3 шага правильного старта в новом году: советы врача

Январь символически ассоциируется с новым этапом в жизни каждого человека. Это идеальное время, чтобы определить цели и зафиксировать точку отсчета личного и профессионального развития. Однако фундаментом для достижения любой цели, как ни странно, является именно ваше здоровье. Так как начать новый этап и стать лучшей версией себя, чтобы гарантированно добиться успеха?

Шаг 1. Возврат к графику

Видимо, вы не раз слышали о том, что из голодания надо плавно выходить. С праздниками та же история. Не ставьте перед собой слишком амбициозных целей и будете иметь меньше шансов отчаяться и отказаться от них. Не стоит после последней на неделе вечеринки сразу на утро пытаться встать в 5 для пробежки и обещать себе на завтрак ограничиться зеленым смузи. Управление возрастом – это система. А для системы ключевое – последовательность и непрерывность. А значит, режим.

Для начала ваша задача – вернуть (если он был или сформировать) здоровый режим.

Завтрак не начинается в 14:00 и плавно не перетекает в ужин.

Сон – это качественное восстановление в ночное время, так что никакого отбоя на рассвете. Ложитесь спать в 22:00-23:00.

Искусственно недоспите час-другой, если за период праздников регулярно вставали после обеда, чтобы восстановить циркадные ритмы.

Шаг 2. Составьте себе road map

Как говорится, слона едят маленькими ложками. Откажитесь от громких и отвлеченных (а потому обычно нереализованных в результате) задач. Никаких "похудеть на 30 кг до 8 марта" (без всяких представлений, а собственно КАК?). Строители же не ограничиваются заявлением, что завершат высотку к следующему Новому году. У них есть план – когда какой этап работ провести, чтобы достичь конечной цели. И вы сфокусируйтесь на собственных "маленьких ложках".

Первая неделя – фокус на восстановлении: измените время отбоя.

Вторая неделя – фокус на теле: тренировки в фитнес-клубе или дома.

Третья неделя – фокус на здоровье: комплексное обследование организма.

Составьте реалистичный план и постепенно двигайтесь по нему. Лучше ускорить переход к следующему этапу и почувствовать гордость за успех, чем махнуть рукой, не в состоянии держать вымышленный темп!

Шаг 3. Планировать мало – действуйте!

Удалите перекусы. Возвращайтесь к 3-разовому питанию. Полноценные приемы пищи, сбалансированный рацион, никакого позднего ужина.

Добавьте в рацион листовой зелени. Много зелени. После праздничного меню это лучшее решение для оздоровления микробиома кишечника, восстановления работы ЖКТ и нормализации липидного профиля.

Возьмите в помощники тот же дофамин. Воспользуйтесь способностью дофамина добавлять азарта и мотивации и направьте энергию на поиск новых интересов среди здоровых продуктов. Только не отправляйте 100 рецептов в "Сохраненное", а выберите 1-2 и непременно приготовьте их уже на следующий ужин.

Начните пользоваться смарт-часами или другим ЗОЖ-трекером. Отслеживайте количество шагов, количество выпитой чистой воды, продолжительность сна. Это будет дисциплинировать и давать ощущение вознаграждения.

Перегрузка встречами, большое количество эмоций и информации истощает нервную систему и нарушает баланс нейротрансмиттеров. Поэтому после праздников мы часто чувствуем себя "выжатыми как лимон". Не скатиться в апатию поможет, во-первых, информационная аскеза (меньше соцсетей, новостей, лишних контактов), а во-вторых, суплементация (триптофан, магний, витамин С и другие антиоксиданты).

Если праздничная атмосфера выходных (или наоборот перегрузка и стресс) превратили ваши праздники в алкогольный релакс – это в первую очередь, с чем нужно покончить для успешной трансформации. Детокс и здоровое расслабление подарят сауна и массаж. Замените очередную вечеринку за бокалом на СПА-вечер и пусть такой тип отдыха станет новой традицией.

Евгений Шагов

Материал подготовил кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель клубной клиники по управлению возрастом AM System, глава Global Age Management Academy, руководитель гуманитарного проекта UAHEALTHSUPPORT и социального проекта GAMA Consulting Евгений Шагов.

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