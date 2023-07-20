Артроз: причины, симптомы, лечение и профилактика

После 40 лет проблемы с суставами возникают у каждого седьмого украинца, а после 50 у каждого третьего диагностируют артроз.

Как сохранить суставы здоровыми и что делать, когда болезнь мешает жить полноценно, рассказал ортопед-травматолог Александр Галузинский.

Что такое артроз, откуда он берется?

Деформирующий артроз – это хроническое заболевание сустава с поражением первичного хряща, которое приводит к потере его двигательной функции. Эта болезнь достаточно распространена. Есть даже статистические данные о том, что 70 процентов всех поражений суставов приходится именно на артроз. Вообще же этим недугом страдает более 10 процентов населения земного шара. Относительно того, откуда берется болезнь, существует много провоцирующих ее факторов. Их можно поделить на три категории. Первая – генетический фактор или наследственность. Многие неправильно образующиеся в суставе структуры связаны с нашей генетикой. Вторая категория – возрастной фактор и связанные с ним изменения в организме. И третья, самая распространенная категория – фактор внешней среды. Она включает в себя разнообразные травмы суставов, ведущие к появлению артроза.

Почему эта болезнь становится моложе?

Существует множество факторов. Стрессовые ситуации, злоупотребление алкоголем и табаком нарушают нормальный процесс питания хряща в суставе, активируют разрушительные процессы. Следует сказать, что хрящ – самый ценный элемент в суставе. Есть даже такая фраза: сустав настолько стар, насколько стар его хрящ. Бывают случаи, когда пациент молод по возрасту, а обследование показывает, что его сустав выглядит намного старше.

Как распознать артроз?

Три основных симптома артроза: боль, отек, нарушение двигательных функций сустава. Как правило, ситуация развивается по следующему сценарию. Сначала человек ощущает боль в суставе, но считает это явление временным. Обвиняет в этом простуду или изменение погоды. Через некоторое время в суставе появляется утренняя скованность, мешающая свободно двигаться. В конце концов, вокруг сустава происходит воспаление мышц и сухожилий. Возникает отек. На этом этапе человек понимает, что без помощи врача не обойтись. Если у вас есть подобные симптомы – следует сходить, по крайней мере, к семейному врачу.

Расскажите, как происходит диагностика болезни?

Все начинается с рентгена. При этом рентген сустава выполняется в двух проекциях. Эти обследования дают врачу много нужной информации. Если возникают дополнительные вопросы – пациенту делают компьютерную или магнитно-резонансную томографию. На основе этих обследований и клинического осмотра ставится диагноз и принимается решение о методе лечения. Не стоит сразу хвататься за скальпель. Хотя иногда пациенты приходят на таком этапе болезни, что без хирургического вмешательства не обойтись.

Как лечат артроз?

Есть два вида лечения: медикаментозное и хирургическое. На начальных этапах заболевания пациенту назначаются лекарства: нестероидные противовоспалительные препараты или препараты местного действия в виде гелей и мази, а также хондопротекторы. Корректируется образ жизни пациента: он должен правильно питаться, делать физические упражнения, а если нужно – сбросить лишний вес. Конечно, этот процесс проходит под наблюдением врача. Когда же все это не дало желаемого результата, выбирается более глубокий способ лечения – хирургический. Если артроз не четвертой, а 1-2 степени – применяется артроскопия.

Что такое артроскопия?

Это малоинвазивный метод хирургического вмешательства, когда с помощью специальной вводимой в сустав системы мы можем увидеть его состояние на экране. Можем попытаться убрать больные частицы хряща, промыть сустав. Иногда в конце хирургического вмешательства вводят специальные лечебные препараты. Главная задача врача – сохранить хрящ. Все остальное – структуры и связи – можно восстановить. Эта методика позволяет быстро активизировать больного. К тому же, не приковывает его к постели: пациент ходит с первого дня оперативного вмешательства. Впрочем, артроскопия не решает проблему в целом. Чтобы закрепить положительный результат этого метода, необходима правильная физиотерапия и реабилитация.

Как лечится самая сложная степень артроза?

Четвертая степень артроза является противопоказанием к проведению артроскопии: мы только навредим пациенту. В этом случае ставится вопрос об эндопротезировании или замене сустава на искусственный имплант. Конечно, имплант восстанавливает работу сустава, но со временем может возникнуть необходимость его замены. Так что лучше лечить сустав на ранних стадиях, не доводя дело до эндопротезирования.

Неужели люди доводят болезнь до четвертой степени?

К сожалению да. Один из факторов этой проблемы – отсутствие полезной информации о здоровье суставов и методах их лечения. Нет профилактики, диспансерного осмотра. Люди откладывают визит к врачу до тех пор, пока боль не станет невыносимой или сустав окончательно не прекратит функционировать.

Александр Галузинский

Что нужно делать, чтобы не было проблем с суставами?

Нужно с детства проходить диспансерное наблюдение в ортопеде. Многие деформации сустава происходят как раз в детском возрасте, что создает проблемы в взрослом возрасте. Также в жизни человека должен быть спорт. Но без чрезмерных физических нагрузок. Не ставьте себе планки, которые вам не нужны. Ищите золотую середину. Правильно питайтесь и приведите свой вес в норму, посоветовавшись с врачом. Напомню, что вредные привычки и стресс тоже нарушают питание хряща. Поэтому соблюдайте здоровый образ жизни. Это профилактика всех видов болезней.

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