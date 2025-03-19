Аспирин: когда принимать, его преимущества и риски

Аспирин – это одно из самых популярных лекарственных средств, которое используется для облегчения боли, снижения температуры и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Его применение имеет как преимущества, так и определенные риски, о которых следует знать.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что аспирин относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и содержит ацетилсалициловую кислоту. Это соединение имеет естественное происхождение – оно содержится в ивовой коре, которую Гиппократ еще использовал для снижения температуры и облегчения боли. Современная фармацевтическая промышленность производит аспирин в разных формах: таблетках, капсулах, растворимых порошках.

Когда и зачем принимать аспирин

Аспирин может применяться для:

Облегчение головной, мышечной, зубной боли, а также боли во время менструаций;

лечение простуды и гриппа;

Уменьшение воспаления при хронических заболеваниях (артрит, мигрень);

Профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежедневное прием аспирина в низких дозах помогает предотвратить образование тромбов, это снижает риск инфаркта и инсульта у людей с высоким уровнем холестерина, гипертонией, диабетом или после перенесенных сердечно-сосудистых событий.

Безопасен ли аспирин

Несмотря на полезные свойства, аспирин имеет и побочные эффекты. Он может вызвать:

Раздражение слизистой желудка, это может вызвать язвенную болезнь;

Риск внутренних кровотечений;

Аллергические реакции; бронхоспазм у людей с астмой;

При длительном приеме – нарушение работы почек.

Также аспирин не рекомендуется детям до 18 лет из-за риска развития синдрома Рея – редкого, но опасного заболевания.

Взаимодействие с другими препаратами

При приеме аспирина важно учитывать его взаимодействие с другими лекарствами:

Антикоагулянты – повышают риск кровотечения;

Противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак) могут раздражать желудок;

Антидепрессанты – повышают вероятность кровотечения;

Метотрексат – может накапливаться в крови, вызывать токсический эффект.

Как правильно принимать аспирин

Всегда соблюдайте дозировку, указанную врачом или на упаковке.

Принимайте таблетки после еды, запивайте большим количеством воды.

Не употребляйте аспирин одновременно с алкоголем – это может повредить слизистую желудка.

При продолжительном применении регулярно консультируйтесь с врачом.

Аспирин – полезный и эффективный препарат, однако его применение должно быть обоснованным и контролируемым. Перед началом длительного приема следует посоветоваться с врачом, чтобы минимизировать риски для здоровья. Если аспирин не подходит, есть другие альтернативы, которые могут быть более безопасными в некоторых случаях.

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