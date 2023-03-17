5 самых распространенных мифов о сне

Сегодня, в Международный день сна, известный сомнолог Дарья Пилипенко рассказала о самых распространенных мифах в народе о сне, которые на самом деле только вредят здоровью человека. В первую очередь это такие:

Миф 1

Чем дольше спишь, тем лучше для здоровья

У каждого человека своя норма сна – кому-то хватает 6 часов, чтобы выспаться, другим – 10-12. Поэтому следует обратить внимание на тот факт, если вы начали спать дольше обычного. Исследования показывают, что длительный сон (более 9 часов) опасен для тех, у кого норма сна меньше.

Гиперсомния, или слишком длинный сон, может также свидетельствовать о проблемах со здоровьем, например: сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, ожирении, когнитивных нарушениях.

Следовательно, слишком много сна может быть столь же вредным для вас, как и его недостаток.

Миф 2

Дневной сон полезен для здоровья

Считается признаком хорошего здоровья — способность человека быстро засыпать, выключаться при любых условиях, даже днем. На самом деле такая особенность называется чрезмерной дневной сонливостью. Она может свидетельствовать о состоянии хронического дефицита полноценного сна, когда человек не успевает восстановиться и отдохнуть. Будьте внимательны: чрезмерная дневная сонливость может быть одним из основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

Миф 3

Ложиться спать полезно не позже 22:00

Необходимость засыпать в 22:00 якобы для здорового сна — ошибочное убеждение, присущее даже многим специалистам. Утверждают, что сон до полуночи полезен, потому что только в этот период вырабатываются определенные гормоны – это абсолютный миф. Человек легко может жить в Киеве, но по времени Австралии – и быть здоровым!

Ложиться спать можно в любое удобное для вас время, но при этом важно высыпаться. Другими словами, необходимо спать определенное количество часов (вашу индивидуальную биологическую норму) и соблюдать режим, то есть ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Маленький лайфхак! Наш мозг очень легко обмануть. Если есть необходимость лечь позже, то в помещение нужно добавить дополнительный искусственный свет, лучше так называемые холодные лампы. А если вам нужно лечь спать, например, днем или на рассвете, перед сном нужно плотно закрыть шторы и/или воспользоваться маской для сна.

Миф 4

Бокал вина улучшит ваш сон

Вино, водка, пиво или что-нибудь другое алкогольное перед сном – не лучший вариант снотворного. Порция алкоголя может расслабить и помочь уснуть, а дальше начнутся проблемы. Даже если отвергнуть риск возникновения психологической зависимости, а впоследствии - и физической от алкоголя, из-за даже небольшой дозы алкоголя вы можете получить проблемы со сном. Дело в том, что алкоголь, который вы выпили перед сном, уменьшает латентный период сна, а во второй половине ночи вызывает нарушение сна, задерживает наступление фазы быстрого сна и уменьшает продолжительность фазы гибернации. В результате вы просыпаетесь вялыми и раздраженными. Также исследованиями было выявлено, что симптомы апноэ ухудшаются из-за употребления алкоголя, то есть храп становится громче и остановки дыхания - чаще.

Дарья Пилипенко

Миф 5

Телевизор помогает уснуть

Некоторые люди любят монотонное бульканье телевизора и неприхотливые сериалы перед сном и утверждают, что это помогает уснуть. Возможно, это неплохой метод отвлечься от обыденных проблем, особенно если вы склонны к тревожности. Впрочем, вашему сну это совсем не помогает!

Свет, излучаемый голубым экраном, снижает выработку мелатонина – гормона сна. В результате этого нам меньше хочется спать и труднее уснуть.

Исследования США доказали, что ночные просмотры телевизора более присущи людям, которые испытывают проблемы со сном и часто просыпаются посреди ночи. Таким образом, телевизор не очень-то и поможет вам заснуть, но вред во время сна нанесет точно.

Знайте правду о сне и спите качественно!

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