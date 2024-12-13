Алкоголизм: симптомы болезни и можно ли ее побороть

Для многих людей алкогольные напитки ассоциируются с социальными встречами и весельем, но алкоголь угнетает нервную систему и может изменять поведение. В определенных случаях это приводит к эмоциональной боли, физическому распаду и развитию зависимости, известной как алкоголизм.

Издание Psychology Today попробовало ответить на вопрос, что может стать лучшим выбором для тех, кто борется с зависимостью: умеренность или полный отказ от алкоголя.

Расстройство употребления алкоголя: признаки и симптомы

Расстройство употребления алкоголя — это проблематичная модель употребления, которая приводит к значительному дистрессу и нарушению здоровья. Симптомы включают:

Употребление большего количества алкоголя, чем планировалось.

Неспособность сократить потребление.

Трату большого количества времени на употребление или восстановление.

Сильную тягу к алкоголю.

Проблемы с исполнением обязанностей на работе, в школе или дома.

Ухудшение отношений и социальной активности.

Развитие толерантности или абстиненции.

Наличие 2-3 симптомов в течение года указывает на легкую степень расстройства, 4-5 — умеренную, а 6 или более — тяжелую.

Ранние признаки алкоголизма

На ранних стадиях зависимость может проявляться в виде:

Жестких распорядков, сосредоточенных вокруг алкоголя.

Раздражение из-за смены планов.

Резкие перепады настроения.

Ухудшение работы или обучение.

Сужение круга общения к людям, тоже злоупотребляющим алкоголем.

Факторы риска и причины

Расстройство употребления алкоголя формируется под влиянием биологических, социальных и психологических факторов:

Генетический компонент: около 50% склонности к алкоголизму определяется генетикой.

около 50% склонности к алкоголизму определяется генетикой. Травмы детства: эмоциональный или физический травматизм увеличивает риск зависимости.

эмоциональный или физический травматизм увеличивает риск зависимости. Социальные факторы: культура употребления алкоголя или дисфункциональные семейные отношения.

культура употребления алкоголя или дисфункциональные семейные отношения. Стресс: люди часто употребляют алкоголь, чтобы снизить тревожность.

Последствия для здоровья

Алкоголь оказывает мощное влияние как на тело, так и на мозг:

Изменения в мозге: нарушение памяти, способность планировать и принимать решения.

нарушение памяти, способность планировать и принимать решения. Физическое здоровье: повышен риск инсульта, сердечных заболеваний, гипертонии.

повышен риск инсульта, сердечных заболеваний, гипертонии. Сокращение продолжительности жизни: чрезмерное употребление алкоголя может сократить жизнь на несколько лет.

Пути к выздоровлению

Эффективное лечение зависимости может включать:

Детоксикацию: медицинское наблюдение во время абстиненции.

медицинское наблюдение во время абстиненции. Группы поддержки: например, программа Анонимных Алкоголиков.

например, программа Анонимных Алкоголиков. Терапия : когнитивно-поведенческая терапия и мотивационное интервью.

: когнитивно-поведенческая терапия и мотивационное интервью. Уменьшение стигматизации: работа с чувством стыда – важный шаг к выздоровлению.

Как поддержать близких с зависимостью

Алкоголизм влияет не только на самого человека, но и на его семью и друзей. Будьте терпеливы и открыты для разговора. Избегайте обвинений, а вместо этого выражайте поддержку. Обратите внимание на изменения в поведении и обратитесь за профессиональной помощью.

Алкоголизм – это серьезная проблема, требующая внимания, понимания и поддержки. Зависимость может оставаться непризнанной в течение длительного времени, но раннее вмешательство, лечение и поддержка могут помочь человеку вернуться к здоровой и счастливой жизни.

Мы также писали о том, повышает ли употребление алкоголя риск появления рака.

Читайте также: