Антибиотики: все, что вам необходимо знать об этом медицинском препарате

Антибиотики – это незаменимый инструмент в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их применение требует ответственности.
Издание Medical News Today рассказало, что антибиотики — это группа мощных лекарств, которые уничтожают бактерии и препятствуют их размножению. Они незаменимы для лечения болезней, вызванных бактериями, но совершенно неэффективны против вирусных инфекций, таких как простуда или грипп.
Факты об антибиотиках
- В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин, первый природный антибиотик.
- Антибиотики не могут бороться с вирусными инфекциями.
- Флеминг предупреждал о риске стойкости к антибиотикам.
- Антибиотики либо убивают бактерии, либо останавливают их рост.
- Побочные эффекты могут включать диарею, расстройство желудка и тошноту.
Что такое антибиотики
Антибиотики – это мощные лекарственные средства, которые используются для лечения бактериальных инфекций, таких как пневмония, ангина, мочеполовые инфекции и кожные абсцессы. Они либо останавливают размножение микробов, либо уничтожают их стопроцентно. Обычно иммунная система человека самостоятельно борется с бактериями, но иногда он не в состоянии справиться с слишком большим их количеством. В таких случаях на помощь приходят антибиотики.
Первый антибиотик – пенициллин – стал революцией в медицине, уменьшив смертность от таких заболеваний, как пневмония, сифилис и стрептококковые инфекции и сделал возможным лечение тяжелых бактериальных инфекций. На его основе созданы современные препараты, которые используются по сей день.
Антибиотики бывают рецептурными и безрецептурными. К примеру, безрецептурные антибиотики можно найти в составе кремов и мазей для местного применения.
Как действуют антибиотики
Существуют два основных механизма действия антибиотиков, которые по-разному влияют на грамположительные и грамотрицательные бактерии:
- Бактерицидные антибиотики (например, пенициллин): убивают бактерии, препятствуют образованию клеточной стенки или нарушают ее структуру.
- Бактериостатические антибиотики: останавливают размножение микробов.
После приема антибиотика симптомы обычно начинают улучшаться через несколько часов или дней в зависимости от тяжести инфекции.
Важность приема антибиотиков по назначению
Антибиотики следует применять только тогда, когда это действительно необходимо. Их неконтролируемое использование может привести к:
- развитию резистентности бактерий;
- побочных эффектов;
- риска осложнений
Устойчивость к антибиотикам
Устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии становятся нечувствительными к действию препарата. Это происходит из-за неправильного или чрезмерного использования антибиотиков. Наибольшее беспокойство вызывают стойкие бактерии, такие как Enterobacterales, которые могут вызвать серьезные инфекции, например пневмонию или менингит. Особенно опасны штаммы CRE (устойчивы к карбапенемам Enterobacterales).
Побочные эффекты
Среди побочных эффектов наиболее часто встречаются:
- диарея;
- тошнота;
- сыпь;
- грибковые инфекции полости рта, пищеварительного тракта или влагалища.
Реже могут возникать:
- образование камней в почках;
- потеря слуха;
- серьезные аллергические реакции, включая анафилаксию.
Как избежать проблем с антибиотиками
- Всегда завершать курс лечения даже если симптомы исчезли.
- Не принимайте антибиотики без рецепта врача.
- Не делиться антибиотиками с другими людьми.
Аллергия и взаимодействия
У некоторых людей антибиотики вызывают аллергические реакции, включая отек, сыпь и затрудненное дыхание. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу. Также важно избегать взаимодействия антибиотиков с другими лекарствами или алкоголем, если это указано в инструкции.
Соблюдение рекомендаций врача, завершение курса лечения и ограничение неконтролируемого использования помогут сохранить эффективность антибиотиков для будущих поколений.
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