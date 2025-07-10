Аппендицит: симптомы, лечение и возможные осложнения / © Credits

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Его опасность в том, что симптомы на первых этапах могут быть похожими на обычное расстройство пищеварения, а промедление с лечением может привести к серьезным осложнениям, вплоть до угрозы жизни, об этом рассказало издание Tua Saúd и подготовило материал, важный для каждого человека, который заботится о себе и близких, ведь знания — это сила. Особенно, когда речь идет о здоровье.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка (аппендикса), который расположен в правой нижней части живота. Этот орган считается рудиментарным, но во время воспаления может стать причиной серьезных проблем.

Воспаление может развиваться стремительно, за несколько часов, и требует срочного хирургического вмешательства. В случае задержки аппендикс может разорваться, а это приводит к перитониту — опасному осложнению.

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Симптомы

Аппендицит часто начинается внезапно, самые характерные симптомы:

Боль в животе — сначала вокруг пупка, позже смещается в правую нижнюю часть живота

Резкая, постоянная боль, которая усиливается при движении, кашле или пальпации

Потеря аппетита

Тошнота или рвота

Незначительное повышение температуры (до 38°C)

Вздутие живота, метеоризм

Запор или, наоборот, диарея

Общая слабость, усталость, озноб

Интересно: у женщин аппендицит иногда путают с гинекологическими болями — особенно при овуляции или воспалении придатков. Но боль при аппендиците имеет четкую локализацию и характерное «усиление при отпускании руки» после нажима.

Диагностика

Для диагностики аппендицита врач проводит физикальный осмотр, сбор симптомов, дополнительные обследования:

Анализ крови: повышенный уровень лейкоцитов указывает на воспаление

Анализ мочи: исключает инфекции мочевой системы

УЗИ органов брюшной полости или КТ: позволяет увидеть измененный аппендикс

Тест на симптом Щеткина-Блюмберга: при нажатии на правый бок и резком отпускании — усиление боли

Если вы заметили несколько симптомов из приведенных, не занимайтесь самолечением, сразу обратитесь к врачу. Промедление может очень дорого стоить.

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Причины возникновения

Причины возникновения аппендицита до конца не изучены, но среди самых распространенных:

Закупорка аппендикса каловыми массами или инородными телами

Бактериальная или вирусная инфекция

Глистная инвазия (паразиты)

Травмы брюшной полости

Увеличение лимфоидной ткани в аппендиксе

Реже — опухоли кишечника

Чаще аппендицит поражает детей и молодежь, но может случиться в любом возрасте, даже после 40-50 лет.

Лечение

Основной метод лечения — хирургическое удаление аппендикса или аппендэктомия. Операция может быть:

Классической (через разрез в животе)

Лапароскопической (через несколько маленьких проколов — менее травматичная, с более коротким периодом восстановления)

Пациента госпитализируют на 1-3 дня для наблюдения, введения антибиотиков и восстановления работы кишечника. Даже при подозрении на аппендицит могут провести операцию «на опережение», чтобы избежать осложнений в случае его подтверждения при осмотре.

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Осложнения

Разрыв аппендикса — содержимое попадает в брюшную полость

Перитонит — воспаление брюшины, очень опасное и требует немедленной операции

Абсцесс брюшной полости — скопление гноя, которое может потребовать дренирования

Сепсис — системное заражение крови

В 10-20% случаев осложнения случаются именно из-за поздней госпитализации.

Хронический аппендицит

В редких случаях аппендицит может протекать в хронической форме — с периодическими тупыми болями в животе, без ярко выраженных симптомов. Чаще такое случается у людей после 40 лет.

Советы

Если есть боль в правом боку, не медлите с визитом к врачу

Не принимайте обезболивающие до осмотра врача, они могут «замаскировать» симптомы

Если вам поставили диагноз «аппендицит» — не паникуйте. Это распространенная и хорошо контролируемая патология при условии своевременного вмешательства

После операции соблюдайте диету, пейте много воды, не поднимайте тяжестей и постепенно возвращайтесь к активности

Здоровье — это выбор, а информированность — первый шаг к нему. Берегите себя и не игнорируйте сигналы своего тела.