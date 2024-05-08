5 мифов о зрении: опровергает офтальмолог

Очки – это уже крайнее средство, ими нужно пользоваться только после сорока! Просто поделайте гимнастику для глаз или походите на массаж шейно-воротниковой зоны – и зрение восстановится. Синие экраны гаджетов – самое большое зло для глаз! А еще лучше не носите линзы, потому что роговица превратится в гармошку…

Чего только ни услышишь в очередях в поликлинику или узнаешь из соцсетей. Итак, сегодня у нас тема о самых больших целях, связанных со зрением.

Мы собрали самые распространенные предубеждения, которые встречаются на просторах интернета относительно зрения. Разобраться, где истина, а где выдумки, помог врач офтальмологического центра "Эксимер" Елена Омельчук. Не давайте ввести себя в заблуждение, доверяйте только экспертному мнению и берегите глаза.

Массаж улучшает зрение

Единственный массаж, который может порекомендовать наш эксперт, – это массаж мейбомиевых желез при лечении сухого глаза, дисфункции желез или демодекозном блефарите. В случае синдрома сухого глаза человек испытывает дискомфорт, зуд и понижение четкости зрения. Так что врач предварительно делает обследование, чтобы узнать количество, качество слезы и время разрыва слезной пленки.

В клинике с помощью аппарата железы разогреваются и далее производится массаж век. После лечения слезная плёнка стабилизируется не искусственным путем, как в случае назначения капель, а естественным. В результате пациенты избавляются от неприятных ощущений в глазах и зрение становится более четким.

Однако обычный массаж шейно-воротниковой зоны просто улучшит кровообращение и лишит мышцы спазмов. К зрению это не имеет никакого отношения.

В понижении зрения виноваты гаджеты - все из-за их экранов

Не стоит думать, что телефон, планшет, компьютер или телевизор вредны. На зрение влияет не экран гаджета, а количество неконтролируемых часов, проведённых за ним. По причине высоких зрительных нагрузок происходит нарушение аккомодации, когда глазам трудно приспособиться, быстро переводить взгляд на разные расстояния. Также часто возникают астенопические жалобы, проявляющиеся головной болью, головокружением и тяжестью фокусировки.

Сколько времени безопасно проводить за смартфоном? Идеальный вариант – 20 минут, а затем на 20 минут сделать перерыв. Если работа за компьютером длится более получаса, следует переводить взгляд на предметы, расположенные на разных расстояниях от вас. Так тренируется аккомодация. Не менее важно чаще моргать для стабильности слезной пленки, которая и влияет на более комфортное состояние глаз.

Надо как можно дольше откладывать время ношения очков, чтобы глаза естественно тренировались

Это самое распространенное предубеждение. Ношение очков назначается только по абсолютным показаниям. Разберем на примере миопии (близорукости). У большинства близоруких глаз удлиненный в передне-заднем размере, соответственно, у таких людей луч света стоит перед сетчаткой, а в норме должен достигать ее. Скорректировать это можно только с помощью очков, линз или рефракционной хирургии: лазерной коррекции зрения, имплантации факических линз или рефракционной замены хрусталика.

Чем дольше человек медлит и не использует средства коррекции, тем быстрее у него ухудшается зрение. Может даже развиваться амблиопия (неспособность глаза видеть на сто процентов) и косоглазие.

Врач офтальмологического центра "Эксимер" Елена Омельчук

Упражнения для глаз могут вернуть зрение

На самом деле упражнения типа посмотреть вверх-вниз, по диагонали, по кругу предназначены для наружных мышц глаза, а за зрение отвечает внутренняя мышца – цилиарная, что и обеспечивает аккомодацию. Поэтому глазная гимнастика, в том числе перевод взгляда с близкого предмета на удаленный, помогает избавиться от напряжения после зрительной нагрузки, а также восстановить увлажнение глаз после неблагоприятных факторов – работы за компьютером, с мелкими предметами, длительном чтении или пребывании на ярком солнце или, наоборот, в сумерках.

Следовательно, упражнения для глаз или аппаратное лечение являются лишь вспомогательными средствами в общей терапии.

Длительное ношение линз травмирует роговицу

Все зависит от того, как человек использует подобранные врачом линзы и соблюдает ли правила гигиены глаз.

Итак, главные правила:

надевать и снимать линзы чистыми руками;

в течение дня в случае ощущения сухости закапывать глаза увлажняющими каплями;

не перенашивать линзы указанный срок;

бодрствовать в линзах, кроме жестких;

не использовать во время болезни.

Несоблюдение правил гигиены приводит к воспалительным заболеваниям роговицы и конъюнктивы глаза. Однако при правильном использовании носить линзы абсолютно безопасно.

Смотрите на свет ясно и четко, доверяйте фактам и вовремя посещайте офтальмолога: в плановом порядке – раз в год, а в случае индивидуальных особенностей – каждые 3-4 месяца или раз в полгода.

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