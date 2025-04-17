Амнезия: как она возникает и пути ее лечения / © Associated Press

Реклама

Амнезия — загадочное и тревожное состояние, при котором человек теряет воспоминания о себе, близких, важных событиях или не может создавать новые. Причины амнезии могут быть как физиологическими, так и психологическими, а ее формы — самыми разными. В своей статье издание Medical News Today рассказало, как возникает амнезия, какие существуют ее типы и какие пути лечения помогают вернуть утраченные воспоминания.

Что такое амнезия

Амнезия — это не просто забывчивость. Это серьезное нарушение памяти, возникающее вследствие травмы, болезни или психоэмоционального потрясения. Человек вдруг не может припомнить важные события, собственную биографию или даже родные лица. В некоторых случаях воспоминания исчезают из прошлого, в других исчезает способность создавать новые.

Несмотря на это, большинство людей с амнезией сохраняют сознание и чувство себя. Им могут быть доступны все знания и навыки до определенного момента времени, но новая информация больше не задерживается в памяти. А бывает и наоборот — все, что было до инцидента, стирается, как снег на солнце.

Реклама

Типы амнезии

Амнезия бывает разной и каждый ее тип — это отдельная история:

Антероградная амнезия: человек не способен запоминать новенькую информацию после травмы. Прошлое остается четким, но настоящее — как сквозь туман.

Ретроградная амнезия: исчезают воспоминания, предшествовавшие травматическому событию, одновременно способность запоминать новое сохраняется.

Транзиторная глобальная амнезия: редкая форма временной амнезии, чаще встречающаяся у людей пожилого возраста с проблемами кровообращения.

Травматическая амнезия: результат сильнейшего удара по голове. После аварий или падений могут возникать кратковременные провалы памяти.

Диссоциативная амнезия: человек теряет представление о том, кто он. Причина — сильный эмоциональный шок или травма.

Постгипнотическая амнезия: после гипноза человек не помнит, что происходило во время сеанса.

Источниковая амнезия: человек помнит информацию, но не вспоминает, как его узнало.

Амнезия, вызванная алкоголем: так называемое «затмение», когда в результате чрезмерного употребления алкоголя исчезают фрагменты воспоминаний.

Прозопагнозия: потеря способности распознавать лицо, иногда врожденная, иногда обретенная.

Детская амнезия: нормальное явление, когда взрослые не помнят событий раннего детства из-за незрелости речевых и памятных центров.

Почему возникает амнезия

Причин амнезии — множество. Это могут быть:

инсульт;

энцефалит (воспаление мозга);

кислородное голодание;

травмы и черепно-мозговые повреждения;

опухоли мозга;

длительное употребление алкоголя;

дефицит витамина В1 (синдром Корсакова);

осложнения после анестезии;

судорожные расстройства.

Но у амнезии может быть чисто психологическая природа. Стресс, шок, насилие, война или стихийное бедствие могут вызвать временное «выключение» воспоминаний как защитную реакцию психики. Такие случаи часто связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), диссоциативным расстройством идентичности или острым стрессовым расстройством.

Симптомы, которые следует знать

потеря способности запоминать новое;

забвение событий прошлого;

ложные воспоминания;

нарушение кратковременной памяти;

частичная или полная потеря памяти;

дезориентация;

эмоциональная нестабильность.

Как диагностируют амнезию

Диагноз ставится после тщательного анализа анамнеза, а также физического, неврологического и психологического осмотра. Могут быть назначены МРТ, КТ или электроэнцефалография для выявления физических изменений в мозге. Анализы крови помогают обнаружить возможные инфекции или дефициты витаминов.

Врач также оценивает мышление, рефлексы, сенсорную чувствительность, равновесие, логику и память, чтобы точно определить тип амнезии и назначить лечение.

Лечится ли амнезия

Во многих случаях память возвращается постепенно без вмешательства. Но если амнезия связана с физическими или психическими расстройствами, их лечение является ключевым.

Помогают:

Когнитивно-поведенческая терапия;

Психотерапия;

Гипноз;

Медитация и упражнения осознанности;

Поддержка близких — знакомые запахи, музыка, фотографии могут удивительным образом пробудить воспоминания.

К сожалению, волшебной пилюли, которая возвращает утраченное прошлое, не существует. Но современная медицина и психология делают все возможное, чтобы помочь человеку найти себя снова.

Амнезия — это не только о забытых событиях, но и о потере части себя. Она может явиться следствием травмы, болезни или глубокого психологического стресса. Но, несмотря на тревожность этого состояния, существуют методы, дающие надежду на восстановление — от терапии и работы с психотерапевтом до поддержки родных и стимуляции памяти знакомыми образами, звуками и запахами. Понимание природы амнезии и бережное отношение к тем, кто с ней сталкивается, помогают уменьшить страх и вернуть человеку веру в себя.