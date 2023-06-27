10 видов летней сыпи: как определить причину по внешнему виду и облегчить свое состояние

Летом наша кожа подвергается опасностям в большей степени, чем в холодное время года, когда она практически полностью защищена одеждой.

Почему летом на теле появилась сыпь, трудно сказать, но по характеру высыпаний можно определить, что их вызвало и как с ними бороться. В любом случае самой правильной стратегией будет обратиться к врачу, но, если такой возможности нет, можно попробовать облегчить зуд и снять отек максимально безвредными средствами.

О том, как различать высыпания и как с ними бороться, рассказал The Sun.

Солнечный ожог

Солнечные ожоги — довольно распространенная летняя проблема, и определить, что у вас именно ожог, не так уж сложно.

Если ваша кожа горячая и болезненная и имеет характерный красновато-розовый оттенок после того, как вы слишком много времени провели на солнце, у вас ожог. Обожженные участки, вероятно, начнут шелушиться через несколько дней, а в тяжелых случаях могут даже образоваться волдыри.

Если сгорели на солнце, вы, скорее всего, в состоянии лечить такие ожоги в домашних условиях. Вам стоит избегать пребывания на солнце в течение нескольких дней, пока ваша кожа полностью не заживет, и носить легкую, но закрывающую одежду.

Наносите много солнцезащитного крема, когда выходите на улицу.

Солнечная аллергия

Иногда у вас может быть сильная реакция на солнечный ожог, или ваша кожа может быть очень чувствительной к воздействию солнца, вызывая крапивницу или зудящую жгучую сыпь. Сыпь от аллергии на солнце может иметь разный вид.

К ней относятся:

маленькие красные пятна;

красные или белые шишечки (например, крапивница);

красные области с волдырями, которые могут превратиться в большие сухие пятна.

Сыпь обычно появляется на участках кожи, подверженных воздействию солнечных лучей, включая голову, шею, грудь и руки, в течение двух или трех дней после того, как вы переборщили с солнечными ваннами.

Вам стоит избегать солнца, а также использовать солнцезащитный крем SPF 50 или выше. Наносите его густо и равномерно за 15-30 минут до выхода на улицу и повторяйте это каждые два часа.

Тепловая сыпь

Тепловая сыпь, также называемая потницей, возникает в результате попадания пота в поры.

Симптомами тепловой сыпи являются:

маленькие припухшие пятна;

зуд, покалывание;

легкая припухлость.

Сыпь часто выглядит красноватой. Чтобы успокоить зуд и покалывание, охладите кожу, приложив что-то холодное, например, влажную ткань или пакет со льдом, завернутый в кухонное полотенце, на время до 20 минут.

Также для облегчения симптомов вы можете:

не пользоваться парфюмированными гелями или кремами для душа;

принимать прохладную ванну или душ;

пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Зуд купальщика

Церкариозный дерматит, также известный как зуд купальщика, представляет собой зудящую сыпь, вызванную крошечным паразитическим червем. Заражение происходит при плавании или переходе вброд зараженных пресноводных озер или прудов.

Он начнет чесаться и появится, пока вы еще находитесь в воде. Хотя зуд и сыпь могут исчезнуть через несколько часов, они могут появиться снова через 10 или 15 часов и длиться около недели.

Сыпь проявляется в виде небольших зудящих красных бугорков, которые могут превратиться в волдыри.

Чтобы предотвратить заражение, после купания быстро протирайте кожу полотенцем, чтобы паразиты не зарылись внутрь и не вызвали сыпь. И обязательно избегайте воду, от которой раньше у других людей появлялась сыпь.

Используйте лосьон против зуда и прохладные компрессы, чтобы вылечить этот вид сыпи дома.

Укусы насекомых

В летние месяцы могут появиться всевозможные жуткие ползучие мурашки, вызывающие у вас зуд, если они решат вас укусить.

Укусы обычно несерьезны, но вы можете заметить небольшую боль и небольшие опухшие шишки на коже — иногда их может быть много, сгруппированных вместе на небольшом участке. Кожа также может стать зудящей и припухшей вокруг укуса.

