сильнее защита, это не совсем так. Многие считают, что SPF 50 или SPF 100 создают почти невидимый щит от солнца, но разница между высокими показателями гораздо меньше, чем кажется.

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SPF 15 блокирует примерно 93% УФБ-лучей

SPF 30 — около 97%

SPF 50 — примерно 98%

После этого уровень защиты уже не растет пропорционально. Идеального 100-процентного барьера от солнечного излучения не существует. Главное — не максимальное значение на упаковке, а правильное нанесение и регулярное обновление.

Темная кожа не нуждается в SPF

Меланин действительно обеспечивает некоторую естественную защиту от солнца, но он не заменяет солнцезащитный крем. Люди с большим количеством меланина часто недооценивают риск ультрафиолета, поскольку считают, что солнечные лучи им не вредят. На самом деле пигментация, фотостарение и повреждение клеток могут возникать независимо от оттенка кожи.

SPF нужен всем, просто потребности могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей.

SPF — только один раз в день

Одно из самых распространенных заблуждений — нанести крем утром и забыть о нем до вечера. Солнцезащитное средство постепенно теряет эффективность под воздействием солнца, пота, воды и времени. Особенно активно ультрафиолет действует примерно с 10:00 до 16:00. Поэтому рекомендуется обновлять SPF примерно каждые два часа, а также после купания или активного потоотделения.

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Выход сразу после нанесения

SPF не действует мгновенно: большинству солнцезащитных средств требуется около 20 минут, чтобы сформировать равномерную защитную пленку на коже. Поэтому наносить крем лучше не у двери перед выходом, а заранее, в рамках утренней бьюти-рутины.

Защита только лица

Многие люди тщательно наносят солнцезащитный крем на щеки и лоб, но забывают о шее и зоне декольте. Именно эти участки часто выдают возраст, ведь они регулярно подвергаются воздействию солнца, но при этом остаются без должного ухода. Необходимо рассматривать лицо, шею и грудь как единую зону защиты.

SPF — только в солнечную погоду

Пасмурный день не означает отсутствие ультрафиолета. До 80% УФ-лучей могут проникать даже сквозь облака. Кроме того, UVA-лучи способны проникать через стекло, поэтому кожа подвергается воздействию солнца даже когда вы стоите у окна или во время поездки в автомобиле. Солнцезащита — это не сезонный продукт, а ежедневная привычка в течение всего года.

Полагаться только на макияж с SPF

Тональный крем или пудра с SPF — приятный бонус, но не полноценная замена солнцезащитному средству. Проблема в том, что для достижения заявленного уровня защиты нужно нанести гораздо больше декоративной косметики, чем обычно используется в повседневном макияже. Поэтому правильная схема проста: сначала SPF, потом макияж.

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Средства недостаточно

Даже самый лучший SPF не обеспечит защиту, если нанести его тонким слоем. Обратите внимание, что многие люди используют лишь четверть или половину необходимого количества. Для лица ориентир — примерно ¼ ч. л. средства или количество размером с монету. Не стоит забывать и о губах, они также нуждаются в ежедневной защите, желательно с SPF 30 или выше.

SPF — это лишь защита от солнца

Современные солнцезащитные средства могут быть гораздо больше, чем просто барьер от ультрафиолета. Многие формулы содержат дополнительные ухаживающие компоненты:

гиалуроновую кислоту для увлажнения

витамины C и E для антиоксидантной защиты

ниацинамид для поддержания кожного барьера

пептиды для ухода за зрелой кожей

Правильно подобранный SPF может стать неотъемлемой частью ежедневного бьюти-ритуала.

SPF, которым вам неудобно пользоваться

Лучший солнцезащитный крем — тот, которым вы будете регулярно пользоваться. Сегодня существуют десятки вариантов, например:

легкие флюиды

гели

спреи

спреи для восстановления защиты

кушоны

тонирующие средства

сыворотки с SPF

Если классический крем кажется слишком густым или оставляет белый след, стоит подобрать другую текстуру, ведь идеальный SPF — это не тот, который стоит на полке, а тот, который вы наносите каждый день.

Защита от солнца — это не страх перед солнцем, а забота о коже на долгие годы. Даже самые незначительные ошибки могут снизить эффективность SPF. При этом исправить эти привычки очень просто.

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