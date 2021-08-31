8 способов отличить натуральный мед от подделки

В конце лета рынки наводняют золотистые баночки с медом всевозможных вкусовых и цветовых оттенков. Если вы намерены основательно прикупить целебного лакомства на ярмарке, вооружитесь несколькими правилами его правильного выбора.

Каким должен быть отменный мед и как выделить его среди фальсификата, рассказали профессор кафедры пчеловодства им. В. А. Нестерводского Национального университета биоресурсов и природопользования Виктор Полищук и пасечник из Киевской области Владимир Лозовой.

То, что в Украине чрезвычайно широк ассортимент видов меда, в то время как многие страны производят всего 1-2 сорта – установленный экспертами факт, импортного развесного на рынках не встретите. Но в него можно добавить водички, заменить продукт переработки нектара и пади обычным сахарным сиропом, продавать мед 2-3-летней выдержки, многократно перетопленный и лишенный уже всякой пользы. Пасек и медового запаса сегодня предостаточно, конкуренция на рынке высока и нормальный пасечник стремится удовлетворить покупателя, а не сбыть товар любой ценой, но гарантии, что вам попадется производитель лично, еще и добросовестный, нет. Уважающий себя пчеловод никогда не намешает в мед остатки сот и мертвых пчел якобы в доказательство того, что мед натуральный, а покупателю даст его понюхать и даже попробовать на вкус. Кстати, гречишный мед становится почти редкостью – аграриям теперь выгоднее заниматься не гречкой, а семечками для масла, поэтому "в тренде" – сорт подсолнуховый.

Как понять, натуральный мед или подделка

Визуально

Самый лучший мед настолько густой, что при переливании из банки в банку буквально складывается в горку-пагоду, которой нужно время, чтобы распределиться. Это оттого, что он содержит не более 17-20% воды, а это консистенция сиропа, в котором 4 стакана сахара и 1 – жидкости. Не разбавлен ли мед водой, можно определить по весу: килограмм меда помещается в емкость объемом 0,8 литра, а литровая банка нормального меда тянет почти на полтора кг. Добросовестный продавец на рынке позволит проверить консистенцию товара палочкой или ложкой: если мед тянется тонкой ниточкой, он качественный, а фальсифицированный капает с ложки и моментально топится в массе. На вид он будет не однородным и прозрачным, как натуральный, а мутноватый, с осадком на дне или расслоившийся (часто на дно кладут манку с патокой, а лишь поверху мед). Пена – тоже плохой признак, мед или недозрелый, или забродил.

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Наощупь и по вкусу

Хороший мед всегда слегка дерет горло своей терпкостью, а кислинка не ощущается (она – признак незрелого продукта или портящегося). Капелька нормального меда, растираемая пальцами, легко наносится и впитывается в кожу, а содержащего добавки просто скатается в скалочки. У хорошего меда всегда сильный, специфический аромат, чаще цветочный, пыльцовый, а вот плохой пахнет тем меньше, чем больше в него подмешали сиропа.

Твердый или жидкий

Чем больше в меде полезных веществ, тем быстрее он затвердеет. Выбирая мед, помните, что летом он должен быть только сиропообразным, если выкачан в этом сезоне, и лишь рапсовый сорт с весеннего медоноса густеет очень быстро и, добытый весной, к августу уже будет в брусках (жидкий – едва желтый, кристаллизованный – почти белого цвета). А отправляясь на рынок осенью или зимой, рассматривайте только засахаренный мед – в эту пору нормальный продукт иным не бывает (тоже есть исключение: акациевый сорт, долго хранящий жидкую форму). Порядочный пасечник зимой жидкий, а летом загустевший мед продавать не станет: в первом случае он, скорее всего, будет растопленным (а топить можно только аккуратно, при температуре не выше 37°, иначе все полезные свойства насмарку), во втором – нерастопленным, но тоже прошлогодним.

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Проверка на дому кусочком хлеба

На всякий случай не закупайте в непроверенной точке сразу трехлитровую банку, а возьмите майонезную баночку для пробы и проведения экспериментов. Проверку меду можно устроить простым кусочком хлеба. Опустите его в покупку минут на 10-12 – если он размяк, значит, вы купили банальный сироп, а в натуральном меде хлеб затвердеет.

Проверка раскаленным кончиком ножа

Разбавленный водой мед образует жидкие пятна на листе бумаги или протечет, а вот хороший продукт будет лежать без изменений. Если ткнуть в мед раскаленным кончиком ножа, на металле ничего не останется, тогда как фальсификат оставит слой жженого сахара (как при варке домашних леденцов).

Проверка каплей спирта и йода

Разведите чайную ложку меда в половине стакана горячей воды: низкокачественный не растворится полностью, а если влить в полученную жидкость немножко спирта, она еще и станет мутной. Раствор настоящего меда после всех этих манипуляций остается прозрачным, как слеза, и даст сбой, только если он падевый с хвойных деревьев. Кстати, все добавки всплывут или осядут, если вы возьмете для проверки дистиллят. В эту же смесь можно капнуть и йода, и если продавец подмешал крахмал, она посинеет. А при добавлении уксуса могут пойти пузырьки: явные признаки, что в мед попал мел.

Проверка меда щепоткой крахмала​

Последний способ – посыпать капельку меда щепоткой крахмала. В идеале белый порошок так и останется отдельным слоем, а вот искусственно смешанный мед непременно вступит с ним в какую-то реакцию.

По документам

Лабораторные исследования в два счета отыщут любые примеси и излишек воды в меде, поэтому нелишним будет спросить у продавца ветеринарно-санитарный паспорт пасеки и сертификат соответствия (экспертный вывод). Если он есть, значит, проверку продукт прошел без проблем, ведь контроль запросто покажет даже превышение содержания сахарозы даже всего процентов на 5. В документе обязательно должны стоять печать лаборатории и отметка о прохождении радиологического контроля. И проследите, чтобы к сертификату был прикреплен чек об оплате исследований и с датой, совпадающей с указанной в экспертном выводе.

Татьяна Малиновская

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