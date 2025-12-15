как TikTok погружает пользователей в свою бесконечную ленту советов по здоровью и психологии / © Associated Press

Хотя у интернета есть потенциал усиливать понимание себя, именно здесь начинается самое интересное и опасное, ведь TikTok не просто показывает то, что нам нравится. Он затягивает.

Исследование издания The Washington Post, проведенное среди 879 американских пользователей, впервые показало, что видео о ментальном здоровье значительно «липче», чем котики, спорт, политика или даже контент о Тейлор Свифт.

Это означает, что стоит лишь несколько раз посмотреть ролики на тему ADHD (СДВГ — Синдром дефицита внимания с гиперактивностью), тревоги или нейроразнообразия и лента превращается в персональную энциклопедию психологии. Настоящую или нет — это уже другой вопрос.

Когда алгоритм знает о вас больше, чем вы сами

Кейс, который журналисты исследовали подробнее всего, — история среднестатистической девушки, в которой каждый может узнать себя. Сначала TikTok стал для нее открытием, короткие ролики о симптомах ADHD помогли девушке понять собственные трудности и, в конце концов, обратиться к врачу. Официальный диагноз и терапия изменили ее жизнь к лучшему.

Но после этого TikTok будто «не отпустил» ее внимание. Что бы она ни листала, снова и снова появлялись видео о ADHD и чем дальше, тем они были более странные и менее надежные.

По данным анализа:

чтобы «убрать» из предложенных один просмотренный видеоролик о котах, достаточно 1,3 пропуска;

чтобы «стереть эффект» одного ролика о ментальном здоровье — нужно 2,2 пропуска.

Алгоритм настойчиво держится за тему, которая, как он решил, вам интересна.

Соцсети как новый «Google врач»

Во многих странах, есть проблема: доступ к психотерапевтам и психиатрам часто ограничен из-за очередей, высокой стоимости и стигмы. Поэтому молодежь иногда обращается за информацией к соцсетям. И именно TikTok сегодня является одним из главных источников контента о.:

СДВГ

тревожность

аутизм

эмоциональные состояния

нейроразнообразие

Но есть одно «но», популярность не всегда равна качеству. Примерно половина популярных видео о ADHD содержит неточную или упрощенную информацию. Речь не идет именно об опасном контенте, но о том, что ролики нередко подают общие жизненные трудности как «почти симптом».

Когда шутка — не шутка

Создатели таких видео, набирают миллионы просмотров на видео вроде, «как выглядит ADHD» или «типичные привычки людей с ADHD» и т.д. Хотя сами же авторы признаются, что за минуту видео невозможно объяснить, где опыт человека — просто особенность, а где — признак критического состояния. В результате часть пользователей начинает воспринимать любую привычку, от сложностей с концентрацией до импульсивных покупок, как возможный диагноз.

Когда TikTok и терапия работают в противоположные стороны

Многие психотерапевты признаются, что люди иногда приходят уже с уверенностью, что нашли у себя конкретное расстройство, и это может усложнить реальное лечение, ведь настоящие симптомы смешиваются с тем, что они увидели и прочитали в соцсетях, в некоторых случаях это даже усиливает тревожность.

Пользователи сети рассказывают, что после просмотра содержания об аутизме, например, лента начала «выталкивать» темные, тревожные истории разных людей. И даже если вы будете пытаться вернуться к привычным темам, алгоритм вряд ли отступит. Некоторые замечали, что видео о симптомах ОКР (Обсессивно-компульсивное расстройство) не успокаивают, а наоборот, усиливают тревогу, поэтому приходится на время отказалась от пользования TikTok.

Почему это происходит

Может быть несколько причин:

Алгоритм оптимизирует для привлечения, а не для уверенности.

Пользователи, которые смотрят видео о психологии, часто проводят в приложении больше времени.

Контент об эмоциях и самоидентификации вызывает более активную реакцию.

TikTok ввел функции «Not interested» («Не интересно»), фильтрацию по ключевым словам, возможность «сбросить» алгоритм. Однако тема ментального здоровья не входит в список тем, которые можно регулировать в новом меню.

Как действовать пользователям

Психологи советуют относиться к TikTok как к развлекательно-познавательному контенту, а не как к источнику медицинских заключений. Контент о ментальном здоровье может вдохновить обратиться за помощью, подсветить важные переживания или создать ощущение «я не один/не одна».

Однако он не может ставить диагнозы, заменять специалиста и учитывать ваши индивидуальные особенности. И главное, иногда алгоритм просто нужно «перевоспитывать», находить новые темы, активно искать другой контент и давать TikTok сигнал, что вы хотите перемен.

Лучшим решением было бы вернуть в ленту больше котиков и животных, но алгоритм, кажется, отстаивает свою правду. И поэтому вопрос сегодня звучит не «полезен ли TikTok», а каким именно мы позволяем ему быть в нашей жизни.