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Аппендицит: симптомы, лечение и возможные осложнения
Аппендицит — одно из самых распространенных ургентных заболеваний органов брюшной полости.
Его опасность в том, что симптомы на первых этапах могут быть похожими на обычное расстройство пищеварения, а промедление с лечением может привести к серьезным осложнениям, вплоть до угрозы жизни, об этом рассказало издание Tua Saúd и подготовило материал, важный для каждого человека, который заботится о себе и близких, ведь знания — это сила. Особенно, когда речь идет о здоровье.
Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка (аппендикса), который расположен в правой нижней части живота. Этот орган считается рудиментарным, но во время воспаления может стать причиной серьезных проблем.
Воспаление может развиваться стремительно, за несколько часов, и требует срочного хирургического вмешательства. В случае задержки аппендикс может разорваться, а это приводит к перитониту — опасному осложнению.
Симптомы
Аппендицит часто начинается внезапно, самые характерные симптомы:
Боль в животе — сначала вокруг пупка, позже смещается в правую нижнюю часть живота
Резкая, постоянная боль, которая усиливается при движении, кашле или пальпации
Потеря аппетита
Тошнота или рвота
Незначительное повышение температуры (до 38°C)
Вздутие живота, метеоризм
Запор или, наоборот, диарея
Общая слабость, усталость, озноб
Интересно: у женщин аппендицит иногда путают с гинекологическими болями — особенно при овуляции или воспалении придатков. Но боль при аппендиците имеет четкую локализацию и характерное «усиление при отпускании руки» после нажима.
Диагностика
Для диагностики аппендицита врач проводит физикальный осмотр, сбор симптомов, дополнительные обследования:
Анализ крови: повышенный уровень лейкоцитов указывает на воспаление
Анализ мочи: исключает инфекции мочевой системы
УЗИ органов брюшной полости или КТ: позволяет увидеть измененный аппендикс
Тест на симптом Щеткина-Блюмберга: при нажатии на правый бок и резком отпускании — усиление боли
Если вы заметили несколько симптомов из приведенных, не занимайтесь самолечением, сразу обратитесь к врачу. Промедление может очень дорого стоить.
Причины возникновения
Причины возникновения аппендицита до конца не изучены, но среди самых распространенных:
Закупорка аппендикса каловыми массами или инородными телами
Бактериальная или вирусная инфекция
Глистная инвазия (паразиты)
Травмы брюшной полости
Увеличение лимфоидной ткани в аппендиксе
Реже — опухоли кишечника
Чаще аппендицит поражает детей и молодежь, но может случиться в любом возрасте, даже после 40-50 лет.
Лечение
Основной метод лечения — хирургическое удаление аппендикса или аппендэктомия. Операция может быть:
Классической (через разрез в животе)
Лапароскопической (через несколько маленьких проколов — менее травматичная, с более коротким периодом восстановления)
Пациента госпитализируют на 1-3 дня для наблюдения, введения антибиотиков и восстановления работы кишечника. Даже при подозрении на аппендицит могут провести операцию «на опережение», чтобы избежать осложнений в случае его подтверждения при осмотре.
Осложнения
Разрыв аппендикса — содержимое попадает в брюшную полость
Перитонит — воспаление брюшины, очень опасное и требует немедленной операции
Абсцесс брюшной полости — скопление гноя, которое может потребовать дренирования
Сепсис — системное заражение крови
В 10-20% случаев осложнения случаются именно из-за поздней госпитализации.
Хронический аппендицит
В редких случаях аппендицит может протекать в хронической форме — с периодическими тупыми болями в животе, без ярко выраженных симптомов. Чаще такое случается у людей после 40 лет.
Советы
Если есть боль в правом боку, не медлите с визитом к врачу
Не принимайте обезболивающие до осмотра врача, они могут «замаскировать» симптомы
Если вам поставили диагноз «аппендицит» — не паникуйте. Это распространенная и хорошо контролируемая патология при условии своевременного вмешательства
После операции соблюдайте диету, пейте много воды, не поднимайте тяжестей и постепенно возвращайтесь к активности
Здоровье — это выбор, а информированность — первый шаг к нему. Берегите себя и не игнорируйте сигналы своего тела.