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Амнезия: как она возникает и пути ее лечения
Память — это сокровищница нашей жизни, из которой мы черпаем опыт, знания, чувства и связь с собой и миром. Но что происходит, когда этот архив внезапно исчезает или оказывается недоступным.
Амнезия — загадочное и тревожное состояние, при котором человек теряет воспоминания о себе, близких, важных событиях или не может создавать новые. Причины амнезии могут быть как физиологическими, так и психологическими, а ее формы — самыми разными. В своей статье издание Medical News Today рассказало, как возникает амнезия, какие существуют ее типы и какие пути лечения помогают вернуть утраченные воспоминания.
Что такое амнезия
Амнезия — это не просто забывчивость. Это серьезное нарушение памяти, возникающее вследствие травмы, болезни или психоэмоционального потрясения. Человек вдруг не может припомнить важные события, собственную биографию или даже родные лица. В некоторых случаях воспоминания исчезают из прошлого, в других исчезает способность создавать новые.
Несмотря на это, большинство людей с амнезией сохраняют сознание и чувство себя. Им могут быть доступны все знания и навыки до определенного момента времени, но новая информация больше не задерживается в памяти. А бывает и наоборот — все, что было до инцидента, стирается, как снег на солнце.
Типы амнезии
Амнезия бывает разной и каждый ее тип — это отдельная история:
Антероградная амнезия: человек не способен запоминать новенькую информацию после травмы. Прошлое остается четким, но настоящее — как сквозь туман.
Ретроградная амнезия: исчезают воспоминания, предшествовавшие травматическому событию, одновременно способность запоминать новое сохраняется.
Транзиторная глобальная амнезия: редкая форма временной амнезии, чаще встречающаяся у людей пожилого возраста с проблемами кровообращения.
Травматическая амнезия: результат сильнейшего удара по голове. После аварий или падений могут возникать кратковременные провалы памяти.
Диссоциативная амнезия: человек теряет представление о том, кто он. Причина — сильный эмоциональный шок или травма.
Постгипнотическая амнезия: после гипноза человек не помнит, что происходило во время сеанса.
Источниковая амнезия: человек помнит информацию, но не вспоминает, как его узнало.
Амнезия, вызванная алкоголем: так называемое «затмение», когда в результате чрезмерного употребления алкоголя исчезают фрагменты воспоминаний.
Прозопагнозия: потеря способности распознавать лицо, иногда врожденная, иногда обретенная.
Детская амнезия: нормальное явление, когда взрослые не помнят событий раннего детства из-за незрелости речевых и памятных центров.
Почему возникает амнезия
Причин амнезии — множество. Это могут быть:
инсульт;
энцефалит (воспаление мозга);
кислородное голодание;
травмы и черепно-мозговые повреждения;
опухоли мозга;
длительное употребление алкоголя;
дефицит витамина В1 (синдром Корсакова);
осложнения после анестезии;
судорожные расстройства.
Но у амнезии может быть чисто психологическая природа. Стресс, шок, насилие, война или стихийное бедствие могут вызвать временное «выключение» воспоминаний как защитную реакцию психики. Такие случаи часто связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), диссоциативным расстройством идентичности или острым стрессовым расстройством.
Симптомы, которые следует знать
потеря способности запоминать новое;
забвение событий прошлого;
ложные воспоминания;
нарушение кратковременной памяти;
частичная или полная потеря памяти;
дезориентация;
эмоциональная нестабильность.
Как диагностируют амнезию
Диагноз ставится после тщательного анализа анамнеза, а также физического, неврологического и психологического осмотра. Могут быть назначены МРТ, КТ или электроэнцефалография для выявления физических изменений в мозге. Анализы крови помогают обнаружить возможные инфекции или дефициты витаминов.
Врач также оценивает мышление, рефлексы, сенсорную чувствительность, равновесие, логику и память, чтобы точно определить тип амнезии и назначить лечение.
Лечится ли амнезия
Во многих случаях память возвращается постепенно без вмешательства. Но если амнезия связана с физическими или психическими расстройствами, их лечение является ключевым.
Помогают:
Когнитивно-поведенческая терапия;
Психотерапия;
Гипноз;
Медитация и упражнения осознанности;
Поддержка близких — знакомые запахи, музыка, фотографии могут удивительным образом пробудить воспоминания.
К сожалению, волшебной пилюли, которая возвращает утраченное прошлое, не существует. Но современная медицина и психология делают все возможное, чтобы помочь человеку найти себя снова.
Амнезия — это не только о забытых событиях, но и о потере части себя. Она может явиться следствием травмы, болезни или глубокого психологического стресса. Но, несмотря на тревожность этого состояния, существуют методы, дающие надежду на восстановление — от терапии и работы с психотерапевтом до поддержки родных и стимуляции памяти знакомыми образами, звуками и запахами. Понимание природы амнезии и бережное отношение к тем, кто с ней сталкивается, помогают уменьшить страх и вернуть человеку веру в себя.