Укусы некоторых насекомых могут вызвать заболевания: например, клещи могут заразить вас болезнью Лайма, если они инфицированы, а комары в других частях мира могут заразить вас малярией или лихорадкой денге. Поэтому стоит попытаться защитить себя от них, используя репелленты от насекомых, надевая длинную одежду и спя с москитной сеткой.

Акне

Для многих прыщи могут быть круглогодичным явлением, но лето особенно сложный период для проблемной кожи из-за с пота, бактерий и кожного сала, забивающего поры. Солнечные ожоги и более высокие температуры также могут вызвать воспаление кожи.

Существует шесть основных типов прыщей:

угри — маленькие черные или желтоватые шишки, которые развиваются на коже;

белые точки — похожи на черные точки, но могут быть более плотными и не опустошаются при сдавливании;

папулы — маленькие красные шишки, которые могут быть чувствительными или болезненными;

пустулы - похожи на папулы, но имеют белый кончик в центре, вызванный скоплением гноя;

узелки - большие твердые шишки, которые накапливаются под поверхностью кожи и могут быть болезненными;

кисты – самый тяжелый вид прыщей, вызванных акне. это большие, заполненные гноем образования, похожие на фурункулы и несущие наибольший риск образования необратимых рубцов.

Дерматологи рекомендуют летом переходить на более легкие ходовые продукты, такие как гель или увлажняющий крем на водной основе, и убедиться, что все ваши продукты для макияжа не содержат масел.

Избегайте использования полотенец, мокрые и влажные полотенца часто содержат нежелательные бактерии, которые вам следует держать подальше от лица и областей, подверженных пятнам. Летом лучше пользоваться одноразовыми салфетками для лица.

Но даже не думайте пропускать солнцезащитный крем — если у вас склонная к акне кожа, вам нужно быть особенно осторожным, чтобы избежать солнечных ожогов, так как они могут высушить кожу, привести к увеличению выработки кожного сала и, следовательно, вызвать больше высыпаний.

Мелазма

Мелазма — это распространенное состояние, при котором на коже появляются более темные пятна, в основном на лице.

Чаще всего они появляются на:

переносице;

лбу;

щеках;

верхней губе;

подбородке.

Частое пребывание на солнце может спровоцировать меланодермию, поэтому важно наносить много солнцезащитного крема, а также носить головной убор и солнцезащитные очки.

Фолликулит

Крошечные карманы в вашей коже, из которых растут волосы на теле, называются волосяными фолликулами. Когда они заражаются бактериями или блокируются, это вызывает состояние, называемое фолликулитом, вызывая группы красных шишек, которые выглядят как пятна или волдыри.

Причиной может быть тесная одежда, кислота и хлор от горячих ванн или повреждения от бритья и восковой эпиляции. Чтобы снизить вероятность раздражения волосяных фолликулов, брейтесь, используя крем для бритья и чистое лезвие, по направлению роста волос и погружайтесь в горячую ванну только в том случае, если вы точно знаете, что она чистая и в хорошем состоянии.

Укусы морских существ

Хотя большинство медуз не очень опасны, они могут довольно серьезно ужалить. Основными симптомами укусов морских существ являются сильная боль в месте укуса и зудящая сыпь.

Если вас ужалила медуза и раздражение сильное, вам следует проконсультироваться со спасателем, врачом или кем-то, кто прошел обучение по оказанию первой помощи в таких случаях.

Высыпания от растений

Если вы собираетесь гулять и тереться о различные растения, есть вероятность, что у вас может возникнуть сыпь или аллергическая реакция на них. Некоторые, такие как гигантский борщевик, могут оставить заполненные гноем волдыри довольно большого размера.

Но прикосновение к другим растениям может вызвать более легкие реакции, такие как крапивница.

Если любая из описанных кожная реакция не проходит в течение нескольких дней и доставляет сильный дискомфорт, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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