Артроз: почему разрушаются суставы и как затормозить этот процесс

Принято считать, что проблемы с суставами, в частности, артрозы, начинают беспокоить после 60 лет. Хотя на самом деле многие страдают артрозом уже в 40, причем некоторым приходится уже в таком возрасте делать операцию по имплантации искусственного сустава.

Почему же разрушаются суставы, кто в группе риска и как затормозить неотвратимой процесс? Об этом рассказал ортопед-травматолог высшей категории Житомирской клиники "Медибор Плюс" Иосиф Костюкевич.

Как разрушаются суставы

Артроз — это заболевание суставов, при котором происходит процесс разрушения соединяющих элементов сустава, то есть суставного хряща, который теряет свою структуру. Хрящ покрывает суставную поверхность, а синовиальная оболочка продуцирует синовиальную жидкость, которая заполняет полость суставов и дает возможность хорошего скольжения. В этой жидкости большое количество гиалуроновой кислоты, которая дает питания для суставов. А при артрозе изменяются околосуставные ткани, снижается количество жидкости вокруг хряща, организму не хватает микроэлементов, в первую очередь витамина D. Суставы разрушаются, и человек чувствует боль.

Если хрящ начинает разрушаться, организм пытается как-то укрепить сустав, и поэтому кость под хрящом делается толще. Она разрастается и при каждом движении человеку становится еще больно.

Что чувствует человек на разных стадиях артроза

На первой стадии боль может быть после значительных нагрузок, например, если человек нес тяжелый чемодан или пробежал значительное расстояние. На второй стадии артроза человек испытывает так называемую скованность суставов, то есть, утром ему нужно размяться, чтобы дальше можно было более-менее двигаться. А вечером он снова чувствует боль, которая, к слову, усиливается перед изменением погоды. Со временем суставная щель начинает уменьшаться, поэтому боли начинают беспокоить человека уже при незначительных физических нагрузках. А на третьей стадии организм начинает еще больше защищать сустав, и под ним появляется дополнительное костное разрастание, а сам сустав деформируется. Кости трутся друг о друга, потому что не хватает межсуставной жидкости, и это вызывает специфический хруст при движениях и сильную боль. Человек нормально не может ходить, поэтому использует палку или костыль. На четвертой стадии не помогают ни то, ни другое. Чтобы человек смог ходить, разрушенный сустав нужно заменить на искусственный.

Каковы причины артроза и кто в группе риска

Одна из важных причин деформирующего артроза — недостаток витамина D в организме. Большинство людей считает, что для выработки витамина D вполне достаточно проводить больше времени на улице, но, как показывает жизнь, этого мало. Среди пациентов, обращающихся по поводу артроза суставов, практически нет людей, у которых результаты анализа на содержание витамина D были бы удовлетворительными. А у многих оказывается серьезная нехватка этого важного витамина. Поэтому каждый должен сделать такой анализ, и если витамина D не хватает, пропить медикаментозные препараты, чтобы пополнить его запас.

Еще одна причина — нарушение кровообращения в суставе. Если нет необходимого уровня кровообращения, то нет поставки полезных веществ в хрящ, в частности, гиалуроновой кислоты, которая смазывает сустав. И тогда сустав начинает разрушаться.

Нередки посттравматические артрозы. Они возникают при любых травмах, падениях, ушибах, переломах. Например, в коленном суставе артроз чаще развивается после повреждения менисков и связок коленного сустава.

Если у человека врожденная дисплазия суставов или врожденный вывих бедра, на который вовремя не обратили внимания, то очень скоро суставы начинают изнашиваться. Это может произойти даже в 30 лет.

Важная причина артроза — избыточный вес. Лишние килограммы провоцируют артроз суставов, потому что суставы испытывают очень большую нагрузку, и они просто не выдерживают — начинают разрушаться. Сто килограммов считается критическим весом, при котором начинаются большие проблемы, но это не значит, что 99 килограммов — это норма. Каждый должен следить за своим весом, чтобы не обременять суставы.

Большое значение имеют заболевания внутренних органов: кишечника, а также желчевыводящих путей, по которым не всасывается достаточное количество витамина D и суставы начинают "сыпаться". Обычно боли в правом коленном суставе сигнализируют о том, что есть проблемы с печенью, а в левом — о сбоях в работе поджелудочной железы.

Как лечить суставы

На первых стадиях артроза по протоколам назначают хондропротекторы. Их нужно принимать минимум два-три месяца. Они не вылечат поврежденные суставы, но приостановят процесс их разрушения. На 1-2 стадиях болезни применяется еще один вид лечения — введение гиалуроновой кислоты. Ее можно инъекционно вводить в сустав, если у человека нет повышения количества жидкости в суставе на фоне артроза. А возможно, принимать определенные препараты, которые назначит врач. На 3-4 стадиях болезни хрящ значительно деформирован, поэтому прием хондропротекторов уже не эффективен. Нужно заменить разрушенный сустав искусственным, который даст возможность человеку значительно улучшить качество жизни.

Как сохранить здоровье суставов

Избегать больших физических нагрузок. Если у вас начальная стадия артроза, желательно заниматься не бегом, а лечебной ходьбой. Приседания нужно делать правильно, чтобы не было нагрузки на суставы. Врач-ортопед поможет подобрать комплекс физических упражнений и расскажет, как их выполнять, чтобы не навредить суставам.

Должно быть правильное питание, чтобы организм получал все необходимые элементы: кальций, витамин D, медь и другие.

Очень полезно для суставов плавать в бассейне, периодически делать массаж, чтобы улучшать кровообращение.

Следует придерживаться до питьевого режима, чтобы не сгущалась кровь. (Особенно сейчас, когда после перенесенного заболевания "ковид" кровь и так сгущается). Каждый день нужно выпивать 2 литра обычной воды, не считая супов и других напитков. Не переедать, следить за весом. И тогда возможно сохранить свои суставы в хорошей форме на долгие годы.

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