Анорексия и акне: существует ли между ними связь / © Credits

Реклама

Кожа — самый большой орган нашего тела и она часто отражает наше внутреннее состояние. У людей с анорексией организм испытывает сильное истощение, ведь длительное ограничение пищи или периоды голодания истощают запасы питательных веществ. В результате кожа становится бледной, тусклой, иногда покрывается мелкими высыпаниями или даже ланугообразным пушком (гипертрихоз), об этом рассказало издание Medical News Today.

Одним из распространенных проявлений является акне. Из-за недостатка витаминов и минералов, а также нарушения обмена веществ, кожа теряет способность к саморегуляции, а колебания уровня сахара в крови провоцируют воспаление и избыточное выделение себума. Это идеальная среда для образования прыщей.

Влияние питания на состояние кожи

У людей с анорексией часто есть дефицит белков, жиров, цинка, витаминов A, D, E и группы B, без которых кожа не может нормально функционировать. В некоторых случаях, когда после периода голодания человек начинает снова есть, резкое повышение уровня глюкозы может еще больше ухудшить состояние кожи, например, вызвать воспаление, жирный блеск и новые высыпания.

Реклама

Стресс и тревога делают замкнутый круг

Связь между акне и анорексией имеет еще один важный аспект — эмоциональный. В таком случае отмечают двустороннее влияние:

Акне может углублять неуверенность в себе и провоцировать расстройства пищевого поведения.

В то же время анорексия или булимия часто сопровождаются высоким уровнем стресса, депрессией и нарушением гормонального баланса, что опять же влияет на кожу.

Это замкнутый круг: стресс провоцирует высыпания, а он еще больший стресс, за которым следует ухудшение питания. В некоторых случаях даже появляется дерматиломания — привычка выжимать прыщи или царапать кожу, а это только усугубляет ситуацию.

Лечение и поддержка

Лечение анорексии и акне должно быть комплексным, ведь тело и психика взаимосвязаны.

При анорексии терапия включает:

Реклама

медицинское наблюдение и восстановление веса;

индивидуальную и семейную психотерапию;

коррекцию питания под наблюдением диетолога;

в случае необходимости, медикаментозную поддержку (антидепрессанты, антипсихотики).

При акне дерматолог может назначить:

местные средства с бензоилпероксидом, ретиноидами или азелаиновой кислотой;

антибиотики или изотретиноин в более сложных случаях;

и, что не менее важно, сбалансированное питание и контроль уровня стресса.

Релаксационные техники, медитация, хобби или арт-терапия помогают стабилизировать эмоциональное состояние и положительно влияют как на психику, так и на кожу.

Когда обращаться к врачу

Если вы или ваши близкие замечаете признаки расстройства пищевого поведения, например, резкое похудение, навязчивый контроль еды, страх перед набором веса, важно немедленно обратиться к врачу или психотерапевту. Если акне не проходит несмотря на уход или вызывает эмоциональный дискомфорт, не стоит терпеть, современная дерматология имеет множество эффективных решений.

Анорексия и акне могут быть разными проявлениями одной проблемы, нарушенной связи между телом и психикой. Недостаток питательных веществ, гормональные колебания, стресс и заниженная самооценка создают идеальные условия для появления высыпаний и ухудшения общего состояния кожи.

Реклама

Но хорошая новость в том, что оба состояния поддаются лечению. Правильное питание, психологическая поддержка и бережный уход за кожей способны вернуть не только здоровый вид, но и ощущение гармонии с собой.