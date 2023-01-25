3 быстрых и эффективных средства от мучительного зимнего кашля

Избавиться от кашля может быть проще, чем вы думаете.

Если у вас есть надоедливое першение в горле или внезапные приступы кашля, которые не прекращаются, - это признаки постоянного зимнего кашля, который часто является последним исчезающим симптомом зимней простуды — вы можете чувствовать себя в целом лучше, но все равно кашляете сильно.

Хотя не существует универсального средства, подходящего для всех, Womans World собрал три рекомендованных экспертами естественных средства от кашля, которые могут сработать.

Попробуйте эвкалипт

Эвкалиптовое масло, получаемое из эвкалиптовых деревьев, изначально произрастающих в Австралии, уже давно используется в качестве естественного средства для облегчения продуктивного кашля (с выделением слизи или мокроты).

Эвкалиптовое масло является активным ингредиентом различных безрецептурных средств от простуды. Его также можно использовать в форме эфирного масла, чтобы разжижать мокроту. Чтобы попробовать это потенциальное средство для себя, накройте полотенцем миску с горячей водой и 12 каплями эвкалиптового масла. Держите лицо под полотенце на расстоянии около 30 см от миски и глубоко дышите в течение 10 минут. Пар также может помочь успокоить кашель, очищая носовые проходы.

Важно

Хотя эвкалипт давно используется для лечения кашля, дополнительные исследования показали, что это не самое эффективное средство.

Попробуйте промывание носа

Если вам постоянно нужно откашляться, возможно, причина в постназальном синдроме. Сухой воздух провоцирует стекание слизи по задней стенке горла, раздражая ткани и вызывая непрекращающийся щекочущий кашель.

Поэтому промойте носовые пазухи подсоленной водой. Обзор, опубликованный в журнале American Family Physician, показал, что полоскание носовых пазух физиологическим раствором является эффективной стратегией лечения многих синоназальных заболеваний. Попробуйте налить одну чашку дистиллированной воды и половину чайной ложки морской соли в нети-пот или бутылку с назальным спреем и промывайте носовые пазухи два раза в день.

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Попробуйте чай из корня алтея

Чай из корня алтея может показаться странным, но на самом деле он может помочь при ноющем сухом кашле. Небольшое исследование, опубликованное в Journal of Complementary Medicine Research, показало, что травяной сироп от кашля, содержащий корень алтея, действительно может облегчить кашель. При глотании этот ингредиент покрывает горло слизью, которая может успокоить раздражение верхних дыхательных путей, вызывающее сухой кашель. Попробуйте чашку этого чая, подслащенную чайной ложкой меда, который является еще одним успокаивающим кашель ингредиентом.

Но перед тем, как пробовать на себе любое из этих средств, вам необходимо проконсультироваться со своим врачом и получить его одобрение.

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