Алкоголь каждый день: почему сила воли не всегда помогает

Алкоголь каждый день / © Associated Press

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«Сегодня точно не буду» — мысль, которую человек с алкогольной зависимостью может повторять себе снова и снова. Однако наступает вечер, появляется знакомое желание выпить, а обещание откладывается ещё на один день, об этом рассказал врач Юрий Габорец.

Постепенно алкоголь перестает быть способом расслабиться и становится необходимостью. Человек может начать употреблять его ежедневно, а со временем — в любое время, даже без особой на то причины. Наряду с этим могут ухудшаться здоровье, отношения с близкими, работа и интерес к другим сферам жизни. Прежде всего, не стоит пытаться решить проблему только силой воли. Алкогольная зависимость — состояние, требующее профессиональной помощи.

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Кодирование или гипнотерапия

Если человек уже не может самостоятельно контролировать употребление алкоголя, первым шагом должна стать консультация квалифицированного врача-нарколога. Специалист оценит степень зависимости, состояние здоровья и подберет метод лечения. Кодирование и гипнотерапия могут использоваться в качестве дополнительных методов в некоторых подходах к лечению, но они не являются универсальным решением и не заменяют комплексную терапию.

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Закрепление результата

После первого этапа особенно важно не возвращаться к прежнему сценарию. При лечении алкогольной зависимости могут применяться медикаментозные методы, в частности препараты длительного действия, которые помогают поддерживать трезвость и снижать риск возврата к употреблению. Не стоит самостоятельно выбирать «подшивку» или определять срок её действия — этот вопрос должен решать врач после оценки состояния человека. Сам по себе такой метод не устраняет причины зависимости, поэтому его целесообразно сочетать с психотерапией.

Психотерапия

Именно психотерапия помогает разобраться, почему алкоголь стал неотъемлемой частью жизни. Вместе со специалистом человек может постепенно понять, какие эмоции, ситуации или жизненные обстоятельства провоцируют желание выпить, например, хронический стресс, тревога, одиночество, конфликты, усталость или привычка таким образом «отключать» неприятные переживания.

Психотерапевт помогает выработать другие способы справляться со стрессом, научиться распознавать моменты, когда возникает тяга к алкоголю, и заранее разработать план действий на такие ситуации. Не менее важно постепенно возвращать в жизнь то, что вытеснила зависимость, например, общение, работу, хобби, спорт, отдых и личные цели.

И это не разовый разговор. Восстановление может быть длительным процессом, в ходе которого психотерапия помогает не просто отказаться от алкоголя, а научиться жить без него.

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Алкогольная зависимость не начинается в тот момент, когда человек уже потерял всё. Сигналы могут появиться значительно раньше, и чем раньше вы обратитесь за профессиональной помощью, тем больше у вас будет возможностей изменить ситуацию.

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