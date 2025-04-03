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ТСН в социальных сетях

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Астма: виды, причины возникновения и диагностика

Астма – это хроническое заболевание дыхательных путей, сопровождающееся воспалением, сужением бронхов и периодическими приступами удушья. Эта патология может проявляться в любом возрасте и оказывать существенное влияние на качество жизни.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Астма

Астма / © Credits

Издание Medical News Today рассказало, что астмой страдают более 260 миллионов человек во всем мире. И хотя современная медицина предлагает эффективные методы контроля над симптомами, многие, к сожалению, все еще не получают должного лечения.

Виды астмы

Астма может иметь разные формы в зависимости от триггеров, возраста пациента и тяжести течения.

  • Детская астма. Эта форма астмы наиболее распространена среди детей и часто проявляется в раннем возрасте. Основными факторами, которые ее провоцируют, являются аллергены (пыльца, шерсть животных, домашняя пыль), респираторные инфекции, пассивное курение и загрязнение воздуха. Некоторые дети перерастают астму, но во многих случаях она остается на всю жизнь.

  • Астма у взрослых. Взрослые могут впервые столкнуться с астмой даже после 40 лет. Факторами риска являются генетическая предрасположенность, ожирение, курение, хронические респираторные инфекции и воздействие вредных веществ в окружающей среде.

  • Профессиональная астма. Развивается у людей, работающих в среде, где присутствуют аллергены или раздражители (пыль, химические испарения, газы). Чаще ее диагностируют у работников сельского хозяйства, строителей, медицинских работников и парикмахеров.

  • Сезонная астма. Обостряется в определенное время года, например, во время цветения растений или в холодное время года. Триггерами могут быть пыльца, холодный воздух, влажность или грибковые споры.

  • Тяжелая и рефрактерная астма. Приблизительно у 5-10% больных тяжелая форма астмы, которая не поддается стандартному лечению. В таких случаях применяют специальную биологическую терапию и комбинированное лечение.

Причины возникновения астмы

Точные причины развития астмы не всегда можно определить, однако основными факторами риска являются:

  • Генетическая предрасположенность — если один из родителей страдает астмой, риск развития болезни у ребенка возрастает на 25-50%.

  • Аллергические реакции — пыль, шерсть животных, пыльца, споры грибков и пищевые аллергены могут вызвать приступы.

  • Загрязнение воздуха — выхлопные газы, промышленные выбросы, пассивное курение.

  • Респираторные инфекции — частые бронхиты, грипп, вирусные заболевания могут усугублять симптомы.

  • Физическая нагрузка — у некоторых людей астматический приступ может возникать во время или после интенсивных упражнений.

  • Гормональные изменения женщины могут замечать обострение симптомов во время менструального цикла, беременности или менопаузы.

Как диагностируют астму

Правильная диагностика астмы включает несколько этапов:

  • Анализ жалоб и семейного анамнеза — врач спрашивает о наличии удушья, кашля, хрипов, их периодичности и возможных триггерах.

  • Физическое обследование — проверяют функцию легких, возможные проявления аллергии (ринит, экзема).

  • Спирометрия — тест, оценивающий объем и скорость воздушного потока в легких.

  • Пикфлуометрия — определение пиковой скорости выдоха, помогающей оценить степень сужения бронхов.

  • Тест на аллергены — кожные пробы или анализ крови для выявления аллергических реакций.

  • Тест на уровень оксида азота (FeNO) — оценивает воспаление в дыхательных путях, это может свидетельствовать об астме.

Лечение астмы

Астма — это хроническое заболевание, но при правильном лечении его можно эффективно контролировать. Основные методы лечения включают:

  • Бронхолитики — быстродействующие ингаляторы, расширяющие бронхи во время приступа.

  • Противовоспалительные препараты — кортикостероидные ингаляторы для уменьшения воспаления.

  • Антилейкотриеновые препараты помогают контролировать аллергическую астму.

  • Биологическая терапия — применяется при тяжелых формах астмы, когда другие методы не имеют эффекта.

Кроме медикаментозного лечения, важно соблюдать профилактические меры:

  • Избегать контактов с триггерами (аллергенами, табачным дымом, пылью).

  • Контролировать уровень стресса, ведь он может провоцировать приступы.

  • Регулярно заниматься спортом (йога, плавание, ходьба).

  • Вести дневник симптомов для лучшего контроля заболевания.

Астма — это серьезное заболевание, требующее комплексного подхода к лечению и профилактике. Своевременная диагностика, правильное лечение и избегание триггеров помогут вести активную жизнь без ограничений.

Помните, что регулярное наблюдение у врача и правильный выбор терапии позволят контролировать астму и уменьшить количество приступов. Берегите свое здоровье и дышите свободно.

Дата публикации
Количество просмотров
78
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