10 тыс. шагов ежедневно

Ходьба — один из самых простых и одновременно самых эффективных видов физической активности. Она не требует специального оборудования, подходит людям всех возрастов и имеет множество преимуществ для здоровья, об этом рассказало издание Women`s Health.

Регулярные прогулки помогают улучшить работу сердца, укрепить иммунитет, поддерживать здоровый вес, уменьшить уровень стресса и повысить настроение. Именно поэтому многие эксперты рекомендуют стремиться к 10 тыс. шагов в день. Но когда речь заходит о похудении, возникает логичный вопрос, достаточно ли этого.

Сколько калорий сжигают 10 тыс. шагов

10 тыс. шагов могут сжечь примерно от 300 до 600 калорий. Однако точная цифра зависит от многих факторов. Среди них пол, возраст, рост и вес, пульс, уровень физической подготовки, скорость ходьбы, рельеф местности, длина шага и общая ежедневная активность.

Например, быстрая прогулка вверх по холмам сожжет значительно больше энергии, чем неторопливая ходьба по ровной дороге.

Достаточно ли 10 тыс. шагов для похудения

Для потери веса важен дефицит калорий — когда организм тратит больше энергии, чем получает из пищи. Поэтому универсальной цифры не существует. Например, кому-то достаточно 8 тыс. шагов, если рацион уже создает дефицит калорий, другому человеку может понадобиться 12 тыс. или больше шагов, чтобы достичь такого же эффекта. Именно поэтому физическая активность и питание должны работать вместе.

Сколько калорий вы сжигаете

Эксперты используют показатель MET (Метаболический эквивалент задачи) — единицу, которая показывает, сколько энергии тратит организм во время определенной активности.

Формула выглядит так: калории = 0,0175 × MET × вес (кг) × время (мин). Например, человек весом 59 кг ходит 60 мин в умеренном темпе (MET ≈ 3,3). В таком случае он сожжет примерно 204 калории. Если темп более быстрый (MET ≈ 5), расход энергии может возрасти до около 310 калорий.

Большинство современных фитнес-трекеров могут автоматически оценивать эти показатели и учитывать пульс, пол, возраст и уровень активности.

Как сжигать больше калорий

Даже обычную прогулку можно превратить в эффективную тренировку. Вот несколько способов сделать это.

Увеличьте темп. Быстрая ходьба значительно повышает расход энергии. Специалисты советуют стремиться к 100-130 шагов в минуту, это темп, который уже можно назвать энергичной ходьбой. Добавляйте подъемы. Ходьба вверх активнее задействует мышцы ног и ягодиц. Если вы тренируетесь на беговой дорожке, можно увеличить наклон на 5-10%, чтобы сделать тренировку более интенсивной. Меняйте поверхность. Разный рельеф заставляет тело работать активнее. Например, песок, лесные тропы или неровные поверхности. Такие маршруты привлекают больше мышц и помогают сжигать больше калорий. Добавьте утяжелители. Чтобы повысить нагрузку, можно использовать жилет с утяжедителем, гантели для рук и утяжелители для ног. Стоит начинать с веса 5-10% от массы тела. Комбинируйте ходьбу с другими тренировками. Для лучшего результата эксперты советуют проходить 8-10 тыс. шагов шесть дней в неделю, добавлять силовые тренировки 3-4 раза в неделю и выполнять растяжку или йогу для мобильности. Такое сочетание помогает эффективнее сжигать жир и поддерживать форму.

Питание

Даже самая активная прогулка не компенсирует несбалансированный рацион. Необходимо включать 25-30 г белка в каждый прием пищи, контролировать общую калорийность и пить достаточно воды.

При серьезных целях по похудению стоит обратиться к диетологу, чтобы составить правильный план питания.

10 тыс. шагов — это не магическая цифра, но отличный ориентир для активной жизни. Такая ежедневная активность помогает сжигать сотни калорий, поддерживать здоровье сердца и улучшать самочувствие. Главное — помнить, что движение, сбалансированное питание и регулярность — лучший результат.

И даже если у вас нет времени на долгие прогулки, короткие выходы на 10-15 мин в течение дня тоже работают. Потому что каждый шаг — это маленький вклад в ваше здоровье.