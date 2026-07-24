14 факторов риска развития деменции: как изменить свою жизнь, чтобы избежать болезни

Деменция / © Credits

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Число случаев болезни Альцгеймера может утроиться к 2050 году: вот как устранение 14 факторов риска деменции уже сейчас может изменить эту ситуацию

Перспектива развития деменции действительно пугает, но ученые все чаще говорят о том, что во многих случаях развитие деменции можно отсрочить или даже полностью предотвратить.

Как сообщает Woman’s World, прогнозируется, что количество случаев деменции в мире почти утроится — с примерно 57 миллионов человек в 2019 году до 153 миллионов к 2050 году. Около 45% этих случаев можно было бы предотвратить или отсрочить, если бы люди и правительства боролись с 14 изменяемыми факторами риска деменции, начиная с детства и заканчивая пожилым возрастом.

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Как 14 факторов риска деменции распределяются по этапам жизни

Эксперты группируют 14 факторов риска деменции по времени их появления. Каждый фактор несет определённую долю риска, которую можно избежать, если его заметить достаточно рано. В скобках указан процент риска, приходящийся на долю, которую можно изменить.

Факторы риска развития деменции в раннем возрасте:

доля лиц с низким уровнем образования составляет (5%)

Факторы риска развития деменции в среднем возрасте:

потеря слуха (7%)

высокий уровень холестерина ЛПНП (7%)

депрессия (3%)

черепно-мозговая травма (3%)

физическая неактивность (2%)

диабет (2%)

курение (2%)

гипертония (2%)

ожирение (1%)

чрезмерное употребление алкоголя (1%)

Факторы риска развития деменции в пожилом возрасте:

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социальная изоляция (5%)

загрязнение воздуха (3%)

потеря зрения (2%)

В совокупности 14 факторов риска деменции в настоящее время составляют основу современных представлений о модифицируемом риске деменции и значительную часть практических рекомендаций о том, как предотвратить ухудшение состояния, связанное с болезнью Альцгеймера, на протяжении всей жизни.

Какие факторы риска деменции имеют наибольшее значение

Четыре фактора имеют наибольший вес. Нарушения слуха и высокий уровень холестерина ЛПНП составляют примерно по 7% от модифицированной доли, тогда как низкий уровень образования в раннем возрасте и социальная изоляция в более позднем возрасте составляют примерно по 5%.

Это означает, что наибольшие преимущества на уровне населения связаны с доступностью слуховых аппаратов, лечением повышенного уровня холестерина примерно с 40 лет, расширением доступа к качественному образованию для детей и налаживанием социальных связей для пожилых людей. Ведущая авторка исследования, профессор Хилл Ливингстон обращает наше внимание на новый отчет, который показывает, что можно и нужно сделать гораздо больше для снижения риска деменции. Никогда не рано и не поздно принять меры, ведь есть возможности повлиять на любой этап жизни.

Ливингстон также предупредила, что длительное воздействие факторов риска оказывает более сильное влияние, и что это влияние сильнее всего сказывается на людях, которые и без того находятся в уязвимом положении, в том числе на тех, кто проживает в странах с низким и средним уровнем дохода, а также в социально-экономически неблагополучных группах.

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Ключевые рекомендации включают следующее:

Обеспечьте всем детям качественное образование и поддерживайте их когнитивную активность на протяжении всей жизни.

Пользуйтесь слуховыми аппаратами и уменьшайте воздействие вредного шума.

Выявляйте и лечите повышенный уровень холестерина ЛПНП примерно с 40 лет.

Проводите скрининг и лечение зрения.

Эффективно лечите депрессию и предотвращайте травмы головы с помощью шлемов во время езды на велосипеде и занятий контактными видами спорта.

Поддерживайте социальные связи.

Снизьте воздействие загрязнения воздуха, курения и вредного употребления алкоголя.

Предотвращайте и контролируйте высокое кровяное давление, диабет и ожирение с помощью более здорового питания.

Хотя учёным ещё предстоит найти лекарство от деменции, каждый активный шаг по снижению риска развития деменции может иметь существенное значение как на личном, так и на общественном уровне.

Здоровый образ жизни может не только снизить риск, но и отсрочить начало деменции, а это означает, что люди, у которых развивается деменция, могут прожить с ней меньше лет.

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