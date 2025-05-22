Ароматизированная уходовая косметика — польза или риск: объясняет дерматолог / © Credits

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О том, можно ли безопасно использовать ароматизированные средства, рассказал американский дерматолог доктор Joshua Zeichner.

«Люди постоянно спрашивают меня: „Безопасно ли использовать косметику с ароматами?“ И правда в том, что если у вас нет экземы, розацеа или повышенной чувствительности кожи, то ароматизированные средства вполне приемлемый вариант ухода», — объясняет доктор.

Более приятный аромат может улучшить уход. Запахи способны снижать уровень стресса, вызывать положительные эмоции и даже помогать расслабиться после тяжелого дня.

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Причины возникновения такой тревоги

Проблема состоит в том, что ароматизаторы — частая причина аллергических реакций или раздражений, особенно у людей:

атопическим дерматитом (экземой),

розацеа (сосудистая гиперчувствительность кожи),

чувствительной или сухой кожей,

аллергией или контактным дерматитом.

Но это не значит, что все ароматы — зло. Есть разница между синтетическими ароматизаторами и натуральными эфирными маслами и оба типа могут быть как безопасными, так и проблемными в зависимости от концентрации и вашей индивидуальной реакции.

Кому точно следует избегать ароматизаторов

Доктор советует воздержаться от ароматизированных продуктов людям, имеющим:

диагностированную экзему или атопический дерматит;

розацеа или купероз;

чувствительную кожу;

склонность к аллергиям на парфюмерию.

В таких случаях лучше выбирать средства с маркировкой «без ароматизаторов», поскольку даже микродозы духов могут спровоцировать реакцию.

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Как безопасно пользоваться ароматизированными средствами

Сделайте патч-тест. Нанесите небольшое количество продукта на запястье или за ухом, подождите 24–48 часов. Выбирайте качественную продукцию. Известные бренды обычно используют безопасные концентрации ароматов. Не смешивайте слишком много средств. Если вы используете сразу 5-6 косметических продуктов с ароматами, риск раздражения увеличивается.

Факт или миф: натуральный аромат — более безопасный

Это миф. Натуральные эфирные масла, такие как лаванда, цитрус или мята, также могут быть сильными аллергенами. Поэтому натуральное не всегда означает безопасное, особенно для чувствительной кожи.

Если у вас здоровая, нечувствительная кожа, вам не нужно бояться ароматизированной косметики. Главное — выбирайте продукты, которые доставляют вам удовольствие, но не наносят вреда.