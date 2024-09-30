Астигматизм: что это такое и как с ним бороться

Астигматизм – явление достаточно распространенное. По статистике, почти половина населения планеты страдает астигматизмом, а примерно 40% детей имеют его легкую форму.

Если вы заметили, что не можете привести резкость, буквы расплываются, двоятся, еще и периодически после работы за компьютером болит голова, вам следует обратиться к врачу, потому что это может быть порок рефракции. Какой именно, рассказывает офтальмолог одесского центра "Эксимер" с 5-летним стажем Екатерина Бабий.

Что такое астигматизм

Самое главное, что нужно осознать, астигматизм – это не болезнь, а разновидность аметропии, то есть нарушение рефракции или остроты зрения. Она характеризуется разницей преломления поверхностей оптических сред глаза – роговицы, хрусталика. Следовательно, вылечить в обычном смысле слова астигматизм невозможно, есть только вариант корректировки рефракции очками, контактными линзами или лазерной коррекцией.

Разновидности астигматизма

1. В зависимости от изменений оптических сред различают роговичный и хрусталиковый астигматизм:

роговичный - самый распространенный, роговица является сильнейшей линзой, которая через себя преломляет свет на сетчатку.

Поверхность роговицы должна быть идеально сферической формы, то есть иметь одинаковую силу преломления во всех меридианах. Благодаря этому изображения или световые лучи от объекта фокусируются точно на сетчатке в одной точке (макула) – и в мозге формируется четкая картинка, а не размытая с двойным силуэтом.

Если же роговица имеет разную силу преломления, в одном или двух меридианах, то единого фокуса на сетчатке не будет. Поэтому изображение приобретает искривленные, размытые контуры, поскольку мозг получает различные импульсы из нескольких участков сетчатки;

хрусталиковый: условия формирования хрусталикового астигматизма такие же, как и у роговичного, то есть нарушение сферичности поверхности хрусталика.

2. По характеру искривления меридиана астигматизм бывает:

простой, когда искривление или неравномерность оптических сред возникает в одном меридиане;

сложный – в двух меридианах, тогда он определяется как миопический, так и гиперметропический;

смешанный, то есть в одном меридиане возникает миопический астигматизм, а в другом – гиперметропический.

3. По стабильности:

регулярный, характеризующийся искривлением за меридианами одинаково во всех участках;

иррегулярный – в течение одного меридиана будут случаться участки с разными степенями преломления.

4. По степени тяжести:

слабый – сила астигматизма до 3 диоптрий;

средний – от 3 до 6;

высокий – выше 6 диоптрий.

5. По причинам возникновения:

врожденный;

приобретен.

Как видят люди с астигматизмом

Зрение будет ухудшаться постепенно. При астигматизме от 0,75 диоптрий до высокой степени человеку будет трудно фокусироваться на объекте, печатных словах, отдельных деталях и линиях. Предметы будут отображаться расплывчато или в растянутом виде.

Особенно много жалоб возникает в темный период суток, когда зрачок максимально расширен. Ведь на узкий зрачок попадает меньшее количество рассеянных лучей от объекта, потому что зрачок в определенной степени отсекает их. При расширенном зрачке мы получаем большую площадь, через которую проходят рассеянные лучи, которые проектируются на сетчатку. Поэтому в период блэкаутов, вечером, в пасмурную погоду или в ночное время, даже если улицы освещены, астигматизм будет проявляться больше, чем днем.

Люди за рулем наблюдают вокруг фар или фонарей галоэффект – рассеяние света.

Что будете чувствовать

В первую очередь – большой дискомфорт. Глаза будут напрягаться из-за постоянных попыток сфокусироваться, так как изображение как на близкое, так и на дальнее расстояние будет размыто.

Итак, если работаете в офисе за компьютером и часто жалуетесь на головную боль, пьете таблетки, а они не помогают, это может быть следствием перенапряжения от нарушения остроты зрения – астигматизма, близорукости или дальнозоркости.

Причины возникновения астигматизма

Такое нарушение, как уже отмечалось выше, является врожденным или приобретенным.

Дефект зрения из-за определенной формы роговицы, с которой родился младенец, может проявиться с возрастом. Обычно малыши не жалуются на астигматизм. По норме он может быть у детей до 0,5 диоптрий, и это никак не отразится на звезде. Но в будущем может наступить момент, когда он будет больше влиять на остроту зрения, тогда и появятся жалобы.

Кроме этого, есть такая патология, как кератоконус, – наследственная проблема, приводящая к появлению астигматизма с момента развития заболевания. На сегодняшний день кератоконус проявляется преимущественно с 12-20 лет.

Приобретенный астигматизм возникает вследствие заболеваний глаз, например кератита, конъюнктивита или наследственных роговичных дистрофий.

Еще один отрицательный фактор – травмирование глаз (проникающие ранения, контузии, ожоги). Поэтому на поверхности глаза появляются рубцы, она становится неравномерной, что и приводит к нарушению остроты зрения. Также причиной возникновения астигматизма являются операции на глазах – при глаукоме, катаракте, удалении новообразований или птеригиуме (разрастание конъюнктивы).

Как выявить проблему

Когда начинаются жалобы на недостаточное качество зрения на дальнем или близком расстоянии, а также в ночное время, лучше обратиться к офтальмологу, чтобы определить причины нарушения рефракции.

А вот с детьми все сложнее: часто не понимают, что начинают хуже видеть. Поэтому родители должны следить за их поведением.

Признаки нарушения зрения:

малыш жмурится;

жалуется на частые головные боли, усталость от обучения;

непоседливый во время занятий, имеет плохой почерк;

когда что-то рассматривает, смотрит мультики или читает, то имеет взгляд как из-под лба или искоса.

Второй вариант выявить астигматизм – профилактические осмотры, которые должны быть в полгода, год, а дальше каждый год до совершеннолетия. Если определяются проблемы с рефракцией, врач может предлагать более частый график визитов.

Методы коррекции астигматизма

В современной офтальмологической практике назначаются:

сфероцилиндрические линзы. Это могут быть очки или мягкие контактные линзы, компенсирующие нарушение качества зрения, создавая единый фокус и перемещая его на сетчатку глаза. Тем самым мозг получает одну объединенную картинку без изменений – двоение и искривление;

при посттравматическом астигматизме или вследствие пересадки роговицы, пелюцидной дегенерации роговицы, кератоконуса часто используют жесткую склеральную линзу. Это большая линза, образующая искусственную роговицу поверх природной искривленной;

лазерная коррекция зрения. Однако она проводится уже во взрослом возрасте, после 18, при условии, что рефракция стабильна в течение полугода – года.

Для решения проблемы также применяется имплантация искусственного хрусталика. Этот метод поможет, когда по показаниям делать лазерную коррекцию зрения нельзя.

Важное замечание эксперта

Не пренебрегайте регулярными осмотрами офтальмолога. Ведь когда нет фокусировки изображения на сетчатке, вторично может возникать косоглазие, аккомодационная астенопия (зрительное переутомление) и рефракционная амблиопия (ленивый глаз).

Вот почему так важно своевременно проверять остроту зрения, выявить нарушение рефракции и назначить соответствующий метод коррекции. Очки или мягкие контактные линзы помогут сохранить зрение себе и предотвратить перенапряжение аккомодации у детей.

Читайте также: