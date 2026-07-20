Мыло / © www.credits

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Еще задолго до появления антибиотиков человечество сделало открытие, которое буквально изменило историю медицины, — гигиена. Именно чистая вода, мытье рук и санитария практически ликвидировали в развитых странах такие опасные заболевания, как холера, брюшной тиф и дизентерия, и разорвали цепь передачи инфекций, об этом сообщило издание The Washington Post.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, если бы у всего мира был доступ к надлежащим санитарным условиям, ежегодно можно было бы предотвратить примерно 1,4 миллиона смертей. Поэтому неудивительно, что читатели медицинского журнала BMJ назвали санитарную революцию величайшим достижением медицины после 1840 года, даже более важным, чем открытие антибиотиков или анестезии.

Как антибактериальное мыло стало маркетинговым хитом

С 1950-х годов производители начали активно добавлять в мыло специальные антимикробные компоненты. На упаковках появились знакомые всем обещания «Уничтожает 99,9% бактерий». Особенно резко спрос на такие средства вырос во время пандемии COVID, хотя сам коронавирус распространялся преимущественно воздушно-капельным путем, а не через поверхности.

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Сегодня антимикробные компоненты можно найти не только в мыле, но и в стиральных средствах, косметике, дезинфицирующих салфетках, спреях, текстиле и даже в пластиковых изделиях. Исследования также показывают, что следы этих веществ уже обнаруживаются в крови и грудном молоке многих американцев.

Разница между обычным и антибактериальным мылом

Несмотря на схожий результат, они действуют совершенно по-разному. Молекула обычного мыла состоит из двух частей: одна притягивает жир, другая — воду. Благодаря этому мыло разрушает жировые загрязнения, повреждает оболочку многих микроорганизмов и буквально смывает их с поверхности кожи вместе с водой.

Антибактериальные компоненты действуют иначе? они не смывают, а непосредственно уничтожают бактерии и разрушают их клеточную оболочку. Чаще всего для этого используют вещества из группы четвертичных аммониевых соединений, а раньше широко применялся триклозан.

На практике же результат одинаков и обычное мыло, и антибактериальные средства значительно уменьшают количество микроорганизмов на руках и помогают предотвратить заражение.

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Действительно ли антибактериальное мыло более эффективно

Научные данные говорят — нет. Десятки исследований не выявили разницы в частоте заболеваний между семьями, которые пользовались антибактериальным мылом, и теми, кто использовал обычное. В частности, анализ 27 исследований, опубликованный в журнале Clinical Infectious Diseases в 2007 году, показал, что триклозан не превосходит обычное мыло ни в профилактике инфекционных заболеваний, ни в уменьшении количества бактерий на руках.

Более того, лабораторные эксперименты показали, что бактерии, устойчивые к триклозану, зачастую одновременно теряют чувствительность и к антибиотикам. Эксперты называют это одним из возможных путей формирования так называемых супербактерий.

Общественная обеспокоенность

В 2016 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запретило использование 19 активных веществ в бытовом антисептическом мыле, среди которых был и триклозан. Причина прост, производители так и не доказали, что эти компоненты безопасны при длительном ежедневном использовании или более эффективны, чем обычное мыло.

Впрочем, было сделано исключение для трёх других антимикробных веществ — хлороксиленола, бензалкония хлорида и бензетония хлорида. Компаниям дали время доказать их безопасность. Между тем более трети мирового рынка дезинфицирующих средств содержит именно эти компоненты.

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Специалисты предупреждают, что такие вещества могут накапливаться как в окружающей среде, так и в организме человека и потенциально способствовать развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Каждая шестая распространённая бактериальная инфекция не поддаётся лечению стандартными антибиотиками. Только за период с 2018 по 2023 год количество таких случаев выросло на 40%.

Хотя основными факторами развития антибиотикорезистентности по-прежнему являются применение антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве, ученые предполагают, что свою роль в этом могут играть и бытовые антимикробные средства.

Стерильный дом

Большинство экспертов утверждают, что нам не нужна полная стерильность вокруг. Наш организм постоянно взаимодействует с миллиардами микроорганизмов, и подавляющее большинство из них абсолютно безопасно, а порой даже полезно. Ведь именно они формируют микробиом — сложную экосистему бактерий, которые обитают на коже и внутри организма и помогают поддерживать здоровье.

Лучшим способом профилактики большинства инфекций по-прежнему является обычное мытье рук с мылом и водой. Достаточно намочить руки, хорошо намылить их и мыть в течение 10–20 секунд, после чего тщательно смыть пену и высушить.

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Когда требуется дезинфекция

Несмотря на это, бывают ситуации, когда дезинфекция действительно необходима. Например, если поверхность загрязнена биологическими жидкостями, сырым мясом или в доме находится человек со значительно ослабленным иммунитетом. Также тщательную дезинфекцию рекомендуют, если кто-то из членов семьи болен кишечной инфекцией или норовирусом.

В таких случаях следует действовать в два этапа: сначала очистить поверхность водой с мылом, а уже потом использовать зарегистрированное дезинфицирующее средство или раствор хлорного отбеливателя.

Многие учёные поддерживают так называемую «гипотезу гигиены», согласно которой ранний контакт детей с обычными микроорганизмами способствует формированию здоровой иммунной системы и может снижать риск развития аллергических и аутоиммунных заболеваний в будущем. В то же время это не означает, что следует пренебрегать защитой от опасных инфекций, особенно в случае маленьких детей.

Чистый дом не обязательно должен быть стерильным. Современные исследования показывают, что для повседневной гигиены вполне достаточно обычного мыла и воды, а антибактериальные средства не демонстрируют убедительных преимуществ. Напротив, их чрезмерное использование может создавать новые риски — от накопления химических веществ в окружающей среде до потенциального усиления антибиотикорезистентности. Лучшая стратегия — соблюдать здоровый баланс, а именно: регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства только тогда, когда они действительно нужны, и не стремиться превратить свой дом в стерильную лабораторию.

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