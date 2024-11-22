12 советов как выспаться ночью во время простуды

Во время простуды хороший сон кажется почти недостижимым. Заложенность носа затрудняет дыхание, кашель и боли в мышцах не дают уснуть, а общий дискомфорт истощает тело и разум.

Издание Healthline предложило действенные советы, которые помогут облегчить симптомы простуды и подарить вам спокойный ночной отдых.

Выпейте теплый напиток перед сном

Теплый напиток не только успокоит боль в горле, но поможет ослабить заложенность носа. Чай без кофеина с медом станет идеальным выбором. Особенно полезны чаи с ромашкой, перечной мятой или имбирем — они обладают свойствами, облегчающими дыхание, расслабляющими и даже борющимися с инфекциями.

Альтернативы чая:

горячая вода с лимоном и медом;

теплый суп;

бульон с низким содержанием натрия.

Пейте теплый напиток за 60–90 минут до сна, чтобы избежать ночных пробуждений из-за необходимости сходить в туалет.

Примите нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

Для облегчения боли или понижения температуры подойдут такие безрецептурные препараты, как ибупрофен или аспирин. Они уменьшают головные боли, ломоту в мышцах, боль в ушах и снижают лихорадку.

Следуйте инструкциям по дозировке и продолжительности приемки:

для лихорадки – не более 3 дней подряд;

для боли – не дольше 10 дней.

Если симптомы не исчезают, обязательно обратитесь к врачу.

Используйте противоназальное средство

Противоотечные препараты для носа помогают уменьшить отек слизистой и облегчают дыхание. Они доступны в виде спреев, капель или таблеток. Избегайте использования таких средств более 3 дней подряд, чтобы предотвратить эффект "рикошета", когда симптомы возвращаются с большей интенсивностью.

Попробуйте лекарство против кашля

Для временного облегчения кашля следует использовать безрецептурные средства.

Если кашель с мокротой – подойдут отхаркивающие средства.

Если кашель сухой – выберите противокашлевые средства.

Однако избегайте одновременного приема других лекарств во избежание передозировки.

Полощите горло соленой водой

Это простое домашнее средство успокаивает боль в горле и предотвращает распространение инфекции.

Рецепт:

1/4-1/2 ч. л соли на стакан теплой воды.

Полоскайте горло несколько минут, затем выплюньте.

Эта процедура поможет значительно снизить дискомфорт.

Сделайте промывание носа солевым раствором

Промывание носа таким раствором очищает носовые проходы, уменьшает заложенность и облегчает дыхание. Для этого можно использовать бутылку со спреем или назальную грушу. Важно использовать только стерильную или предварительно прокипяченную воду. Избегайте этого метода для детей до 2 лет без рекомендаций врача.

Поднимите подушку

Наклоненное положение во время сна помогает избежать накопления слизи в горле и уменьшает кашель. Чтобы поднять голову, используйте 1–2 подушки. Избегайте чрезмерного наклона, чтобы не вызвать боли в шее.

Используйте мазь

Растирание груди мазью с эвкалиптом, ментолом и камфорой может облегчить дыхание и уменьшить кашель. Наносите мазь на кожу груди и горла, избегая контакта с носовыми проходами.

Включите увлажнитель воздуха

Сухой воздух усиливает симптомы простуды, в то время как увлажнитель добавляет влагу и облегчает дыхание. Используйте очищенную или дистиллированную воду и регулярно очищайте устройство во избежание развития бактерий.

Примите горячий душ

Теплый душ с паром поможет разредить слизь в пазухах и облегчить дыхание. Для дополнительного успокаивающего эффекта используйте ароматерапевтические таблетки с эвкалиптом или мятой.

Избегайте алкоголя

Алкоголь не только ухудшает качество сна, но и вызывает обезвоживание, что затрудняет восстановление организма. Предпочтите воду или травяные напитки.

Держите спальню прохладной

Удобная температура для сна составляет 15,6–19,4°C. Используйте вентиляторы, кондиционеры или открывайте окна для циркуляции воздуха. Прохладная среда помогает лучше спать, особенно если есть лихорадка.

Простуда обычно длится 7–10 дней, но правильный уход за собой может значительно облегчить симптомы. Следуя этим советам, вы обеспечите организму качественный отдых, необходимый для быстрого выздоровления. Если симптомы длятся более трех недель, обратитесь к врачу.

Недавно мы писали о боли в горле, продуктах и напитках помогут облегчить дискомфорт.

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