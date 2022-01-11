Антибиотики: все что нужно знать о современных антибактериальных препаратах и их использовании

Антибиотики: все что нужно знать о современных антибактериальных препаратах и их использовании

Знаете ли вы, что антибиотики – важный инструмент в борьбе с бактериями? Однако их неправильное использование может привести к противоположному эффекту.

Антибиотики – препараты, которые, несомненно, эффективны при лечении инфекций бактериальной этиологии. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость к антибиотикам считается одной из основных угроз для здоровья населения. Это явление недооценивается не только пациентами, но и врачами, что может иметь глобальные последствия, в том числе в виде повышенной смертности из-за несерьезных инфекций. Так "кто" же такой антибиотик – друг или злодей? В каких случаях он действительно нужен, а в каких помочь не сможет?

Что такое антибиотики? Для чего их назначают?

Антибиотики – это вещества, используемые для лечения инфекций, вызванных патогенными микроорганизмами. Это соединения зачастую природного происхождения (вырабатываемые определенными бактериями, грибами) или синтетического (не имеющие природного аналога). Основная задача антибиотиков – подавить рост болезнетворных бактерий и, соответственно, помочь организму избавиться от инфекционного заболевания. Примечательно и то, что некоторые антибиотики обладают противогрибковым эффектом, однако не существует антибиотика, который работает против вирусов.

Интересно: ранее антибиотиком было принято считать только препарат природного происхождения, а лекарства, созданные синтетическим путем, – антибактериальными химиопрепаратами.



Виды антибиотиков: что нужно знать

Сегодня на фармакологическом рынке доступны антибиотики с различными названиями и свойствами. Они различаются по своему химическому строению, форме выпуска и, конечно, стоимости. Но в целом их можно разделить на три типа:

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Природные антибиотики. Они производятся определенными микроорганизмами – это могут быть различного рода грибки и плесень. Одним из ярких представителей является пенициллин – первое лекарство, которое оказалось эффективным против многих бактериальных инфекций.

Полусинтетические антибиотики. Были выделены из микроорганизмов и затем химически модифицированы. К полусинтетическим антибиотикам относятся полусинтетические пенициллины и цефалоспорины.

Синтетические антибиотики. У них есть свои прототипы в естественной среде, но они полностью созданы руками человека. Они обладают широким спектром активности и, в отличие от природного пенициллина, значительно реже вызывают аллергическую реакцию.

В медицине используются и другие критерии классификации антибиотиков, как правило, они связаны со свойствами лекарства:

Степень всасывания. Антибиотики в определенной степени всасываются в организм из кишечника. Поэтому некоторые антибиотики назначаются для приема внутрь, а некоторые только для инъекционного введения. Антибиотики, которые хорошо всасываются из пищеварительной системы, включают макролиды, хлорамфеникол и тетрациклины, поэтому они эффективны при пероральном приеме. А такие лекарства, как ампициллин и линкомицин, всасываются гораздо меньше, поэтому их следует вводить внутримышечно, для получения нужного терапевтического эффекта.

Легкое проникновение в ткани. Некоторые антибиотики проникают в ткани очень быстро, а некоторые – медленно. Этот критерий ограничивает использование выбранных антибиотиков при определенных инфекциях. Факторами, определяющими скорость проникновения в ткани, являются липофильность молекулы антибиотика и способность вещества связываться с белками крови. Так, к примеру, тетрациклины и макролиды относятся к числу антибиотиков, которые быстро проникают в ткани, что способствует активному терапевтическому эффекту. Другие имеют накопительный эффект и требуют применения определенного время.

Путь выведения антибиотиков. Большинство антибиотиков выводятся из организма с мочой, некоторые – с желчью. Подбирая антибиотики конкретному пациенту, следует учитывать его хронические заболевания, особенно связанные с нарушением работы почек. В противном случае можно усугубить почечную болезнь и спровоцировать осложнения.

Факт: антибиотик либо убивает бактерии (тогда мы говорим, что он обладает бактерицидным действием), либо подавляет их рост (тогда мы говорим, что он обладает бактериостатическим действием).

Какие антибиотики сейчас используются в медицине?

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Сегодня в распоряжении врачей широкий выбор антибиотиков. Конечно, пациенты задаются вопросом, почему существует так много разных антибиотиков, когда все они убивают бактерии. Что ж, все не так просто, как может показаться. В связи с тем, что инфекция может быть вызвана множеством различных бактерий, у нас должны быть лекарства от каждой из них. Следовательно, множество антибиотиков, хотя они похожи друг на друга, имеют немного другую химическую структуру и прежде всего другой спектр. Под спектром подразумевается ряд бактерий, против которых действует определенный противомикробный препарат. Мы можем различать антибиотики узкого спектра действия, то есть те, которые действуют только на небольшое количество бактерий, и антибиотики широкого спектра действия, которые убивают множество различных микроорганизмов.

Важно! Некоторые антибиотики снижают действие противозачаточных таблеток, что в основном связано с влиянием на состав микрофлоры кишечника. Поэтому рекомендуется принимать дополнительные меры контрацепции при приеме антибиотиков.

Когда стоит прибегать к антибиотикам?

Запомните! Антибиотики назначаются при диагностике инфекции бактериальной природы (в некоторых случаях антибиотик назначается при грибковых заболеваниях). Назначение антибиотика при вирусной патологии возможно только в случае, когда отмечается развитие осложнений, а именно – присоединение бактериальной инфекции. Ярким примером является развитие гнойной ангины на фоне ОРВИ.

Зная возбудителя инфекции, врач подбирает антибиотик с узким спектром действия, то есть поражающий небольшую конкретную группу микроорганизмов. Если вероятна смешанная инфекция, используются антибиотики широкого спектра действия. При назначении конкретного антибиотика врач также руководствуется рядом индивидуальных факторов, начиная от возраста и общего состояния пациента и заканчивая возможностью возникновения тяжелых аллергических реакций. Некоторые препараты этой группы могут быть токсичными для печени или почек и даже повредить слух. По этим причинам прием антибиотиков должен происходить только под наблюдением врача и по его рецепту. Не занимайтесь самолечением и не принимайте противобактериальные лекарства бесконтрольно!

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