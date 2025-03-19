Алкогольный блэкаут: почему вы не помните, что делали, когда были пьяны

Было ли у вас такое, что после вчерашней алкогольной вечеринки вы мало что помните и сколько бы не пытались вспомнить, перед глазами только сплошная тьма.

Издание Psychology Today рассказало, почему после вечеринки человек может не помнить, что он делал, когда был пьян. Это явление называется алкогольным затмением памяти и оно не означает потерю сознания, а именно уничтожение воспоминаний.

В общем, если вечеринка прошлым вечером удалась, звучала музыка, алкоголь лился рекой, а смех не утихал до самого утра, почему некоторые гости не могут вспомнить определенные моменты? Почему вы не помните, когда оставили вечеринку или как очутились в постели незнакомца?

"Незнакомец" утром дает вам чашку кофе, смеется и рассказывает, как вы сняли штаны, например, и танцевали на журнальном столике, а затем обняли его и сами предложили пойти вместе. Друзья подтверждают это поведение – веселая, но несколько тревожная история.

Это классический пример алкогольного затмения. В отличие от опьянения, когда человек еще способен вспомнить некоторые моменты, в случае алкогольного блэкаута воспоминания просто не формируются. Человек может двигаться, говорить, даже взаимодействовать с другими, однако его мозг в настоящее время не записывает новую информацию.

Причина этого явления – быстрый рост уровня алкоголя в крови. Гиппокамп, ответственный за переход кратковременных воспоминаний в долгосрочные, перестает функционировать должным образом. Амнезия может быть частичной (когда некоторые фрагменты памяти возвращаются при определенных условиях) или полной (когда восстановить события невозможно).

Согласно Национальному совету по алкоголизму и наркотической зависимости, женщины более склонны к алкогольным блэкаутам. Из-за меньшей массы тела, более низкого содержания воды в организме и сниженного уровня фермента алкогольдегидрогеназы, алкоголь скорее достигает мозга, вызывает нарушение памяти. Дополнительно некоторые женщины пропускают пищу перед выпивкой, а это лишь усиливает действие алкоголя.

Яркий пример алкогольного блэкаута описала Сара Хепола в своих мемуарах. Она честно призналась, что сначала выпивка была ее способом чувствовать себя уверенной и интересной для окружающих. Но впоследствии она поняла: это не делало ее сильной, а лишало только контроль над собственной жизнью. После многочисленных случаев провалов в памяти она стала отдавать себе отчет, что это не романтические приключения, а опасные ситуации.

На самом деле алкогольный блэкаут – это не просто временная забывчивость, а серьезный сигнал о том, что организм испытал токсическое воздействие. Злоупотребление алкоголем может привести к зависимости, проблемам с психикой, а также повышает риск оказаться в опасной ситуации.

Так что если в следующий раз после вечеринки память откажет вам в воспоминаниях – это повод задуматься. Не пора ли пересмотреть свое отношение к алкоголю, чтобы избежать ситуаций, когда вы больше не управляете собственной жизнью.

Мы также писали о том, как алкоголь влияет на мозг.

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