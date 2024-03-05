Аллергия на медикаменты: рассказывает врач

Некоторые медицинские препараты, которые сейчас продаются в Украине, могут вызвать у пациентов аллергические реакции, поскольку в их составе есть потенциальные аллергены.

Какие лекарственные средства чаще всего создают проблемы, рассказала врач-аллерголог, соучредительница клиники иммунологии и аллергологии AirDoc Анастасия Левченко.

Побочное действие или аллергия?

Ежегодно диагноз "врачебная аллергия" (отрицательная реакция иммунной системы на медицинский препарат — прим. ред) получают около 7% украинцев. У большинства из них симптомы проявляются в легкой форме – сыпь, покраснение, зуд – и исчезают после прекращения применения препарата. В сложных случаях возникает такая острая аллергическая реакция, как анафилаксия. Она начинается очень стремительно, сопровождается снижением кровяного давления и может привести к смерти. Кстати, анафилактический шок встречается в 0,03-0,05% случаев при введении пациенту анестетиков. Причем в группе риска даже такой популярный анестетик, как лидокаин.

"Стоит сказать, что у человека действительно может быть аллергическая реакция на определенный медикамент, но в большинстве случаев это обычное побочное действие лекарственного средства, которое ошибочно называют аллергией, – говорит Анастасия Левченко. – А это два разных состояния. Причем аллергическая реакция тоже может быть разновидностью побочного действия медикаментов. Итак, если после применения лекарственного препарата у человека болит голова или возникает диарея – это не всегда является свидетельством аллергии на лекарства. Скорее, это обычное побочное действие медикаментов, о котором можно прочитать в инструкции к каждому препарату".

Медицинские аллергены

Современным аллергологам хорошо известны медицинские препараты, которые чаще всего становятся аллергическими раздражителями. "Прежде всего – это антибиотики, которые принадлежат к бета-лактамной группе, – рассказывает Анастасия Левченко. – С применением антибиотиков связано примерно 55% случаев всех лекарственных аллергий. Хуже всего, что они могут иметь между собой перекрестные реакции. К следующей группе относятся нейромышечные блокаторы, которые используются при наркозе во время операций: когда нужно заблокировать работу мышц или расслабить их. Имеются статистические данные о том, что около 7% пациентов имеют частичную или полную аллергию на местную анестезию.

Конечно, аллергическую реакцию вызывают не сами инъекции, а химические вещества, входящие в состав той или иной анестезии. Аллергические реакции иногда провоцируют аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты. Из того, что довольно часто встречается и что было в моей практике – у пациентов возникает аллергия на препараты для химиотерапии. При этом реакция может иметь достаточно серьезно выраженные проявления. Реагирует иммунная система и радиоконтрастные вещества, которые используют для проведения визуальных исследований и компьютерной томографии. В десятке аллергических препаратов также можно встретить морфин".

Что делать?

Если у вас возникла необычная реакция при применении лекарства – обратитесь к аллергологу, чтобы вместе с ним найти ответ на следующие вопросы: действительно ли это была аллергия, следует ли вам в будущем избегать употребления препаратов данной группы?

Иногда пациенты утверждают, что имеют аллергическую реакцию на все медицинские препараты или большое количество препаратов. Но на практике оказывается, что у них совсем не аллергическая реакция, а побочное действие лекарства или какое-либо другое заболевание.

Анастасия Левченко

"Если аллергическая реакция, врач посоветует как можно быстрее прекратить применение препарата и попытается очистить организм от аллергена. В случае, когда препарат применялся орально – пациенту можно сделать промывание желудка, – говорит Анастасия Левченко. –¦Для того чтобы подтвердить истинность аллергической реакции, проводится тест на определение триптазы – это маркер анафилактической реакции. Если у человека возникает анафилактическая реакция на медикамент и есть возможность сделать тест триптазы, которая активна в течение первых 12 часов – это будет неоспоримым доказательством того, что у пациента была аллергическая реакция на препарат.

В других случаях, после оказания неотложной помощи, врач уже будет разбираться с данными анамнеза, ища ответ на вопрос, была ли это аллергическая реакция? Подтвердить истинность аллергической реакции можно с помощью кожных проб и лабораторных аллергических тестов крови. В этом случае человеку даже можно сказать, на какие препараты реагирует его организм и есть ли у него аллергия вообще".

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