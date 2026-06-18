Антибиотики и кишечник: почему пробиотики могут не помочь

Антибиотики / © Credits

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Антибиотики стали одним из важнейших медицинских открытий человечества. Именно они спасают жизни при бактериальных инфекциях и помогают организму справиться с заболеваниями, которые ещё столетие назад могли быть смертельными.

Впрочем, наряду с патогенными бактериями антибиотики часто поражают и полезные микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике. Из-за этого многие люди сталкиваются с неприятными симптомами, такими как тошнота, спазмы в животе, вздутие живота или диарея.

Издание The Washington Post объяснило, что такие реакции не всегда означают серьёзное повреждение микробиома. А популярный совет «обязательно принимать пробиотики» может оказаться далеко не лучшим решением.

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Антибиотики влияют на кишечник

Наш микробиом — это триллионы бактерий и других микроорганизмов, которые обитают в пищеварительной системе и выполняют множество важных функций. Они помогают переваривать клетчатку, вырабатывать полезные вещества, поддерживать иммунитет и защищать организм от вредных бактерий.

Когда человек начинает курс антибиотиков, часть этих полезных микроорганизмов также оказывается под ударом. Кроме того, некоторые препараты воздействуют непосредственно на работу кишечника. Например, азитромицин, входящий в состав популярных схем лечения, взаимодействует со специальными рецепторами в стенках пищеварительного тракта, так называемыми мотилиновыми рецепторами. Результат — усиление сокращений кишечника, что может вызывать дискомфорт, спазмы и боль в животе. Именно поэтому несколько дней пищеварительных расстройств во время лечения часто являются ожидаемым побочным эффектом.

Необратимое разрушение микробиома

Хорошая новость заключается в том, что у большинства взрослых людей микробиом оказывается удивительно устойчивым. Учёные уже давно выяснили, что антибиотики действительно вызывают кратковременные изменения в составе кишечных бактерий. Однако в большинстве случаев микробиом способен почти полностью восстановиться в течение нескольких недель после завершения лечения.

У маленьких детей ситуация может выглядеть иначе, ведь в раннем возрасте микробиом ещё активно формируется и поэтому более уязвим к внешним воздействиям.

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Кроме того, реакция на антибиотики в значительной степени зависит от конкретного человека. На риск изменений могут влиять, например, ослабленный иммунитет, прием некоторых лекарств, в частности ингибиторов протонной помпы, особенности собственного микробиома и общее состояние здоровья. В таких случаях может возрастать риск развития инфекции.

Антибиотики могут оставлять след на долгие годы

Недавнее крупное шведское исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, дало новые ответы на вопросы о долгосрочном воздействии антибиотиков.

Учёные проанализировали медицинские данные и состав микробиома почти 15 тысяч человек, и результаты показали, что у части участников даже один курс антибиотиков приводил к изменениям, которые сохранялись годами.

Наибольшее влияние было выявлено лишь у трёх групп препаратов, тогда как у антибиотиков, широко применяемых в мире, изменения микробиома оказались значительно менее выраженными. В то же время ученые подчеркивают, что пока неизвестно, насколько эти долгосрочные изменения повлияют на здоровье в будущем.

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Пробиотики

Именно здесь многие люди надеются услышать хорошие новости о капсулах с полезными бактериями. Однако наука пока не подтверждает их эффективность. Прием пробиотических добавок во время курса антибиотиков приносит минимальную пользу или вообще не дает заметного результата.

Более того, небольшое исследование, опубликованное в журнале Cell еще в 2018 году, показало неожиданный эффект. Люди, принимавшие пробиотики после антибиотиков, восстанавливали свой естественный микробиом медленнее, чем те, кто не использовал добавки. Единственным исключением могут быть пациенты с высоким риском инфекции C. difficile, например, люди с ослабленным иммунитетом или госпитализированные пациенты. В таких случаях решение о приеме пробиотиков следует принимать совместно с врачом. Для большинства же здоровых людей не стоит спешить тратить деньги на популярные баночки с обещаниями «восстановления микрофлоры».

Помощь микробиому

Увеличивайте количество клетчатки

Именно клетчатка является основным источником питания для полезных кишечных бактерий. В процессе её ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунной системы. Рекомендуемые суточные нормы:

женщины до 50 лет — 25 г

мужчины до 50 лет — 38 г

женщины старше 50 лет — 21 г

мужчины старше 50 лет — около 30 г

При необходимости можно использовать добавки с псиллиумом, которые помогают легче достичь необходимого уровня клетчатки.

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Делайте ставку на разнообразие растительной пищи

Одна из самых интересных находок современной науки о микробиоме заключается в том, что разнообразие зачастую важнее количества. Крупное исследование 2018 года показало, что именно разнообразие растительных продуктов в рационе лучше всего предсказывает богатство микробиома.

Различные виды клетчатки служат пищей для разных бактерий. Если питаться лишь несколькими продуктами, пользу от этого получат лишь часть микроорганизмов. Поэтому стоит регулярно включать в рацион овощи, фрукты, ягоды, бобовые, орехи и цельнозерновые продукты. Чем разнообразнее рацион, тем разнообразнее микробиом.

Ежедневно употребляйте ферментированные продукты

В отличие от многих пищевых добавок, у ферментированных продуктов есть довольно убедительная доказательная база. В известном исследовании Стэнфордского университета участников разделили на две группы. Одна увеличивала потребление клетчатки, а другая ежедневно добавляла в рацион как можно больше ферментированных продуктов. Через десять недель именно вторая группа продемонстрировала наибольший рост разнообразия микробиома. Кроме того, в их крови снизился уровень 19 различных воспалительных белков.

Среди продуктов, которые особенно рекомендуют специалисты: греческий йогурт, кимчи, квашеные овощи и другие натуральные ферментированные продукты. Интересно, что чем больше таких продуктов люди употребляли, тем сильнее был положительный эффект.

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Антибиотики остаются одним из самых эффективных средств современной медицины, но их воздействие на кишечник гораздо сложнее, чем принято считать. Да, они могут временно изменять микробиом и вызывать неприятные симптомы, однако в большинстве случаев организм способен восстановиться самостоятельно.

В то же время всеобщий ажиотаж вокруг пробиотических добавок пока не получил убедительного научного подтверждения. Гораздо больше пользы могут принести простые повседневные привычки. Поэтому иногда лучшая поддержка для микробиома — это не новая баночка из аптеки, а тарелка, наполненная разноцветными овощами, зеленью и цельными продуктами, которые работают не только во время лечения, но и на протяжении всей жизни.

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