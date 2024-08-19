5 плохих привычек, мешающих стать состоятельными

От каких привычек стоит отказаться, чтобы стать состоятельным, рассказала эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

Попытки разбогатеть без труда и стартового капитала

Желание быстро разбогатеть знакомо всем. Но реализовать его больше всего стремятся азартные игроки. Пока ни один из игроков не получил ни копейки, а только упустил время. Поэтому главный совет для игроков – отказаться от легкой наживы и подумать о реальном бизнес-проекте. Это будет более долгий и более трудный путь, но именно он сделает вас состоятельным.

Расходы, превышающие доходы

Есть замечательное выражение: "Мы тратим трудно заработанные деньги на вещи, которые нам не нужны, чтобы поразить людей, которые нам не нравятся". Согласитесь, иногда люди пытаются жить совсем не тем уровнем жизни, который действительно могут себе позволить. Ходят в рестораны, ценник которых не вписывается в их бюджет. Покупают дорогие брендовые вещи и гаджеты, которые им не по карману. То есть делают все, чтобы казаться более состоятельными, чем есть на самом деле. Добавлю, что истории о людях, которые покупают в кредит последнюю модель iPhone, а затем год питаются дешевой лапой быстрого приготовления – к сожалению, это не анекдот, а реальность. Если ваши ежемесячные расходы превышают доходы, это приведет к кредитованию. Порой, чтобы погасить первый кредит, придется брать второй. Так возникает замкнутый круг, вырваться из которого непросто. Не выходить за пределы собственного бюджета поможет только четкое планирование и отказ от привычки тратить деньги, которых нет.

Социальные сети вместо саморазвития

Достичь успеха иногда мешает самая обычная лень. Наверняка у вас есть знакомые, которые всегда жалуются на то, что у них нет времени на изучение иностранного языка или на овладение новой, более перспективной профессией. Но если посмотреть, сколько времени они проводят в социальных сетях или сидя перед телевизором, становится понятно, что свободного времени у них много. А жалобы на его отсутствие – плохая привычка, оправдывающая бездействие. Чтобы начать зарабатывать, нужно иметь знания и опыт. Не зря говорят: "Бери опыт, а деньги придут". Итак, первый шаг к богатству – ваше саморазвитие. Хотите получить новую профессию или реализовать свой потенциал на международном рынке? Гоните желание "залипнуть" на часок-другой в TikTok. Тратьте свое время эффективно. Сознательный отказ от обучения и развития ограничивает возможности карьеры и потенциальный доход.

Мечты без действий

Не секрет, что бедные люди любят фантазировать. Особенно о том, что когда-нибудь выиграют огромную сумму в лотерею, получат наследство или еще каким-то образом на них упадет мешок с деньгами. В привычке фантазировать нет ничего дурного. Просто после фантазий нужно переходить к действиям. Попытайтесь превратить мечты в цели. Четко формулируйте желание и выбирайте путь, который приведет к цели. Вы поймете, что для исполнения мечты не нужна магия или счастливый случай. Реализация мечты – это банальное создание пошагового плана действий. Больше всего осуществлению мечтаний мешает прокрастинация или откладывание важных решений и поступков. Если, например, это касается инвестирования средств, которые могут сделать вас богатым – прокрастинация приведет к упущенным возможностям.

Елена Шепель

Игнорирование заботы о здоровье

Пятая плохая привычка, являющаяся препятствием на пути к богатству – небрежное отношение к собственному здоровью. Как физического, так и ментального. Для больших свершений нужна сила и энергия. Непросто управлять финансами или выполнять обычную работу, когда вы до поздней ночи сидите в соцсетях, а с утра просыпаетесь уставшими. Также бедные люди склонны употреблять фаст-фуд, покупать некачественные продукты и пить сладкие газированные напитки. Это тоже вредит здоровью. В то же время богатые люди понимают, что их тело – такой же инструмент для достижения богатства, как мозг. Поэтому ложатся спать раньше, выбирают здоровую пищу, занимаются спортом, чтобы держать тело в тонусе. Заботятся и о ментальном здоровье, посещая психотерапевта. Для украинцев, живущих в состоянии постоянного стресса, поиск равновесия внутри себя особенно важен. Поэтому забота о физической и духовной гармонии может стать первым шагом к богатству.

Читайте также: