Антидепрессанты: все, что нужно знать об этих препаратах / © Credits

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Антидепрессанты стали важнейшим инструментом в лечении психического здоровья. Но как они работают, у каких есть побочные эффекты и безопасно ли их употребление во время беременности, рассказало издание Medical News Today.

Антидепрессанты — это группа лекарственных средств, которые помогают улучшить настроение, снизить тревогу, восстановить энергию и сон, нормализовать аппетит. Их действие базируется на воздействии на нейромедиаторы — химические вещества в мозге, в частности, серотонин, дофамин и норадреналин, отвечающие за наше эмоциональное состояние.

Эти препараты не создают «счастья в таблетке», но восстанавливают химический баланс, чтобы мозг мог лучше функционировать.

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Основные типы антидепрессантов

1. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОС). Самый распространенный класс. Назначаются чаще всего благодаря более мягким побочным эффектам.

Кому подходят: женщинам с депрессией, тревожностью, ПМС, постродовой депрессией.

2. Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОС). Новые препараты с дополнительным влиянием на энергию и боль.

Кому подходят: во время депрессии с физической болью, фибромиалгии, менопаузы.

3. Трициклические антидепрессанты (ТЦА). Старший класс, иногда используется при хронической боли и бессоннице.

Побочные эффекты: седативный эффект, набор веса, сухость во рту.

4. Ингибиторы моноаминооксидазы (ИМАО). Используются реже из-за значительных ограничений в питании и взаимодействии с другими препаратами.

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Нужна строгая диета без продуктов, содержащих тирамин (например, выдержанные сыры).

5 . NaSSA (норадреналин-специфические серотонинергические антидепрессанты)

Может быть полезным: при тревожности, расстройствах сна, понижении аппетита.

Побочные эффекты: чего ожидать

Общие:

Тошнота

Головная боль

Сексуальные расстройства

Сонливость или бессонница

Специфические:

СИОС: могут повышать давление

ТЦА: запор, тахикардия, набор веса

ИМАО: взаимодействие с продуктами (риск гипертонического криза)

NaSSA: сонливость, увеличение аппетита

Серьезные, но редкие эффекты:

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Суицидальные мысли (особенно у подростков и молодежи)

Симптомы отмены из-за резкого прекращения (тревога, головокружение, странные ощущения в теле)

Совет: не прекращайте лечение самостоятельно. Всегда обращайтесь к врачу.

Безопасны ли антидепрессанты для беременных и кормящих мам

Некоторые СИОС считаются относительно безопасными во время беременности и грудного вскармливания.

Важно учесть риски: в тяжелых случаях неизлеченная депрессия более опасна, чем прием лекарства.

Обязательно консультируйтесь с гинекологом и психиатром.

Когда ждать результатов

Антидепрессанты не работают мгновенно. Обычно улучшение заметно из-за:

1-2 недели — первые смены настроения

6–8 недель — полный эффект

Если результата нет через месяц — сообщите врачу. Возможно, следует изменить дозу или препарат.

Нужно ли принимать антидепрессанты всю жизнь

Нет. Большинство врачей рекомендуют принимать антидепрессанты:

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минимум 6 месяцев после улучшения

В случае повторяющейся депрессии — дольше (до 1–2 лет или больше)

Завершение курса происходит постепенно, под наблюдением врача.

Альтернативы медикаментам

Антидепрессанты — не единственный путь. Иногда они сочетаются с другими подходами или заменяются ими, если депрессия легкая:

Психотерапия : когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), терапия межличностных отношений, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия

Физическая активность : регулярные прогулки, йога, танцы или спорт — природный источник эндорфинов.

Диета : Омега-3, витамины группы B, магний; меньше сахара и переработанных продуктов; больше овощей, фруктов, белков.

Светотерапия : подходит для женщин с сезонной депрессией — особенно зимой.

Травы, как зверобой. Внимание: может быть опасным в сочетании с антидепрессантами — обязательно консультируйтесь с врачом.

Антидепрессанты — это не волшебная таблетка, но реальная поддержка на пути к эмоциональному балансу. Они помогают миллионам людей восстановить внутреннюю гармонию, пережить сложные периоды жизни, стать снова собой. Не следует стесняться лечения.