Антихрупкость: как научиться не только выдерживать стресс, но и становиться сильнее

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В психологии способность человека выдерживать сильный стресс, хаос или неудачи называют антихрупкостью. Кроме того, считается, что если человек научился этому, то он может стать психологически и морально сильнее, а также жить и совершенствоваться благодаря этому. Об особенностях новых навыков украинцев рассказал эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен, инвестор и ученый Константин Круглов.

Согласно недавним масштабным исследованиям (в частности, данным ЮНИСЕФ Украина и социологических опросов), около 47 % украинцев испытывают высокий уровень стресса. В то же время более 70% граждан сталкиваются с постоянной нервозностью и напряжением, а высокая стойкость и умение адаптироваться помогают многим держаться в сложных условиях.

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В первую пятерку факторов, вызывающих стресс у родителей, вошли (по данным ЮНИСЕФ):

нехватка денег на самое необходимое (59%); сирена (сигнал воздушной тревоги) (44%); ссоры с близкими (38%); новости (32%); громкие резкие звуки (29%).

Как украинцы реагируют на стресс:

Изменение приоритетов: около половины людей начинают уделять больше внимания безопасности, физическому и психическому здоровью. Поиск ресурсов: несмотря на высокую нагрузку, большинство граждан демонстрируют высокий уровень внутренней устойчивости Влияние на работу: выносливость и эффективность незначительно, но снижаются.

Сам по себе стресс не всегда разрушителен. Ключевую роль играет ваше отношение к нему, что подтверждено учеными. Исследование Алия Крам (Alia Crum), профессор психологии и директор Mind & Body Lab из Стэнфордского университета, о так называемых «mindset» (установка или восприятие) эффектах стресса.

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Исследование показало: то, как человек воспринимает стресс — считает ли он его разрушительным или мобилизующим, — буквально влияет на физиологическую реакцию организма и на эффективность работы. Люди, которых научили воспринимать стресс как сигнал к действию, а не как угрозу, демонстрировали лучшую концентрацию, более низкий уровень тревоги и более высокую продуктивность.

Психологическая уязвимость в жизни и карьере почти никогда не возникает из-за того, что человек недостаточно силен. Она возникает, когда человек живет по чужому сценарию и сам не до конца понимает, что этот сценарий чужой.

Как научиться быть устойчивым к стрессу:

Эволюция через стресс. Воспринимайте стресс как новый опыт. Скажите себе, что без стресса и испытаний ваша личность ослабевает и деградирует. Научитесь любить неожиданности. Ваша стрессоустойчивость должна раскрыться в сложных обстоятельствах, в условиях неопределенности. Научитесь использовать хаос как почву для роста и психологического укрепления. Развивайте эмпатию. Собственный опыт неудач и слабости в сложных обстоятельствах помогает прощать промахи другим и становиться сильнее. Развивайте гибкость. Учитесь адаптироваться к изменениям и не бойтесь неопределенности. Абсолютно все мы умеем делать лучше, чем думали. Станьте терпимыми к собственным ошибкам. Ошибки развивают мышление, креативность, нестандартность. Каждая ваша неудача заставляет отказаться от стандартного мышления и искать новые решения и пути.

Долгое время в психологии господствовала идея о том, что стресс вреден, травма оставляет шрамы, а задача терапии — свести ущерб к минимуму. Но примерно с 2000-х годов исследователи начали замечать другое. Ричард Тедески и Лоуренс Кальхун из Университета Северной Каролины ввели термин «посттравматический рост» и зафиксировали, что значительная часть людей после тяжелых кризисов сообщает не только о восстановлении, но и о существенных положительных изменениях. Более глубокие отношения, новое понимание собственных приоритетов, ощущение силы, которого раньше не было. В одном из их исследований о таком росте говорили от 30 до 70 % людей, переживших серьёзные испытания. Это не значит, что кризис — это хорошо, это значит, что кризис — не обязательно конец. Иногда это точка, после которой наконец-то начинается что-то важное.

Представьте себе двух руководителей. Оба переживают одно и то же — провальный запуск продукта, распад команды, резкий спад продаж. Один из них через год выглядит изможденным и продолжает повторять одни и те же ошибки. Другой, каким-то образом, выходит из этого более остроумным, четким и, кажется, даже более уверенным в себе. В чем между ними разница? Писатель Насим Талеб назвал этот феномен антихрупкостью. Он различает три основных состояния. Хрупкое — то, что разрушается от удара. Прочное — то, что выдерживает удар и остается неизменным. Антихрупкое — это то, что от удара становится лучше. Хаос для такой системы — это топливо. Чем больше неопределённости, тем сильнее она становится.

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Есть менеджеры, которые годами держатся за должность, которая их душит, потому что боятся, что без неё они никому не будут интересны. Есть специалисты, которые стесняются своих настоящих идей и вместо них продают то, что, как им кажется, хотят услышать клиенты. Все эти люди живут в постоянном фоновом напряжении между тем, что чувствуют внутри, и тем, что транслируют вовне. И когда наступает настоящий кризис, это напряжение взрывается. Не потому, что кризис такой страшный. А потому, что у человека нет внутренней точки опоры, от которой можно оттолкнуться. Малейшая проблема становится толчком к тому, чтобы ненавидеть себя ещё больше, потому что всё вокруг такого человека заставляет его задумываться о том, что он поступает не так, как нужно, и ищет для себя подтверждение.

Согласно теории антихрупкости, ошибка — это опыт и уроки, которые порой бывают неприятными, дорогостоящими и болезненными. Вопрос, который задает себе антихрупкий человек, — не «кто виноват?», а «что это показало?». И здесь возникает интересный парадокс: такая культура возможна только тогда, когда конкретные люди не чувствуют экзистенциальной угрозы от собственной ошибки. А это означает, что им нужна внутренняя стабильность, независимо от квартального отчета, от мнения начальника, от того, что пишут конкуренты. Человек с такой стабильностью может сказать вслух: «Я ошибся, и вот что я из этого понял».

Устойчивость к стрессу основана на том, что вам нужно научиться различать, где вы живете своей жизнью, а где — чужой, руководствуясь чужими убеждениями и целями. Где ваши решения продиктованы реальным пониманием ситуации, а где — страхом выглядеть не так, как нужно, желанием понравиться, привычкой.

Это звучит банально, но на практике большинство людей никогда всерьез этим не занимались. Мы слишком увлечены внешними стратегиями, нетворкингом, оптимизацией процессов и почти не уделяем времени тому, чего мы на самом деле хотим и как мы можем этого достичь.

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Когда человек учится жить в соответствии со своей природой, он не становится бесчувственным к кризисам. Он просто перестает их бояться. Потому что знает: любой удар — это, прежде всего, информация. И с этой информацией можно работать.

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