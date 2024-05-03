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5 правил здоровой спины: советы от невропатолога

5 правил здоровой спины: советы от невропатолога

Фото: www.credits

Спина – это основание, каркас и стержень здоровья человека. И не все знают, что сон, дыхание, работа мозга, активность и жизнеспособность могут зависеть от состояния позвоночника.

Жизнь в условиях войны отрицательно сказывается на состоянии здоровья украинцев. Воздушные тревоги, обстрелы, разлука с родными, финансовая нестабильность, неуверенность в собственной безопасности, страх и тревога – все это имеет свои последствия для здоровья каждого из нас.

Из-за постоянного напряжения значительно участились неврологические заболевания, к которым относятся и боль и дискомфорт в спине.

Чтобы ваша спина дольше оставалась здоровой, врач-невропатолог "Медицинского центра Берсенева" Маргарита Прохорова поделилась полезными советами.

1. Дозированная физическая нагрузка

Спорт – это прекрасно, но перегружать спину не стоит, поскольку это может иметь обратный эффект – появление боли. Поэтому лучше предпочесть нагрузки со своим весом, такие как йога, пилатес, trx. Прогулки тоже будут полезны. Не следует делать из себя атлета и заниматься с гантелями и штангами.

2. Спина не любит переохлаждения

Это и объясняет, почему часто обострение боли в спине носит сезонный характер, когда меняется температура за окном. Также опасны резкие искусственные перепады температуры. Например, перемерзнуть можно, когда после бани вы ныряете в холодный бассейн или идете из него в раздевалку. Греть спину не нужно, а вот держать в тепле – уместно.

3. Кровать и подушка – друзья вашей спине

Ночью тело должно отдыхать и восстанавливаться, потому что каждый день мы нагружаем его и спину в частности. К сожалению, нет одного общепринятого стандарта по выбору кровати и подушки, каждый выбирает под себя. Однако кровать должна быть полужесткой, очень мягкие матрасы, когда спина будто проваливается, не рекомендуются. Главное правило: подушка подстраивается под голову, а не наоборот. Качественный сон – залог хорошего настроения и отсутствия болей с утра.

4. Ограничить опасные движения

Самыми опасными движениями для спины являются резкие, рывковые движения с нагрузками. То есть взять что-то в руки, например, тяжелую сумку, переложить ее на вытянутых руках и скрутиться при этом. А еще хуже, если это происходит при наклоне вперед. Есть высокая вероятность обострения жалоб на следующий день.

Маргарита Прохорова / ©
Маргарита Прохорова

5. Не засиживаться

Сейчас большинство людей работает, сидя за компьютером. Мы даже не замечаем, как непрерывно можем сидеть и работать часами, не меняя положения. Если вы узнали себя, то нужно обратить внимание на правило: раз в 45-60 минут встать из-за стола, пройтись или сделать движение. Это не займет много времени, буквально 5-10 минут. Так ваши мышцы не будут постоянно в тонусе и благодаря изменению положения и движениям вы улучшите приток крови, что облегчит ваше самочувствие.

Если вас беспокоят постоянные боли в спине, то не ищите ответы в интернете и не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачам.

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