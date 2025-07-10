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Аппендицит: симптомы, лечение и возможные осложнения

Аппендицит — одно из самых распространенных ургентных заболеваний органов брюшной полости.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Аппендицит: симптомы, лечение и возможные осложнения

Аппендицит: симптомы, лечение и возможные осложнения / © Credits

Его опасность в том, что симптомы на первых этапах могут быть похожими на обычное расстройство пищеварения, а промедление с лечением может привести к серьезным осложнениям, вплоть до угрозы жизни, об этом рассказало издание Tua Saúd и подготовило материал, важный для каждого человека, который заботится о себе и близких, ведь знания — это сила. Особенно, когда речь идет о здоровье.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка (аппендикса), который расположен в правой нижней части живота. Этот орган считается рудиментарным, но во время воспаления может стать причиной серьезных проблем.

Воспаление может развиваться стремительно, за несколько часов, и требует срочного хирургического вмешательства. В случае задержки аппендикс может разорваться, а это приводит к перитониту — опасному осложнению.

Симптомы

Аппендицит часто начинается внезапно, самые характерные симптомы:

  • Боль в животе — сначала вокруг пупка, позже смещается в правую нижнюю часть живота

  • Резкая, постоянная боль, которая усиливается при движении, кашле или пальпации

  • Потеря аппетита

  • Тошнота или рвота

  • Незначительное повышение температуры (до 38°C)

  • Вздутие живота, метеоризм

  • Запор или, наоборот, диарея

  • Общая слабость, усталость, озноб

Интересно: у женщин аппендицит иногда путают с гинекологическими болями — особенно при овуляции или воспалении придатков. Но боль при аппендиците имеет четкую локализацию и характерное «усиление при отпускании руки» после нажима.

Диагностика

Для диагностики аппендицита врач проводит физикальный осмотр, сбор симптомов, дополнительные обследования:

  • Анализ крови: повышенный уровень лейкоцитов указывает на воспаление

  • Анализ мочи: исключает инфекции мочевой системы

  • УЗИ органов брюшной полости или КТ: позволяет увидеть измененный аппендикс

  • Тест на симптом Щеткина-Блюмберга: при нажатии на правый бок и резком отпускании — усиление боли

Если вы заметили несколько симптомов из приведенных, не занимайтесь самолечением, сразу обратитесь к врачу. Промедление может очень дорого стоить.

Причины возникновения

Причины возникновения аппендицита до конца не изучены, но среди самых распространенных:

  • Закупорка аппендикса каловыми массами или инородными телами

  • Бактериальная или вирусная инфекция

  • Глистная инвазия (паразиты)

  • Травмы брюшной полости

  • Увеличение лимфоидной ткани в аппендиксе

  • Реже — опухоли кишечника

Чаще аппендицит поражает детей и молодежь, но может случиться в любом возрасте, даже после 40-50 лет.

Лечение

Основной метод лечения — хирургическое удаление аппендикса или аппендэктомия. Операция может быть:

  • Классической (через разрез в животе)

  • Лапароскопической (через несколько маленьких проколов — менее травматичная, с более коротким периодом восстановления)

Пациента госпитализируют на 1-3 дня для наблюдения, введения антибиотиков и восстановления работы кишечника. Даже при подозрении на аппендицит могут провести операцию «на опережение», чтобы избежать осложнений в случае его подтверждения при осмотре.

Осложнения

  • Разрыв аппендикса — содержимое попадает в брюшную полость

  • Перитонит — воспаление брюшины, очень опасное и требует немедленной операции

  • Абсцесс брюшной полости — скопление гноя, которое может потребовать дренирования

  • Сепсис — системное заражение крови

В 10-20% случаев осложнения случаются именно из-за поздней госпитализации.

Хронический аппендицит

В редких случаях аппендицит может протекать в хронической форме — с периодическими тупыми болями в животе, без ярко выраженных симптомов. Чаще такое случается у людей после 40 лет.

Советы

  • Если есть боль в правом боку, не медлите с визитом к врачу

  • Не принимайте обезболивающие до осмотра врача, они могут «замаскировать» симптомы

  • Если вам поставили диагноз «аппендицит» — не паникуйте. Это распространенная и хорошо контролируемая патология при условии своевременного вмешательства

  • После операции соблюдайте диету, пейте много воды, не поднимайте тяжестей и постепенно возвращайтесь к активности

Здоровье — это выбор, а информированность — первый шаг к нему. Берегите себя и не игнорируйте сигналы своего тела.

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