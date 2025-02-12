10 причин употреблять больше белка

Белок – основа здоровья нашего тела. Он участвует в формировании мышц, костей, гормонов и ферментов. И если жиры и углеводы вызывают споры по поводу их пользы для здоровья, то важность белка не вызывает сомнений.

Многочисленные исследования подтверждают, что повышенное потребление белка способствует похудению, улучшает метаболизм, укрепляет кости и мышцы, об этом рассказало издание HealthLine, но это далеко не все преимущества.

Долгое чувство сытости

Если вы часто чувствуете голод между едой, белок может стать вашим лучшим союзником. Среди трех основных макроэлементов – жиров, углеводов и белков – именно белок имеет самый высокий сытный эффект. Он снижает уровень "гормона голода" грелина и повышает уровень пептида YY, способствующего ощущению сытости. Увеличение потребления белка может снизить потребление калорий на 441 калорию в день без ощущения ограничения.

Лайфхак: если вы хотите уменьшить вес, замените часть углеводов и жиров в рационе белковыми продуктами. Добавьте в блюда мясо, рыбу или яйца.

Увеличивает мышечную массу и силу

Белок – это основной строительный материал для наших мышц. Если вы хотите поддерживать мышечную массу или увеличить ее во время тренировок, белок – ваш незаменимый помощник. Диета с высоким содержанием белка способствует росту мышечной массы и предотвращает ее потерю во время похудения. Так что если вы регулярно тренируетесь, не забудьте добавить в свой рацион больше белковых продуктов.

Укрепляет кости

Некоторые мифы утверждают, что чрезмерное потребление белка вредит костям. Однако долгосрочные исследования доказывают обратное. У людей, употребляющих больше белка, более высокая плотность костной ткани и значительно меньший риск переломов. Это особенно важно для женщин после менопаузы, когда возрастает риск остеопороза.

Совет: сочетайте повышенное потребление белка с физической активностью для защиты костей.

Уменьшает тяготение к перекусам

Тяга к еде – особенно вечером – знакома многим. Белок помогает держать его под контролем. Повышенное потребление белка уменьшает тягу к еде на 60%, а желание перекусить поздно вечером — на 50%. Это объясняется улучшением функции дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворения. Попытайтесь начинать день с белкового завтрака и вы удивитесь, как изменится ваш аппетит.

Ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира

Белок обладает высоким термическим эффектом, то есть на его переваривание тратится больше калорий, чем на жиры или углеводы. Диета с высоким содержанием белка может ускорить метаболизм на 80–100 калорий в день, а в некоторых случаях даже на 260 калорий. Это эквивалентно времени физических упражнений средней интенсивности.

Снижает артериальное давление

Повышенное артериальное давление – это главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение потребления белка может снизить как систолическое, так и диастолическое давление. Кроме того, белок способствует снижению уровня "плохого" холестерина и триглицеридов.

Помогает поддерживать вес

Похудение – только половина дела. Значительно сложнее сохранить результаты. Белок помогает удерживать вес после похудения, снижает риск возврата лишних килограммов. Увеличение белка с 15 до 18% от общего количества калорий уменьшает вероятность возврата веса на 50%.

Не вредит здоровым почкам

Несмотря на распространенные мифы, повышенное потребление белка не вредит здоровым почкам. Исключение составляют люди с диагностированными заболеваниями почек, которым действительно следует ограничить количество белка в рационе.

Способствует более быстрому восстановлению после травм

Белок – это не только строительный материал для мышц, но и незаменимый компонент для восстановления тканей после травм. Повышенное потребление белка ускоряет заживление ран и восстановление после операций.

Поддержка здоровья и физической формы

С возрастом мы теряем мышечную массу, это может привести к слабости и повышенному риску переломов. Белок помогает уменьшить возрастную потерю мышечной массы и предотвратить саркопению — серьезное состояние, сопровождающееся значительным снижением мышечной силы.

Совет: для максимального эффекта сочетайте белковую диету с регулярными силовыми тренировками.

Белок – это основа здорового питания. Он помогает снизить вес, улучшить метаболизм, укрепить кости и мускулы. Большинство людей потребляют достаточно белка во избежание дефицита, но для достижения максимальных преимуществ следует увеличить его количество в рационе. Если вы хотите улучшить свое самочувствие, стать сильнее и здоровее, сделайте белок ключевым компонентом меню, однако перед этим необходимо проконсультироваться с врачом.

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