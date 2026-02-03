6 лучших витаминов и добавок, которые доказанно помогают от синдрома затуманенных мозгов

Девушка держит пальцы на висках / © Getty Images/Fotobank

Многие факторы, включая дефицит или недостаток питательных веществ, могут способствовать появлению симптомов тумана в голове . Они чаще встречаются у людей с заболеваниями, которые связаны с синдромом затуманенных мозгов.

НеаІtІіnе рассмотрел 6 добавок, основанных на доказательствах, которые могут помочь при синдроме затуманенных мозгов.

Витамин D

Витамин D — это жирорастворимое питательное вещество, необходимое для функционирования иммунной системы, здоровья мозга и тому подобное.

Низкий или дефицитный уровень витамина D может негативно повлиять на когнитивное здоровье и способствовать появлению симптомов синдрома затуманенных мозгов.

Люди, страдающие депрессией или депрессивными симптомами, часто испытывают такие симптомы синдрома затуманенных мозгов, как плохая концентрация и проблемы с памятью.

Люди с депрессией также чаще имеют дефицит нескольких питательных веществ, включая витамин D.

Дефицит витамина D связан с повышенным риском депрессивных симптомов. Исследования показывают, что добавки витамина D могут помочь повысить уровень витамина D и улучшить депрессивные симптомы, включая туман в голове.

Другие исследования показывают, что добавки витамина D могут улучшить общее психическое состояние, включая настроение, негативные мысли и симптомы тревоги и депрессии, у определенных людей.

Это свидетельствует о том, что прием добавок витамина D может облегчить туман в голове, по крайней мере в определенной степени.

Омега-3

Жирные кислоты омега-3 хорошо известны своим значительным положительным влиянием на здоровье. Прием концентрированных добавок омега-3 может быть полезным для здоровья мозга и улучшить определенные симптомы синдрома затуманенных мозгов, включая трудности с вниманием и памятью.

Исследования показывают, что прием добавок с жирными кислотами омега-3, эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA), может поддерживать здоровье мозга, включая память, внимание и настроение.

Добавки омега-3 также могут улучшить депрессивные симптомы и повысить настроение, что может помочь уменьшить симптомы тумана в мозгу.

Более того, добавки омега-3 могут помочь улучшить симптомы тревоги. Люди, испытывающие тревогу, могут сообщать о симптомах тумана в мозгу, поскольку тревога может негативно влиять на настроение, концентрацию и память.

Магний

Магний — это незаменимый минерал, который концентрируется в таких продуктах, как фасоль, семена и шпинат. Он необходим для многих важных функций организма, таких как ферментативные реакции, выработка энергии, функция нервов и регулирование артериального давления.

Многие люди не получают достаточно магния со своим рационом, что может негативно повлиять на здоровье мозга и привести к симптомам спутанности мозга, таким как трудности с концентрацией внимания.

Низкий уровень магния распространен у тех, кто находится в стрессе, и даже может повысить склонность к стрессу.

Стресс может вызвать ухудшение памяти, плохую концентрацию и симптомы тревоги.

По этой причине поддержка оптимального уровня магния с помощью добавок может помочь уменьшить склонность к стрессу и, следовательно, улучшить когнитивные нарушения, связанные со стрессом, и симптомы спутанности мозга.

Кроме того, некоторые исследования связывают неоптимальный уровень магния со сниженной когнитивной функцией и временем реакции, а также повышенным риском когнитивных нарушений.

Исследование лиц в возрасте от 60 лет, показало, что те, кто имел высокий уровень магния, лучше справлялись с тестами на когнитивные функции, такие как внимание и память, и имели меньший риск развития когнитивных нарушений, чем те, кто имел более низкий уровень магния.

Некоторые исследования показывают, что добавки магния также могут помочь лечить симптомы тревоги и депрессии, что может улучшить симптомы спутанности мозговой деятельности, связанные с этими распространенными психическими расстройствами.

Витамин С

Витамин С хорошо известен своей ролью в иммунном здоровье, но это питательное вещество также поддерживает многие другие важные функции в организме, включая здоровье мозга.

