5 правил здоровой спины: советы от невропатолога

Спина – это основание, каркас и стержень здоровья человека. И не все знают, что сон, дыхание, работа мозга, активность и жизнеспособность могут зависеть от состояния позвоночника.

Жизнь в условиях войны отрицательно сказывается на состоянии здоровья украинцев. Воздушные тревоги, обстрелы, разлука с родными, финансовая нестабильность, неуверенность в собственной безопасности, страх и тревога – все это имеет свои последствия для здоровья каждого из нас.

Из-за постоянного напряжения значительно участились неврологические заболевания, к которым относятся и боль и дискомфорт в спине.

Чтобы ваша спина дольше оставалась здоровой, врач-невропатолог "Медицинского центра Берсенева" Маргарита Прохорова поделилась полезными советами.

1. Дозированная физическая нагрузка

Спорт – это прекрасно, но перегружать спину не стоит, поскольку это может иметь обратный эффект – появление боли. Поэтому лучше предпочесть нагрузки со своим весом, такие как йога, пилатес, trx. Прогулки тоже будут полезны. Не следует делать из себя атлета и заниматься с гантелями и штангами.

2. Спина не любит переохлаждения

Это и объясняет, почему часто обострение боли в спине носит сезонный характер, когда меняется температура за окном. Также опасны резкие искусственные перепады температуры. Например, перемерзнуть можно, когда после бани вы ныряете в холодный бассейн или идете из него в раздевалку. Греть спину не нужно, а вот держать в тепле – уместно.

3. Кровать и подушка – друзья вашей спине

Ночью тело должно отдыхать и восстанавливаться, потому что каждый день мы нагружаем его и спину в частности. К сожалению, нет одного общепринятого стандарта по выбору кровати и подушки, каждый выбирает под себя. Однако кровать должна быть полужесткой, очень мягкие матрасы, когда спина будто проваливается, не рекомендуются. Главное правило: подушка подстраивается под голову, а не наоборот. Качественный сон – залог хорошего настроения и отсутствия болей с утра.

4. Ограничить опасные движения

Самыми опасными движениями для спины являются резкие, рывковые движения с нагрузками. То есть взять что-то в руки, например, тяжелую сумку, переложить ее на вытянутых руках и скрутиться при этом. А еще хуже, если это происходит при наклоне вперед. Есть высокая вероятность обострения жалоб на следующий день.

Маргарита Прохорова

5. Не засиживаться

Сейчас большинство людей работает, сидя за компьютером. Мы даже не замечаем, как непрерывно можем сидеть и работать часами, не меняя положения. Если вы узнали себя, то нужно обратить внимание на правило: раз в 45-60 минут встать из-за стола, пройтись или сделать движение. Это не займет много времени, буквально 5-10 минут. Так ваши мышцы не будут постоянно в тонусе и благодаря изменению положения и движениям вы улучшите приток крови, что облегчит ваше самочувствие.

Если вас беспокоят постоянные боли в спине, то не ищите ответы в интернете и не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачам.

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