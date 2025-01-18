Антибиотики: все, что вам необходимо знать об этом медицинском препарате

Антибиотики – это незаменимый инструмент в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их применение требует ответственности.

Издание Medical News Today рассказало, что антибиотики — это группа мощных лекарств, которые уничтожают бактерии и препятствуют их размножению. Они незаменимы для лечения болезней, вызванных бактериями, но совершенно неэффективны против вирусных инфекций, таких как простуда или грипп.

Факты об антибиотиках

В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин, первый природный антибиотик.

Антибиотики не могут бороться с вирусными инфекциями.

Флеминг предупреждал о риске стойкости к антибиотикам.

Антибиотики либо убивают бактерии, либо останавливают их рост.

Побочные эффекты могут включать диарею, расстройство желудка и тошноту.

Что такое антибиотики

Антибиотики – это мощные лекарственные средства, которые используются для лечения бактериальных инфекций, таких как пневмония, ангина, мочеполовые инфекции и кожные абсцессы. Они либо останавливают размножение микробов, либо уничтожают их стопроцентно. Обычно иммунная система человека самостоятельно борется с бактериями, но иногда он не в состоянии справиться с слишком большим их количеством. В таких случаях на помощь приходят антибиотики.

Первый антибиотик – пенициллин – стал революцией в медицине, уменьшив смертность от таких заболеваний, как пневмония, сифилис и стрептококковые инфекции и сделал возможным лечение тяжелых бактериальных инфекций. На его основе созданы современные препараты, которые используются по сей день.

Антибиотики бывают рецептурными и безрецептурными. К примеру, безрецептурные антибиотики можно найти в составе кремов и мазей для местного применения.

Как действуют антибиотики

Существуют два основных механизма действия антибиотиков, которые по-разному влияют на грамположительные и грамотрицательные бактерии:

Бактерицидные антибиотики (например, пенициллин): убивают бактерии, препятствуют образованию клеточной стенки или нарушают ее структуру. Бактериостатические антибиотики: останавливают размножение микробов.

После приема антибиотика симптомы обычно начинают улучшаться через несколько часов или дней в зависимости от тяжести инфекции.

Важность приема антибиотиков по назначению

Антибиотики следует применять только тогда, когда это действительно необходимо. Их неконтролируемое использование может привести к:

развитию резистентности бактерий;

побочных эффектов;

риска осложнений

Устойчивость к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии становятся нечувствительными к действию препарата. Это происходит из-за неправильного или чрезмерного использования антибиотиков. Наибольшее беспокойство вызывают стойкие бактерии, такие как Enterobacterales, которые могут вызвать серьезные инфекции, например пневмонию или менингит. Особенно опасны штаммы CRE (устойчивы к карбапенемам Enterobacterales).

Побочные эффекты

Среди побочных эффектов наиболее часто встречаются:

диарея;

тошнота;

сыпь;

грибковые инфекции полости рта, пищеварительного тракта или влагалища.

Реже могут возникать:

образование камней в почках;

потеря слуха;

серьезные аллергические реакции, включая анафилаксию.

Как избежать проблем с антибиотиками

Всегда завершать курс лечения даже если симптомы исчезли.

Не принимайте антибиотики без рецепта врача.

Не делиться антибиотиками с другими людьми.

Аллергия и взаимодействия

У некоторых людей антибиотики вызывают аллергические реакции, включая отек, сыпь и затрудненное дыхание. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу. Также важно избегать взаимодействия антибиотиков с другими лекарствами или алкоголем, если это указано в инструкции.

Соблюдение рекомендаций врача, завершение курса лечения и ограничение неконтролируемого использования помогут сохранить эффективность антибиотиков для будущих поколений.

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