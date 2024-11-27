Альцгеймер: могут ли кишечные бактерии влиять на развитие болезни

Болезнь Альцгеймера остается одной из самых загадочных и тяжелых для лечения форм деменции, поражающей миллионы людей во всем мире.

Издание Medical News Today рассказало о неожиданной связи между здоровьем кишечника и мозговыми заболеваниями. В частности, бактерия Klebsiella pneumoniae, являющаяся частью природного микробиома кишечника, может играть значительную роль в развитии этого нейродегенеративного состояния.

Klebsiella pneumoniae: скрытая угроза

Klebsiella pneumoniae – одна из триллионов бактерий, населяющих наш кишечник. В нормальных условиях она безопасна, но при определенных обстоятельствах может становиться опасной. Если эта бактерия попадает в другие части тела, это может привести к серьезным инфекциям, таким как пневмония, менингит, инфекции мочевыводящих путей и заражение крови. Эта бактерия может стать катализатором воспалительных процессов в мозге, если попадет туда.

Воздействие антибиотиков на микробиом

Применение антибиотиков снижало разнообразие кишечных бактерий, вызывало дисбаланс микробиома. Это создавало условия для разрастания K. pneumoniae. Бактерия мигрировала из кишечника в кровь и через слизистую попадала в мозг, вызывала нейровоспаление и нейрокогнитивные нарушения — ключевые симптомы болезни Альцгеймера.

Когда K. pneumoniae распространяется за пределы кишечника, она провоцирует сильное воспаление, особенно опасное для мозга. В случае болезни Альцгеймера дополнительное воспаление нарушает функцию гематоэнцефалического барьера, создает стресс для клеток мозга.

Важность кишечно-мозговой оси

Кишечно-мозговая ось — двусторонняя связь между кишечником и мозгом, приобретающая все большее значение в медицинских исследованиях. Использование антибиотиков для лечения кишечных инфекций может повлечь за собой нежелательные последствия, увеличивать риск нейродегенеративных заболеваний.

Баланс микробиома может стать ключом в борьбе с болезнью Альцгеймера. Стратегии, направленные на восстановление разнообразия микробиома, таких как пробиотики, пребиотики и правильное питание, открывают перспективы новой терапии.

Восстановление баланса кишечника, избегание необоснованного использования антибиотиков и поддержание здорового образа жизни могут стать важными шагами для сохранения когнитивного здоровья. Кроме того, идея, что здоровье нашего мозга начинается с кишечника, выглядит более чем перспективно.

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