Астма: виды, причины возникновения и диагностика

Астма / © Credits

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Издание Medical News Today рассказало, что астмой страдают более 260 миллионов человек во всем мире. И хотя современная медицина предлагает эффективные методы контроля над симптомами, многие, к сожалению, все еще не получают должного лечения.

Виды астмы

Астма может иметь разные формы в зависимости от триггеров, возраста пациента и тяжести течения.

Детская астма. Эта форма астмы наиболее распространена среди детей и часто проявляется в раннем возрасте. Основными факторами, которые ее провоцируют, являются аллергены (пыльца, шерсть животных, домашняя пыль), респираторные инфекции, пассивное курение и загрязнение воздуха. Некоторые дети перерастают астму, но во многих случаях она остается на всю жизнь.

Астма у взрослых . Взрослые могут впервые столкнуться с астмой даже после 40 лет. Факторами риска являются генетическая предрасположенность, ожирение, курение, хронические респираторные инфекции и воздействие вредных веществ в окружающей среде.

Профессиональная астма. Развивается у людей, работающих в среде, где присутствуют аллергены или раздражители (пыль, химические испарения, газы). Чаще ее диагностируют у работников сельского хозяйства, строителей, медицинских работников и парикмахеров.

Сезонная астма. Обостряется в определенное время года, например, во время цветения растений или в холодное время года. Триггерами могут быть пыльца, холодный воздух, влажность или грибковые споры.

Тяжелая и рефрактерная астма. Приблизительно у 5-10% больных тяжелая форма астмы, которая не поддается стандартному лечению. В таких случаях применяют специальную биологическую терапию и комбинированное лечение.

Причины возникновения астмы

Точные причины развития астмы не всегда можно определить, однако основными факторами риска являются:

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Генетическая предрасположенность — если один из родителей страдает астмой, риск развития болезни у ребенка возрастает на 25-50%.

Аллергические реакции — пыль, шерсть животных, пыльца, споры грибков и пищевые аллергены могут вызвать приступы.

Загрязнение воздуха — выхлопные газы, промышленные выбросы, пассивное курение.

Респираторные инфекции — частые бронхиты, грипп, вирусные заболевания могут усугублять симптомы.

Физическая нагрузка — у некоторых людей астматический приступ может возникать во время или после интенсивных упражнений.

Гормональные изменения женщины могут замечать обострение симптомов во время менструального цикла, беременности или менопаузы.

Как диагностируют астму

Правильная диагностика астмы включает несколько этапов:

Анализ жалоб и семейного анамнеза — врач спрашивает о наличии удушья, кашля, хрипов, их периодичности и возможных триггерах.

Физическое обследование — проверяют функцию легких, возможные проявления аллергии (ринит, экзема).

Спирометрия — тест, оценивающий объем и скорость воздушного потока в легких.

Пикфлуометрия — определение пиковой скорости выдоха, помогающей оценить степень сужения бронхов.

Тест на аллергены — кожные пробы или анализ крови для выявления аллергических реакций.

Тест на уровень оксида азота (FeNO) — оценивает воспаление в дыхательных путях, это может свидетельствовать об астме.

Лечение астмы

Астма — это хроническое заболевание, но при правильном лечении его можно эффективно контролировать. Основные методы лечения включают:

Бронхолитики — быстродействующие ингаляторы, расширяющие бронхи во время приступа.

Противовоспалительные препараты — кортикостероидные ингаляторы для уменьшения воспаления.

Антилейкотриеновые препараты помогают контролировать аллергическую астму.

Биологическая терапия — применяется при тяжелых формах астмы, когда другие методы не имеют эффекта.

Кроме медикаментозного лечения, важно соблюдать профилактические меры:

Избегать контактов с триггерами (аллергенами, табачным дымом, пылью).

Контролировать уровень стресса, ведь он может провоцировать приступы.

Регулярно заниматься спортом (йога, плавание, ходьба).

Вести дневник симптомов для лучшего контроля заболевания.

Астма — это серьезное заболевание, требующее комплексного подхода к лечению и профилактике. Своевременная диагностика, правильное лечение и избегание триггеров помогут вести активную жизнь без ограничений.

Помните, что регулярное наблюдение у врача и правильный выбор терапии позволят контролировать астму и уменьшить количество приступов. Берегите свое здоровье и дышите свободно.