Антибиотикорезистентность: почему устойчивость к антибиотикам так опасна для человечества

Антибиотикорезистентность: почему устойчивость к антибиотикам так опасна для человечества

По мнению специалистов, растущая устойчивость бактерий к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз для здоровья и жизни.

Со времени применения пенициллина было открыто и внедрено в лечение человека и животных много новых групп антибиотиков. Однако их чрезмерное, часто неоправданное использование и неадекватное дозирование стали причиной многих неожиданных проблем. Наиболее серьезной из них является постоянно растущее число микроорганизмов, устойчивых ко многим антибиотикам, в том числе к препаратам последнего поколения. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, каким образом развивается устойчивость к антибиотикам и какие причины подобного явления.

Устойчивость к антибиотикам: немного интересной истории

Потенциал устойчивости к антибиотикам был обнаружен в начале 1940-х годов, почти сразу после первого крупномасштабного клинического применения пенициллина – первого антибиотика. Массовое производство пенициллина было частью масштабных военных действий в период Второй мировой войны, когда препарат широко использовался военными, а также гражданским населением.

Наряду с эффективностью пенициллина при лечении раненых солдат этот препарат хвалили за снижение уровня венерических заболеваний среди военнослужащих, поскольку он был особенно эффективен против бактериальных организмов, вызывающих сифилис и гонорею.

Однако еще до окончания войны уже сообщалось о резистентности к пенициллину. А в последующие десятилетия чрезмерное использование антибиотиков способствовало селекции и размножению многочисленных штаммов бактерий, устойчивых к противобактериальной терапии.

Антибиотикорезистентность и механизмы развития такого явления

Резистентность – это способность микроорганизма выживать в присутствии лекарственного средства, влияющего на его жизненные процессы и тем самым подавляющего его рост и размножение.

Существует несколько генетических механизмов, посредством которых у бактерий может развиться устойчивость к антибиотикам. Эти механизмы вызывают резистентность, потому что они приводят к биохимическим модификациям – изменяют определенные свойства бактериальной клетки, которые обычно делали ее чувствительной к антибиотику.

Бактерии могут блокировать проникновение препарата в свою клеточную структуру; могут препятствовать целевому месту действия препарата в клетке; могут модифицировать клетку-мишень – фермент ДНК-гиразу, тем самым снижая эффективность препарата.

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Также стоит отметить существование так называемой естественной резистентности (она же первичная резистентностью) – это устойчивость бактерии к антибиотикам, определяемая генетически запрограммированной структурой данного микроорганизма. Например, многие штаммы стафилококка продуцируют пенициллиназу – фермент, способный нейтрализовать β-лактамные антибиотики (пенициллины и цефалоспорины), при этом такая резистентность существовала еще до создания самого пенициллина.

Согласно отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (CDC), в странах СНГ бактерии проявляют особенно высокую устойчивость к антибактериальному лечению. Особенно это касается микроорганизмов, вызывающих такие заболевания, как пневмония, инфекция мозговых оболочек, воспаление мочевыводящих путей и костной ткани.

Ученые перечисляют целых 6 возбудителей, которые стали для нас чрезвычайно опасны. Среди них:

кишечная палочка (Escherichia coli);

палочка Фридлендера (Klebsiella pneumoniae);

синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa);

ацинетобактеры (Acinetobacter);

пневмококк (Streptococcus pneumoniae);

энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis).

Эксперты во всем мире согласны: устойчивость к антибиотикам – это насущная глобальная угроза, которую нельзя игнорировать. ВОЗ заявила, что "необходимы срочные действия на самом высоком политическом уровне во всем мире и на национальном уровне также". Кроме того, и CDC заявляют, что последствия бездействия могут быть "потенциально катастрофическими".

Причины устойчивости к антибиотикам: почему так происходит

Наиболее распространенной причиной резистентности, как указывают специалисты, является чрезмерное использование антибиотиков при состояниях, вызванных небактериальными агентами, а вирусными инфекциями.

Второй момент, который провоцирует развитие устойчивости бактерий к антибиотикам, – это попытки пациентов заниматься самолечением, назначая самостоятельно себе подобные лекарства, при этом неверно подбирая противобактериальное средство. К сожалению, приобретать себе лекарства, отпускаемые без рецепта, иногда вообще не обращаясь к врачу – практика, которая негативно отличает нас от жителей стран Евросоюза.

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Кроме того, пациенты часто сокращают продолжительность антибактериальной терапии при улучшении самочувствия или уменьшают дозы применяемого препарата, без консультации с врачом (например, принимают антибиотик один раз в день вместо назначенных двух-трех). А между тем, когда концентрация препарата в организме слишком низкая, некоторые бактерии выживают и вырабатывают резистентность. При выборе и назначении антибиотика врач учитывает не только спектр его действия, но и соответствующую дозу, и продолжительность терапии.

Медицинская практика показывает, что несвоевременное обращение к врачу, когда заболевание запущено настолько, что трудно определить, какие бактерии ответственны за его развитие, также чревато последствиями. Тогда хорошим решением может стать применение таргетной антибактериальной терапии после микробиологического исследования – антибиотикограммы.

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Еще одним важным моментом, оказывающим сильное влияние на развитие устойчивости бактерий к антибиотикам, является инфекционный контроль, то есть предотвращение распространения устойчивых к лекарственным препаратам патогенов, особенно в условиях стационара. Так, в нашей стране, действительно, с этим большие проблемы – у нас самый низкий процент наличия в стационарах одноместных палат, что затрудняет изоляцию пациентов, инфицированных резистентными возбудителями, что способствует их передаче другим пациентам. Также важно информирование населения о правильном использовании антибиотиков и важности завершения полного курса лечения, как предписано врачом.

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