10 самых распространенных мифов о зависимостях

Эти мифы часто усиливают стигматизацию и препятствуют эффективному лечению, об этом рассказало издание PsychologyToday, чтобы понять реальность, которая скрывается за ошибочными представлениями.

Миф 1: Зависимость – плохой выбор

Многие считают, что зависимость возникает из-за слабой силы воли или отсутствия морали. Однако зависимость – это сложное состояние, формируемое под влиянием многочисленных факторов. Она включает различные наркотики, дозы, способы поступления (курение, еда, инъекции, нюхание) и возраст начала употребления. У людей, которые начинают злоупотреблять психоактивными веществами в раннем возрасте, больший риск развития зависимости. Факты свидетельствуют, что зависимость оказывает влияние на химию мозга, генетику и факторы окружающей среды, а также учитывается опыт травм и жизненных событий. Конкретные генетические варианты, связанные с уязвимостью к зависимостям, это не просто выбор, а результат сложных биологических и социальных процессов.

Миф 2: Люди должны достичь "дна", чтобы вылечиться

Зависимость является хроническим рецидивирующим состоянием, вызванным изменениями в цепях мозга, в частности в областях, контролирующих вознаграждение, стресс и принятие решений. Некоторые люди обращаются за помощью только после того, как добьются кризисного момента, однако задержка только увеличивает вред – не только для здоровья, но и для отношений и карьеры. К примеру, тестирование на алкоголь спасло тысячи жизней и помогло многим людям с расстройствами, связанными с ним, получить необходимую поддержку и помощь.

Миф 3: Наркоманы могут бросить в любое время

Зависимость изменяет мозг и процесс прекращения употребления психоактивных веществ гораздо сложнее, чем просто "решить бросить". Как когда-то сказал Марк Твен, "Бросить курить — это самая простая вещь в мире. Я знаю, потому что делал это тысячи раз". Но зависимость требует гораздо больших усилий, поскольку влияет на регуляцию вознаграждения, заставляет человека испытывать потребность в наркотиках, как другие – в пище или воде. Медикаментозное лечение становится критически важным, и без него риск рецидива остается высоким. Люди, активно занимающиеся программами поддержки, часто получают не только помощь, но и сталкиваются с непониманием окружения, которое считает, что лечение должно быть мгновенным, хотя реальность гораздо сложнее.

Миф 4: Лишь определенные типы людей становятся зависимыми

Существует миф, что зависимость возникает только у определенных слоев общества. На практике она может затронуть кого угодно – независимо от возраста, этнической принадлежности, пола или социально-экономического положения. Факторы риска, такие как раннее начало употребления, травмы, психические расстройства и генетическая предрасположенность могут повлиять на развитие зависимости у людей из всех демографических групп. Зависимость – это универсальная проблема, которая не выбирает, к кому приходит.

Миф 5: Алкоголь менее опасен, чем другие наркотики

Алкоголь является легальным, но он не менее опасен. Он может вызвать физическую зависимость, проблемы с психическим здоровьем и даже смертельные передозировки. Алкоголь повышает риск развития различных видов рака, включая рак груди, печени, колоректальный, пищеводный и полости рта. Употребление алкоголя может быть причиной примерно 5% случаев рака и 3% смертей от этой болезни. Нет "безопасного" уровня потребления алкоголя.

Миф 6: Рецидив означает, что лечение не удалось

Многие воспринимают рецидив как доказательство неудачи лечения. Однако зависимость – это хроническое и рецидивное состояние, подобно другим хроническим заболеваниям, где пациентам со временем может потребоваться коррекция лечения. Рецидив является нормальным этапом на пути к ремиссии и не должен рассматриваться как окончательная неудача. Фактически рецидив может быть сигналом для изменения стратегии лечения, ведь он отражает глубокие изменения в мозге, которые трудно вернуть в прежнее состояние.

Миф 7: Двойные диагнозы встречаются редко

Реальность такова, что двойные диагнозы (когда человек имеет зависимость и одновременно страдает психическим расстройством) является правилом, а не исключением. Часто зависимость сопровождается генерализованным тревожным расстройством, паническими атаками, посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, биполярным расстройством, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и другими психическими проблемами. Более 60% подростков, участвующих в программах лечения зависимостей, отвечают диагностическим критериям хотя бы одного дополнительного психического заболевания. Это подтверждает, что зависимость не различает по демографическим признакам, а комплексное состояние.

Миф 8: Детоксикация с помощью лекарства не требуется

Детоксикация, хотя и не приводит к стойкому выздоровлению, часто является необходимой частью лечения зависимости. Особенно это касается алкогольной детоксикации, которая может быть опасна во время самостоятельного проведения. Симптомы абстиненции, такие как тремор, аритмия, тревога, потливость, высокий пульс, тошнота и судороги могут перерасти в тяжелое состояние, угрожающее жизни. Медицинское наблюдение во время детоксикации — критически важное для обеспечения безопасности пациента.

Миф 9: Если зависимость – это болезнь мозга, почему не существует лекарства

Исследование в области зависимостей началось еще в 1970-х годах и продолжается по сей день, дает новое понимание, как возникает зависимость и как ее можно лечить. Хотя прогресс в лечении кокаиновой зависимости продолжается медленнее, у современной медицины уже есть эффективные методы, направленные на снижение симптомов абстиненции и предотвращение рецидивов.

Миф 10: Медикаментозное лечение заменяет одну зависимость другой

Многие считают, что медикаментозное лечение просто заменяет одну зависимость другой. Однако такие средства, как никотиновый пластырь, метадон и бупренорфин, помогают человеку детоксицироваться, уменьшить симптомы абстиненции и предотвратить рецидивы. Современные никотиновые пластыри, впервые внедренные в 1984 году и другие заменители, помогают многим людям бросить курить или уменьшить потребление алкоголя. Однако, несмотря на доступность инновационных методов лечения, лишь небольшая часть пациентов с расстройствами, связанными с алкоголем или опиоидной зависимостью, получает необходимую медикаментозную помощь. Это свидетельствует о необходимости расширения доступа к эффективным методам лечения и активному участию пациентов в программе лечения.

Эти десять мифов демонстрируют, насколько глубоко укоренились стереотипы, мешающие людям обращаться за помощью и получать эффективное лечение. Зависимость – это не результат плохого выбора или слабой воли, это сложное состояние, определяемое генетическими, нейрохимическими и экологическими факторами. Понимание этих мифов и правильное информирование может изменить отношение к лечению, позволить людям получить поддержку, в которой они нуждаются, без стигматизации. Распространение научно обоснованной информации, как показывают исследования и практический опыт экспертов, является важным шагом в борьбе с зависимостью и помогает построить систему, где каждый может найти путь к здоровью и стабильности.

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