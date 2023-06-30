Аллергия на солнце: как уберечься от ультрафиолета

Обычно фоточувствительностью страдают мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет. Так называемая "аллергия на солнце" может иметь разные проявления: покраснение, крапивница и даже волдыри.

Большинство украинцев повышенную чувствительность к ультрафиолетовому излучению считают аллергией на солнце. Почему такого вида аллергии не существует и как позаботиться о собственном здоровье, если пребывание на солнце приводит к покраснению, зуду и даже пузырям, рассказал врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии, соучредитель и генеральный директор клиники иммунологии и AirDOC Анастасия Левченко.

Истинная аллергия бывает только на инородный белок, полностью отсутствующий в ультрафиолетовых лучах. Доказательством того, что прямая связь между солнечными лучами и какими-либо видами аллергических реакций отсутствует, служат и результаты научных исследований. Потому то, что украинцы называют "аллергией на солнце", – классический фотодерматит. Эта болезнь кожи обусловлена повышенной чувствительностью к ультрафиолетовым лучам, вызывающим фотохимическую реакцию, похожую на аллергию. Именно поэтому термин "аллергия на солнце" и употребляется в большинстве случаев, хотя он ошибочен.

Изучаем симптомы

Обычно фоточувствительностью страдают мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет. У подверженных фотодерматиту людей реакция на ультрафиолет может возникать в первые теплые весенние дни, когда солнце начинает активизироваться. Обычно реакция происходит на открытых участках кожи, получивших порцию солнечных лучей. Так называемая "аллергия на солнце" может иметь разные проявления: покраснение, крапивница и даже волдыри. Также на коже могут образовываться папулы – это разновидность сыпи.

Считается, что люди со светлой кожей более чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Это не так. Люди с темной кожей страдают фотодерматитом так же часто. А вот то, что светлая кожа более подвержена ожогам и злокачественным новообразованиям, – правда.

История болезни

Количество факторов, которые могут вызвать "аллергию на солнце" – достаточно велико. Причиной чувствительности к ультрафиолету могут быть различные аутоиммунные заболевания: волчанка (заболевание тканей вследствие нарушения иммунологических процессов в организме), порфирия (нарушение обмена веществ и накопление железа в тканях), миозит (воспаление скелетных мышц). Фоточувствительность также может возникнуть у людей с эндокринными заболеваниями. Особенно у пациентов с нарушенной функцией щитовидной железы.

Эти болезни могут вызывать реакции, которые без квалифицированного вывода врача воспринимаются как аллергия. На всякий случай советую также обследовать работу печени. Иногда у пациентов наблюдается нарушение детоксикации организма (за этот процесс отвечает именно печень), поэтому в крови находится большое количество не выводимых токсических веществ и продуктов распада. Взаимодействуя с ультрафиолетом через кровеносные сосуды, токсины могут вызвать фоточувствительность кожи. К счастью, лечение печени быстро убирает эти симптомы.

Ищем провокатора

Не стоит забывать о лекарственных препаратах, прием которых тоже способен провоцировать фоточувствительность, ведь в их составе есть разнообразные химические вещества. Это хинедин, гризеофульвин, ряд антибиотиков, нестероидные противовоспалительные препараты и оральные контрацептивы. Внимательно читайте инструкцию к лекарствам и косметическим средствам, которые будете применять. Особо внимательно изучайте пункты с противопоказаниями.

Чаще всего провокаторами, входящими в состав косметических средств, становятся безофеноны, ароматизаторы и антимикробные агенты. Среди ароматов фоточувствительность провоцируют сандаловое масло, мускус, амбра. Кстати, эти вещества могут быть и растительного происхождения: существует категория растений, содержащих в своем составе фитокумарины. После контакта с этими веществами возникает чувствительность к солнечному излучению. Особенно опасен контакт с борщевиком Сосновского.

Активный сезон

Если вы знаете свою фоточувствительность, вам следует заранее подготовиться к сезону активного солнца. Сначала на улице нужно находиться дозированно, с каждым разом увеличивая этот промежуток. Это будет иметь полезный эффект для сенсибилизации. Когда время пребывания на солнце увеличится с нескольких минут до часа и больше – вы подготовите свою кожу к летнему, активному сезону.

Собираясь на море или пикник, позаботьтесь не только о солнцезащитных косметических средствах, но и о закрытой одежде, которая убережет вашу кожу от ультрафиолета. Не лишним будет купить зонтик от солнца. Перед выходом на пляж не рекомендуется наносить какие-либо духи или агрессивно-косметические средства – пилинг или крем с кислотами.

Фоточувствительность провоцируют косметологические процедуры – татуаж и депиляция. Помните, наиболее агрессивными солнечные лучи бывают в период между 10-16 часами. Так что пребывание в это время на незащищенных от солнца локациях следует ограничить. Еще одна рекомендация: после того как вы были на солнце или купались в море (соленая вода также раздражает кожу), обязательно примите прохладный душ.

В некоторых случаях пациентам назначается UF-терапия (она еще называется РUVA-терапия), суть которой заключается в том, что специальный аппарат облучает кожу небольшим количеством ультрафиолета, готовя ее к пребыванию на солнце. В тяжелых случаях мы рекомендуем нашим пациентам перед поездкой на море (за 5-7 дней) прием антигистаминов. Очень важно, чтобы их назначил врач. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Анастасия Левченко

Врач поможет

Как ни старайся, а полностью ограничить контакт с ультрафиолетом летом не удастся. Запланируйте визит к врачу-аллергологу или дерматологу, поскольку только специалист может назначить эффективные средства лечения. Обычно так называемая аллергия на солнце не требует большого количества анализов и обследований. Все, что врачу нужно для установления правильного диагноза, – осмотр кожи и разговор с пациентом (нужно понять, какие причины стали причиной реакции). Скорее всего, врач назначит антигистаминные препараты второго поколения, которые помогут остановить зуд и воспаление кожи.

Если у вас возникла ярко выраженная реакция на ультрафиолет, обуздать ее помогут антигистаминные препараты или противовоспалительные кремы и мази. Когда речь идет о волдырях: кожу будут лечат по протоколам лечения ожогов. В некоторых случаях могут применяться гормональные таблетки или инъекции. Но в любом случае лечение должно проходить только под наблюдением врача, тогда лето подарит вам только приятные впечатления.

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