11 полезных привычек, чтобы хорошо выспаться

Кто-то засыпает, как только касается подушки, а кто-то часами борется с бессонницей. Если вы относитесь ко второй категории, не стоит отчаиваться, привычки здорового сна можно выработать так же как и любые другие полезные ритуалы.

Полноценный отдых жизненно важен для нашего самочувствия, энергии и настроения, об этом рассказало издание RealSimple, так что пора позаботиться о себе и научиться правильно засыпать.

Соблюдайте график сна

Нашему организму нравится постоянство. Поэтому попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Специалисты по сну отмечают, что такой ритм синхронизирует биологические часы и способствует качественному отдыху. Если ваш график сейчас хаотичен, начните с простого – установите фиксированное время пробуждения. Со временем ваше тело подскажет, когда пора спать.

Проводите больше времени на солнце

Естественное освещение помогает организму настроить внутренние часы. Хотя бы 30 мин дневного света способствуют здоровому сну. Если же у вас возникают проблемы с засыпанием, следует проводить больше времени под утренними лучами. А перед сном лучше избегать яркого искусственного освещения и сделать в спальне затемненные шторы.

Выключайте гаджеты за час до сна

Синий свет от экранов мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков тормозит выработку мелатонина – гормона сна. Если вы привыкли засыпать с телефоном в руках, попробуйте изменить эту привычку. По крайней мере, за час до сна отложите все гаджеты, а если не можете этого сделать, используйте очки, которые блокируют синий свет. И помните, новости и соцсети перед сном лишь лишний раз нагружают мозг и мешают расслабиться.

Делайте физические упражнения, но не перед сном

Регулярные физические нагрузки улучшают качество сна, особенно если выполнять его в первой половине дня. Утренняя или дневная тренировка помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться. Однако избегайте активных упражнений поздним вечером, ведь они могут чрезмерно возбуждать организм.

Не дремайте слишком поздно

Короткий дневной сон (20–30 мин) может быть полезен. Однако если вы дремлете после 15:00, это может помешать ночному отдыху. Если вы чувствуете себя уставшими во второй половине дня, попробуйте немного подвигаться или выпить стакан воды вместо того, чтобы засыпать.

Прекратите смотреть на часы

Наверняка вам знакома ситуация, когда вы проснулись ночью и начинаете считать, сколько времени осталось до утра. Это только усугубляет тревогу. Если вы не можете заснуть, отвлеките часы от глаз и попытайтесь расслабиться без лишнего контроля времени.

Избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном

Чашка кофе или шоколадный десерт могут стать причиной бессонницы, ведь кофеин действует на организм до восьми часов. А вот алкоголь, хоть и вызывает сонливость, на самом деле нарушает структуру сна. Если вы хотите хорошо выспаться, воздержитесь от употребления алкоголя и кофеина по крайней мере за три часа до сна.

Используйте белый шум

Внешние звуки могут мешать спать, особенно если вы чуткий спящий. Для создания комфортной атмосферы попробуйте использовать белый шум. Это могут быть звуки дождя, морских волн или даже простой вентилятор. Такой фоновый шум помогает мозгу расслабиться и способствует крепкому сну.

Держите температуру в спальне прохладной

Идеальная температура для сна – примерно 18–20°C. Если в вашей комнате слишком жарко, это может привести к беспокойному сну. Открытое окно, вентилятор или специальные охлаждающие постельные принадлежности помогут создать комфортный микроклимат.

Принимайте теплую ванну или душ

Теплая ванна перед сном помогает расслабиться и естественным образом снижает температуру тела, что способствует засыпанию. Это отличный способ завершить день и настроиться на спокойный сон.

Вставайте, если не можете заснуть

Если вы более 20 мин лежите в постели без сна, не пытайтесь заснуть насильно. Лучше встаньте, сделайте что-нибудь, что вас расслабит: почитайте книгу, послушайте спокойную музыку или займитесь медитацией. А когда почувствуете сонливость – возвращайтесь в постель.

Здоровый сон – это не просто приятная роскошь, а необходимая часть нашей здоровой и счастливой жизни. Попробуйте внедрить эти привычки и ваши ночи станут более спокойными, а утро — бодрее. Ведь хороший сон — лучшая основа для активного и счастливого дня.

Мы также писали о том, что ученые назвали лучшую позу для сна: улучшает здоровье сердца.

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