Исследование, в котором приняли участие 80 здоровых взрослых, показало, что те, кто имел достаточный уровень витамина С в крови, показали значительно лучшие результаты в тестах, оценивающих память, внимание, время реакции и концентрацию, чем те, кто имел низкий уровень витамина С.

Низкий уровень витамина С также может негативно влиять на настроение, а дефицит витамина С связан с депрессией и когнитивными нарушениями.

Исследование, проведенное с участием 139 молодых мужчин, показало, что высокий уровень витамина С связан с улучшением настроения и более низкими показателями депрессии и спутанности сознания.

Более того, исследование 2021 года показывает, что добавки витамина С могут улучшить настроение у людей с субклинической депрессией, что может улучшить когнитивные функции, тем самым уменьшая связанный с депрессией туман в мозгу.

Комплекс B

Исследования показывают, что низкий или дефицитный уровень определенных витаминов группы В может привести к симптомам спутанности мозговой деятельности, таких как проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания и тому подобное.

У людей с низким уровнем витаминов группы В добавки могут помочь уменьшить эти симптомы.

Например, исследование, проведенное с участием 202 человек с когнитивными нарушениями и низким или дефицитным уровнем B12, показало, что добавки B12 привели к улучшению когнитивных функций у 84% участников и улучшению результатов тестов на память и внимание у 78% участников.

Исследование, в котором приняли участие 39 000 человек, показало, что низкий уровень витамина B12 связан с ухудшением внимания и памяти.

Низкий или дефицит других витаминов группы В, включая витамин В6 и фолат, также может ухудшить симптомы спутанности мозга, в частности трудности с концентрацией внимания и памятью.

По этой причине прием высококачественной добавки комплекса В может помочь уменьшить риск этих симптомов спутанности мозга.

L-теанин

L-теанин — это соединение, которое концентрируется в зеленом чае и других растениях.

Некоторые исследования показывают, что прием добавки L-теанина может помочь улучшить умственную бдительность, время реакции и память.

Добавки L-теанина также могут снизить напряжение и усилить спокойствие и расслабление.

Снижение стресса, улучшение качества сна и поддержка когнитивного здоровья могут помочь облегчить синдром тумана в мозге.

Другие способы уменьшения затуманивания мозга

Симптомы затуманивания мозга могут быть связаны с рядом факторов, включая дефицит питательных веществ, недостаток сна, стресс и даже недиагностированные медицинские проблемы.

Если у вас возникают такие симптомы, как проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания и неспособность обрабатывать информацию, стоит поговорить с медицинским работником.

Он может провести тесты, которые помогут вам выяснить, почему у вас возникают эти симптомы.

Такие когнитивные состояния, как тиреоидит Хашимото, целиакия и тревожные расстройства, могут проявляться симптомами тумана мозга.

Кроме того, деменция и болезнь Альцгеймера могут проявляться симптомами тумана мозга, такими как забывчивость и трудности с обработкой информации.

Крайне важно получить правильный диагноз и лечение, если основное заболевание способствует симптомам тумана мозга.

Некоторые привычки образа жизни также могут привести к симптомам тумана мозга.

Недостаток сна, диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов и чрезмерное потребление алкоголя связаны с плохой памятью, трудностями с концентрацией внимания, депрессивными симптомами и другими когнитивными проблемами, которые некоторые люди могут описать как туман мозга.

На ваш туман мозга может повлиять несколько факторов, поэтому важно сотрудничать с врачом, чтобы выяснить причину этих симптомов и создать план лечения.

Итог

«Туман мозга» описывает когнитивные симптомы, такие как проблемы с памятью и трудности с концентрацией внимания.

Некоторые исследования показывают, что определенные добавки могут быть полезными для тех, кто испытывает симптомы тумана мозга.

Недостаточный или низкий уровень определенных питательных веществ может способствовать появлению или вызывать симптомы, связанные с туманом в голове, поэтому прием этих питательных веществ может помочь.

Однако, туман в голове имеет много возможных причин, некоторые из которых являются серьезными. Важно сотрудничать с медицинским работником, чтобы получить надлежащую помощь.

Прежде чем начинать пить какие-либо витамины или добавки обязательно проконсультируйтесь с врачом.