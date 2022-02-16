Анкилозирующий спондилит – коварная болезнь позвоночника, которая чаще поражает мужчин до 40 лет

Случается, что молодые люди вдруг начинают испытывать боли в спине, но, как правило, не обращают на это внимания, мол, поболит и пройдет. В крайнем случае выпивают противовоспалительную таблетку, которая обычно помогает, и спешат дальше по своим делам. Однако именно в молодом возрасте может начать развиваться довольно тяжелое заболевание позвоночника – анкилозирующий спондилит (болезнь Штрюмпеля-Мари-Бехтерева).

Если болезнь не лечить на начальной стадии, все может закончиться инвалидностью: через несколько десятков лет тело согнется почти до земли и человек сможет находиться только в таком специфическом положении. Подробнее о том, как распознать болезнь и ее лечить, рассказал врач-ревматолог Житомирского медицинского центра "Медибор" Людмила Муравицкая.

Почти мужская болезнь

Анкилозирующий спондилит – это хроническое воспалительное заболевание, поражающее крестцово-подвздошные соединения, суставы и связки позвоночника. Болезнь быстро прогрессирует и приводит к сращению суставных поверхностей между собой. Как результат, полная или частичная неподвижность сустава позвоночника и деформация позвоночника (он сгибается). Но болезнь не является приговором для человека, потому что поддается лечению, то есть процесс можно приостановить и добиться длительной ремиссии.

По статистике, больше болеют именно мужчины, чем женщины, в соотношении: 2-3 к 1. Причем болеют в молодом возрасте – в среднем от 20 до 40 лет.

Причины болезни

Невозможно точно назвать причины болезни, но известно, что у 90-96% пациентов с анкилозирующим спондилитом обнаруживают определенный ген — HLA-B 27. Хотя бывают случаи, когда у пациентов указанный ген не обнаруживается, а болезнь есть. Поэтому сказать, что болезнь полностью связана с этим геном, нельзя, но она встречается гораздо чаще именно у тех людей, у которых выявляется ген HLA-B 27.

Как проявляется?

Если вы проснулись утром и чувствуете скованность в позвоночнике – это может быть ранним признаком болезни. Другой важный признак – это боли в нижней части спины после сна. Эти боли в начале заболевания могут быть размыты, не ярки, не продолжительны, поэтому люди периодически используют местные мази и выпивают нестероидный противовоспалительный препарат, после которого боли исчезают и в течение определенного периода не возникают – это так называемый период ремиссии. Но с течением времени боли становятся постоянными, длительными (более 3 месяцев), более интенсивными. Чаще возникают ночью и ближе к утру.

Человек встает с постели с болями, начинает двигаться и отмечает уменьшение болей после выполнения утренней зарядки, но на следующий день боли возникают снова и тоже после сна, то есть отдых не приносит никакого облегчения. А утренняя скованность длится более 30 минут...

Может быть поражение в крестцовых соединениях, тогда человек испытывает боли в ягодицах. Он может чувствовать их постоянно, особенно после того, как будет долго сидеть.

Болезнь может проявляться артритом, то есть человек испытывает боли в суставах, есть отек, потому полноценные движения невозможны. Обычно это коленные суставы, но боли могут быть и в пятом участке (так называемая пяточная шпора). Не исключены боли в грудино-реберном соединении. А также бывает поражение глаз: краснота, снижение остроты зрения и другие проявления. Болезнь может сопровождаться поражением сердечно-сосудистой системы, например, клапанного аппарата в сердце, перикардитом и т.д. То есть проявления болезни разнообразны, но самые частые – это боли в нижней части спины и в ягодицах.

Молодые пациенты просто не думают, что периодически появляющиеся ноющие боли могут указывать на достаточно серьезное заболевание. И списывают их на остеохондроз или дорсопатию, в крайнем случае идут к неврологу, хотя в данном случае требуется ревматолог.

Когда болезнь прогрессирует – боли меняются

Да, боли становятся постоянными, сильными утром, но они беспокоят и в течение дня, особенно при длительном сидении. Они начинают распространяться на другие отделы позвоночника, а утренняя скованность может быть не полчаса, а час и больше, поэтому люди пытаются быть "постоянно в движении". Людям нужно чаще принимать обезболивающие препараты, и они начинают искать в аптеке разные лекарства по своему усмотрению и используя советы знакомых. Но препараты не всегда помогают, потому что каждый человек индивидуален: одному помогает один препарат, другому – иной.

Если подытожить сказанное, то человека 20-40 лет должны насторожить скованность в позвоночнике и боли в нижней части спины, возникающие после сна и проходящие после физических нагрузок и приема лекарства. Это раннее начало болезни и нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы не запустить процесс.

Какие обследования подтверждают диагноз?

Чтобы подтвердить диагноз, пациенту производят рентгенологическое обследование или МРТ. Кроме того, анализ крови показывает повышенную СОЭ и СРБ. Бывает, что врач видит клинику болезни, но рентгенологические изменения отсутствуют – это говорит о начальной стадии болезни, и тогда врач назначает МРТ. Это тот период болезни, когда он еще не запущен и вполне возможно остановить процесс и избежать тяжелых последствий и инвалидности. А если запустить болезнь, человек страдает от постоянной нарастающей боли.

Как лечиться?

Основное лечение – это нестероидные противовоспалительные препараты, если поражен позвоночник, а также сульфаниламидные препараты, или глюкокортикоиды при поражении суставов конечностей и сухожилий. Но бывает, что болезнь неконтролируема, обладает высокой активностью, быстро прогрессирует, тогда врачам следует использовать более сильные препараты. Среди новых методик – иммунобиологическая терапия, которая очень эффективна.

А если не лечиться?

Если ничего не делать, то в среднем у 20% пациентов спустя 20-40 лет болезни возникает тяжелая инвалидность. При болезни позвоночник полностью изменяет свою структуру, а тело принимает специфическую позу (человек сгибается головой вниз). Кроме того, идет поражение внутренних органов: сердца, легких, почек. Плюс постоянные сильные боли.

Главное правило – больше двигаться

Главное для пациента – подвижный образ жизни: плавание, теннис, хореография и т.д. Это сохраняет подвижность позвоночника и приводит к уменьшению боли. Физические упражнения человек должен выполнять ежедневно, не менее 30-40 минут и желательно несколько раз в день. Спать нужно на жесткой поверхности с низкой подушкой. Очень важно отказаться от курения и следить за весом своего тела, потому что лишние килограммы – это нагрузка на позвоночник, что усиливает симптомы заболевания. В периоды ремиссии следует проходить физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, лазеротерапия, массаж и санаторно-курортное лечение.

Нужно знать следующее: если у ваших родственников было заболевание суставов (остеохондроз не считаем), в первую очередь ревматические болезни и жалобы на боли в спине, или если при обследовании обнаружили ген HLA-B 27, нужно немедленно обратиться к врачу-ревматологу. Специалист назначит адекватное и эффективное лечение, чтобы остановить процесс. И не стоит отчаиваться, потому что анкилозирующий спондилит – не приговор. Если есть желание лечиться и человек выполняет все предназначения врача, ожидаемый эффект будет обязательно. Главное – не запускать болезнь.

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