9 способов восстановиться во время похмелья

Похмелье – довольно неприятное и хорошо известное ощущение после ночной вечеринки или праздника. Головная боль, тошнота, усталость, расстройство желудка, сухость во рту и безудержное желание оставить все и снова лечь в постель – все эти симптомы, знакомые многим после чрезмерного потребления алкоголя.

Как с этим бороться рассказало издание Everyday Health. Хотя существует много популярных народных методов и мифов, наука помогает определить самые эффективные способы облегчить похмелье.

Пейте много воды

Алкоголь оказывает мочегонный эффект, то есть он заставляет организм терять больше воды из-за мочеиспускания. При употреблении алкоголя, а также после него, уровень воды в организме значительно уменьшается, а это и является одной из основных причин плохого самочувствия. Пить много воды – один из самых простых и эффективных способов обновления. Вода помогает снизить обезвоживание, улучшает циркуляцию крови и способствует восстановлению нормального функционирования органов. Если же вода кажется вам безвкусной, попробуйте добавить несколько капель лимонного сока.

Пейте спортивные напитки

Спортивные напитки содержат электролиты, помогающие организму быстрее восстановить потерянный баланс жидкостей и минералов, таких как натрий, калий и магний. Эти минералы необходимы для нормального функционирования клеток и помогают мышцам поглощать воду более эффективно. Спортивные напитки повышают уровень глюкозы в крови, что может обеспечить энергию и помочь вам быстрее почувствовать облегчение.

Восстановите энергию с помощью витамина B и защитите иммунитет витамином C

Алкоголь может снижать уровень витаминов группы B в организме, что, в свою очередь, может вызвать усталость и низкий уровень энергии. Витамины группы B играют немаловажную роль в выработке энергии, а также поддерживают здоровье нервной системы. Один из лучших способов пополнить запас витаминов – употребление яиц, куриного мяса или цельнозерновых продуктов. Кроме того, добавление витамина C в ваш рацион может помочь укрепить иммунную систему и предотвращать последствия ухудшения здоровья после употребления алкоголя. Витамин C содержится в цитрусовых, киви, брокколи и красном перце.

Повышайте уровень сахара в крови углеводами

Одним из последствий употребления алкоголя является нарушение уровня сахара в крови, что приводит к слабости, усталости и раздражительности. Чтобы нормализовать уровень сахара, полезно употреблять углеводы, особенно содержащие фруктозу, как, например, мед или фрукты. Это даст быстрое восстановление энергии. Идеальный завтрак после ночной вечеринки может включать в себя тосты с медом или куриный суп с лапшой, который даст вам необходимые углеводы и соли для снижения симптомов похмелья.

Употребляйте ромашку для уменьшения "тревожности"

Психологическое состояние после вечеринки также может быть нарушено. Алкоголь вызывает не только физическую, но и эмоциональную нагрузку, которая проявляется в виде тревожности, стресса и беспокойства. Ромашковый чай является естественным средством для успокоения нервов и облегчения симптомов тревожности. Ромашка также может помочь вам расслабиться и заснуть, что важно для восстановления после похмелья.

Успокойте свою иммунную систему противовоспалительными препаратами

Одной из причин головной боли и боли в теле во время похмелья является воспалительная реакция организма на алкоголь. Противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или аспирин, могут помочь облегчить боль и снизить воспаление.

Имбирь для облегчения тошноты

Тошнота — один из самых распространенных симптомов похмелья. Имбирь является эффективным средством для облегчения расстройств желудка, поскольку он стимулирует пищеварение и обладает противовоспалительными свойствами. Залейте свежий имбирь кипятком и пейте настой или просто пожевайте несколько кусочков имбиря, чтобы почувствовать облегчение.

Легкие физические упражнения для облегчения симптомов

Физические упражнения помогают активировать циркуляцию крови, повышают уровень энергии и улучшают настроение. Легкие упражнения после похмелья могут ускорить очищение организма от токсинов и облегчить боль. Однако, если вы чувствуете сильную усталость, ограничитесь прогулкой на свежем воздухе или йогой, чтобы не перегружать организм.

Вернитесь в постель

Сон – одно из лучших лекарств против похмелья. Алкоголь нарушает ваш циркадный ритм, что приводит к неполноценному сну. Вернувшись в постель, вы позволите организму восстановить силы и нормализовать уровень энергии. Пусть ваш организм отдохнет и вы почувствуете себя гораздо лучше.

Похмелье – это временное, но очень неприятное состояние. Однако, зная, как восстановить уровень жидкостей, питательных веществ и энергии, вы сможете сократить его проявления и вернуться к нормальному самочувствию.

Мы также писали о том, повышает ли употребление алкоголя риск появления рака.

Читайте также: