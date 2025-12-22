Алкоголь под контролем: как пить в меру и не жалеть / © Associated Press

Реклама

Хорошая новость заключается в том, что контроль над алкоголем во время праздников возможен без стресса и ощущения «упущенного веселья». Это не о строгих ограничениях или «держаться из последних сил», а о том, чтобы наслаждаться моментом и оставаться в балансе. Издание Psychology Today ассказало о пяти стратегиях, которые помогут вам праздновать без лишнего алкоголя.

Медленнее — значит веселее

Самый простой и эффективный способ контролировать алкоголь — замедлиться. Попробуйте чередовать алкогольные напитки с водой, газировкой или безалкогольными коктейлями. Это не только уменьшает общее потребление, но и помогает оставаться увлажненными, что делает празднование приятным и уменьшает вероятность похмелья.

Ограничьте себя одним стандартным напитком в час. Ваш организм успеет переработать алкоголь, а вы сохраните легкое приятное настроение. Пока делаете паузу между напитками, концентрируйтесь на общении, вкусностях и атмосфере, ведь бокал в руках лишь маленькая часть праздника.

Реклама

Метод паузы

Перед тем как взять еще один напиток, спросите себя, действительно ли вы хотите пить, или это привычка или давление окружения. Даже короткая пауза в 15-20 мин может изменить результат.

За это время можно перекусить, завести разговор или выйти на свежий воздух. Часто желание выпить проходит само или вы принимаете более осознанное решение. Этот метод помогает разорвать автоматический цикл «подливать-пить», такой типичный для праздничных вечеринок.

Измеряйте свои напитки

Когда наливаете сами, легко переборщить. А что считается «стандартным напитком»? 150 мл вина, 350 мл пива или 40 мл крепкого спиртного. Часто мы «на глаз» наливаем больше.

Используйте мерные стаканы или бокалы с пометками, чтобы точно знать, сколько алкоголя вы потребляете. Это не о строгости, а о контроле и осознанности.

Реклама

Выбирайте напитки с более низким содержанием алкоголя

Не все напитки одинаково «тяжелые». Вино и пиво содержат меньше алкоголя, чем коктейли с несколькими порциями крепкого спиртного.

Например, бокал вина или пиво позволяют быть частью празднования, но не превышать безопасную норму алкоголя. Они популярны именно из-за низкого содержания алкоголя. Это не о том, чтобы быть «менее веселым», а о том, чтобы чувствовать контроль и наслаждаться моментом.

Установите лимит и следите за ним

Перед праздником решите, сколько напитков вы выпьете. Это может быть два бокала на корпоративе или три — за ужином в семье.

Используйте приложение на телефоне или даже монетки как «счет» напитков. Некоторые делятся своими планами с близким человеком для дополнительной поддержки. Помните, вы не обязаны никому объяснять свой выбор.

Реклама

Эти стратегии просты, реальны и не заставляют пропускать празднования. Большинство людей, которые хотят ограничить алкоголь, не имеют серьезных проблем, но замечают, что их потребление увеличивается. Это здоровый, проактивный подход.

Если же контролировать себя сложнее, чем ожидалось, это сигнал обратиться к специалисту для работы с зависимостями. Своевременная поддержка помогает оставаться в праздничном настроении, а не жалеть о прошлом.

Праздники должны быть о настоящей радости и воспоминаниях, а не о похмелье и сожалениях. Используйте эти пять хитростей и ваши праздничные моменты будут яркими, контролируемыми и по-настоящему приятными.