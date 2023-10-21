Аллергия на кошек и как с ней бороться: объясняет врач Комаровский

Врач рассказал все, что нужно знать об аллергии на кошек, и как с ней бороться, чтобы не отдавать животное.

Евгений Комаровский рассказал, можно ли жить с кошкой, если на нее есть аллергия, и что делать в такой ситуации?

Врач опроверг распространенный миф, что аллергия у людей связана с шерстью кота. Многие считают, если завести кота, у которого мало шерсти, или который не линяет, то на него не будет аллергии.

"На самом деле аллергия связана не с шерстью. Есть примерно 8, хотя некоторые ученые считают, что 10 аллергенов. Это белки, которые находятся в сальных железах кошки и в слюне", – говорит Комаровский.

Кошки ухаживают за собой примерно 5-6 часов каждый день. Итак, когда они себя вылизывают, используют слюну, в которой есть аллергены.

"После того, как слюна высыхает, аллергены прилипают к шерсти и превращаются в мелкие частицы, которые потоками воздуха разносятся на очень большие расстояния. После этого они оседают на мебели, ткани, шторах и одежде", – объясняет врач.

По его словам, кроме слюны и сальных желез, источником аллергенов является перхоть. Это мельчайшие отшелушивающиеся кусочки волос и кожи.

Комаровский заметил, что аллергия на кошку может появиться в любом помещении. По данным американских исследований, коты живут примерно в 25% домов, но кошачьи аллергены обнаружены у 99% домохозяйств.

"Это очень просто объяснить. Вы владелец кошек, у вас в доме огромное количество аллергенов, которые находятся на вашей одежде. Вы пришли в гости, сели на диван, на этом диване остались кошачьи аллергены. То есть аллергены на кошку есть практически везде", – сказал Комаровский.

Он добавил, что от этих аллергенов избавиться не так просто.

"Вы предположили, что ваш насморк, красные глаза и чихание связаны с аллергией на кошку. И вы решили избавиться от кошки. Отдали ее, например, бабушке. Проходит неделя, две, три, а насморк, красные глаза и чихание не прошли. Какой вывод вы делаете? "Бедная кошка, зря же мы ее обвинили, она здесь ни при чем. Вот кота мы убрали, а сопли все равно текут". И забираем кота обратно. И это ошибка, поскольку аллергены животного могут храниться в жилых помещениях до шести месяцев.

Он также отметил, что большое значение имеет пол кошки.

"Коты, в первую очередь некастрированные, образуют гораздо больше аллергенов, чем коты кастрированные и любые кошки, и стерилизованные и нестерилизированные", — добавил врач.

Что же делать, если у вас аллергия на кошку? Можно ли смириться с этим, адаптироваться, попробовать жить с животным на одной территории?

Если из-за аллергии страдает дыхательная система, то врач рекомендует не находиться с кошкой в одном помещении.

"Если у вас, у ваших детей, у кого-то из членов семьи тяжелая реакция на кошку, затрагивающую систему дыхания, когда есть астматические приступы, когда есть бронхоспазм, это однозначно свидетельствует о том, что вам крайне нежелательно находиться с кошкой на одной территории, пока вы не пройдете, возможно, очень интенсивное лечение", – подытожил Комаровский.

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