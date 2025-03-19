Аспирин: когда принимать, его преимущества и риски

Аспирин – это одно из самых популярных лекарственных средств, которое используется для облегчения боли, снижения температуры и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Его применение имеет как преимущества, так и определенные риски, о которых следует знать.
Издание MedicalNewsToday рассказало, что аспирин относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и содержит ацетилсалициловую кислоту. Это соединение имеет естественное происхождение – оно содержится в ивовой коре, которую Гиппократ еще использовал для снижения температуры и облегчения боли. Современная фармацевтическая промышленность производит аспирин в разных формах: таблетках, капсулах, растворимых порошках.
Когда и зачем принимать аспирин
Аспирин может применяться для:
- Облегчение головной, мышечной, зубной боли, а также боли во время менструаций;
- лечение простуды и гриппа;
- Уменьшение воспаления при хронических заболеваниях (артрит, мигрень);
- Профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ежедневное прием аспирина в низких дозах помогает предотвратить образование тромбов, это снижает риск инфаркта и инсульта у людей с высоким уровнем холестерина, гипертонией, диабетом или после перенесенных сердечно-сосудистых событий.
Безопасен ли аспирин
Несмотря на полезные свойства, аспирин имеет и побочные эффекты. Он может вызвать:
- Раздражение слизистой желудка, это может вызвать язвенную болезнь;
- Риск внутренних кровотечений;
- Аллергические реакции; бронхоспазм у людей с астмой;
- При длительном приеме – нарушение работы почек.
Также аспирин не рекомендуется детям до 18 лет из-за риска развития синдрома Рея – редкого, но опасного заболевания.
Взаимодействие с другими препаратами
При приеме аспирина важно учитывать его взаимодействие с другими лекарствами:
- Антикоагулянты – повышают риск кровотечения;
- Противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак) могут раздражать желудок;
- Антидепрессанты – повышают вероятность кровотечения;
- Метотрексат – может накапливаться в крови, вызывать токсический эффект.
Как правильно принимать аспирин
- Всегда соблюдайте дозировку, указанную врачом или на упаковке.
- Принимайте таблетки после еды, запивайте большим количеством воды.
- Не употребляйте аспирин одновременно с алкоголем – это может повредить слизистую желудка.
- При продолжительном применении регулярно консультируйтесь с врачом.
Аспирин – полезный и эффективный препарат, однако его применение должно быть обоснованным и контролируемым. Перед началом длительного приема следует посоветоваться с врачом, чтобы минимизировать риски для здоровья. Если аспирин не подходит, есть другие альтернативы, которые могут быть более безопасными в некоторых случаях.
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