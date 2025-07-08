Антидепрессанты и либидо: что происходит с сексуальным желанием во время лечения / © Pexels

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Однако иногда вместе с улучшением настроения приходит совсем неожиданный побочный эффект — снижение либидо. Почему так происходит, нормально ли это и что с этим делать? На эти вопросы ответила невролог, психиатр и психотерапевт Людмила Пидкуймуха.

Почему антидепрессанты влияют на сексуальное желание

Рост уровня серотонина. Антидепрессанты, особенно из группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), повышают уровень серотонина в мозге. Но избыток этого нейромедиатора может подавлять дофамин — именно тот, что отвечает за чувство удовольствия, мотивацию и сексуальное желание.

Снижение дофамина и норадреналина. Эти два нейромедиатора критически важны для сексуального возбуждения. Если их уровень снижается под влиянием медикаментов — сексуальная реакция притупляется или исчезает полностью.

Гормональные изменения. Некоторые антидепрессанты могут влиять на уровень тестостерона или пролактина, а это прямо влияет на сексуальную активность как у женщин, так и у мужчин .

Эмоциональная «серость». Один из распространенных эффектов длительного приема антидепрессантов — потеря яркости эмоций, которая включает и сексуальное влечение. Человек может не испытывать ни радости, ни возбуждения, ни даже элементарного интереса к интимной жизни.

Препараты которые могут вызвать проблемы с либидо

СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина): самая частая группа, которая влияет на сексуальную функцию.

СИОЗС (ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина). Эти препараты в меньшей степени, но все же также могут влиять на либидо.

Существуют антидепрессанты, которые не снижают, а иногда даже улучшают либидо. Если сексуальная жизнь важна для вас (а для большинства — это так), врач может подобрать препарат с меньшей вероятностью побочных эффектов в этой сфере.

Это препараты, которые работают преимущественно через норадреналин и дофамин, а не серотонин. Часто даже улучшают либидо, настроение и энергию. Могут использоваться как альтернатива или дополнение к другим антидепрессантам. Они не блокируют серотонин способом, который вредит сексуальной функции. В низких дозах могут даже улучшать чувственность и сон.

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Что делать, если вы заметили изменения

Не паникуйте и не прекращайте лечение самостоятельно. Это худшее, что вы можете сделать.

Обратитесь к врачу, откровенно обсудите все изменения в своем состоянии.

Возможна замена препарата. Во многих случаях врач может подобрать другой препарат или изменить дозу.

Комбинированная терапия Иногда к основному антидепрессанту добавляют другой, чтобы уменьшить сексуальные побочные эффекты.

Психотерапия. Некоторые сексуальные проблемы имеют психологическую подоплеку. Работа с психотерапевтом может помочь найти равновесие между ментальным и телесным.

Сексуальное здоровье — это не роскошь, а важная часть качественной жизни. Если вы заметили изменения в либидо во время приема антидепрессантов — не стоит стесняться или игнорировать это. Современная медицина имеет инструменты для коррекции таких состояний и вы имеете право чувствовать себя хорошо не только эмоционально, но и физически.