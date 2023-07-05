Аллергия на лекарства: какие ее симптомы и чего следует избегать, если у вас есть реакция на медикаменты

К сожалению, аллергические реакции могут возникнуть практически на любое лекарство, которое мы используем. Узнайте, какие причины и симптомы аллергии на лекарства и в чем ее лечение.

Лекарственная гиперчувствительность составляет примерно 25% всех осложнений, вызванных лекарственными препаратами.

Что такое аллергия на лекарства и как она проявляется, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Лекарственная аллергия – что это такое

Суть аллергии (медикаментозной сенсибилизации) заключается в неправильной реакции иммунной системы, предохраняющей организм от атак различных вредных микроорганизмов, например, бактерий, вирусов или грибков. Однако в некоторых случаях, по не совсем понятным причинам, иммунитет начинает неадекватно реагировать на потенциально безвредные вещества, содержащиеся в препаратах, провоцируя развитие аллергической реакции.

Характерным для медикаментозной аллергической реакции является исчезновение симптомов в случае отмены препарата (хотя некоторые симптомы могут сохраняться в течение многих дней после окончания лечения).

Наиболее распространены поражения кожи, такие как крапивница, сыпь и лихорадка, хотя могут быть и гораздо более серьезные симптомы, которые могут даже привести к смерти человека.

Причины лекарственной аллергии

До сих пор неизвестно, почему у одних людей, принимающих один и тот же препарат, развивается аллергия или другой вид повышенной чувствительности к нему, а у других нет. Вероятно, основную роль в развитии такой реакции играют врожденная склонность к аллергии, факторы внешней среды и употребление большого количества лекарства.

К факторам, способствующим развитию лекарственной аллергии, относятся:

восприимчивость пациента (генетически детерминированная);

частота и длительность применения препаратов из одной группы (чем дольше и чаще вводится препарат, тем больше вероятность сенсибилизации);

некоторые виды соматических заболеваний;

пол и возраст (более склонны к аллергии взрослые, преимущественно женщины);

текущее состояние здоровья (аллергия чаще возникает при течении острых инфекционных заболеваний).

Какие препараты чаще всего вызывают аллергическую реакцию

К основным группам препаратов, вызывающих аллергические реакции, относятся:

Антибиотики – наиболее аллергенными антибиотиками являются антибиотики пенициллинового ряда.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Рентгеноконтрастные вещества — их чаще всего вводят внутривенно и практически сразу после введения они могут вызывать такие реакции, как крапивница, анафилаксия или кожные реакции.

Антигипертензивные препараты, применяемые для лечения и контроля гипертонической болезни.

Также следует помнить, что часто причиной аллергии является не основной ингредиент препарата, а вспомогательное вещество, которое используется при его производстве, поэтому внимательно читайте инструкцию и избегайте провоцирующего компонента.

Как проявляется аллергия на лекарства

В подавляющем большинстве случаев лекарственные реакции имеют легкое или среднетяжелое течение. Они чаще всего проявляются кожными изменениями, хотя могут поражать все органы и системы человека, а самые тяжелые (анафилактические реакции) могут привести к потере сознания и даже закончиться летальным исходом, что, впрочем, случается очень редко.

Лекарственная реакция может возникнуть в любое время – в течение нескольких минут, часов или даже дней после начала лечения. Чаще всего аллергия на лекарства проявляется в виде кожных изменений – крапивницы, эритемы, экземы. Обычно высыпания на коже появляются через несколько часов после приема препарата, однако в некоторых случаях заметить аллергическую реакцию удается только через несколько дней. После прекращения лечения или после приема антигистаминного лекарства кожные высыпания быстро исчезают.

Если во время применения препарата возникают какие-либо тревожные симптомы, например, крапивница, покраснение, зуд, следует немедленно пойти к своему семейному врачу и рассказать ему все честно. Лучше всего записывать все симптомы на листе бумаги, чтобы не упустить ничего важного.

Что делать в случае лекарственной аллергии

Лечение лекарственной гиперчувствительности состоит из нескольких этапов:

1. Немедленная отмена препарата.

2. Лечение тяжелых аллергических реакций.

3. Симптоматическое лечение легких случаев лекарственной аллергии.

4. Специфическая иммунотерапия (десенсибилизирующее лечение).

В первом случае следует прекратить прием препарата, если появились какие-либо аллергические реакции.

В случае тяжелого течения (першение в горле, крапивница, отек, одышка с хрипами в груди, особенно тошнота, диарея, рвота и обморок) следует срочно вызвать скорую помощь или доставить больного в ближайшую больницу.

Лечение симптоматического типа предполагает использование лекарства для лечения проявления аллергии. Это могут быть как антигистаминные препараты, так и глюкокортикоидные.

Что касается специфической иммунотерапии, то производится такое лечение в условиях стационара. Эта терапия состоит в введении в организм небольшого количества аллергенного вещества в постепенно возрастающих дозах. Цель такой терапии состоит в том, чтобы вызвать состояние, при котором для возникновения аллергической реакции требуются все более высокие концентрации аллергенного препарата. В результате аллергическая реакция и ее симптомы становятся все менее и менее серьезными.

Никогда не занимайтесь самолечением. А при наличии склонности к аллергии на лекарства избегайте приема ненужных рекламируемых таблеток, в частности, в аптеках.

Читайте также: