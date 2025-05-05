Атеросклероз: все, что нужно знать о «молчаливом враге» сосудов / © Credits

Реклама

И хотя риск увеличивается с возрастом, первые признаки болезни могут возникнуть уже в 20–30 лет, особенно если у вас вредные привычки, малоподвижный образ жизни или генетическая предрасположенность. Издание Medical News Today объяснило простыми словами, что такое атеросклероз, как он развивается, как распознать симптомы на раннем этапе и самое главное — как предотвратить это заболевание.

Что такое атеросклероз

Атеросклероз — это сужение и затвердение артерий, вызванное накоплением бляшек на стенках кровеносных сосудов. Эти бляшки состоят из холестерина, жира, кальция и отмерших клеток, которые со временем скапливаются и нарушают свободный кровоток.

Как работают артерии

Наши артерии — это «магистрали» для крови, которые переносят кислород и питательные вещества от сердца к органам. Их стенки покрыты тонким слоем — эндотелием, который сохраняет сосуды гладкими. Но когда этот слой повреждается — например, из-за курения, высокого давления, диабета или плохого холестерина — в артериях начинает формироваться бляшка.

Реклама

Чем опасен атеросклероз

Накопление бляшек:

сужает сосуды,

замедляет кровоток,

увеличивает риск тромбов.

А если бляшка оторвется — она может полностью перекрыть артерию. Это может привести к:

инфаркта,

инсульта,

почечной недостаточности,

гангрены,

сердечной недостаточности.

Симптомы: как распознать тревожные сигналы

Атеросклероз часто протекает без симптомов многие годы. Однако, когда поражены ключевые артерии, симптомы зависят от локализации:

Сонные артерии (питание мозга)

Риск инсульта

Симптомы:

внезапная слабость,

онемение лица,

нарушение речи,

паралич одной стороны тела.

Коронарные артерии (питание сердца)

Риск инфаркта

Симптомы:

боль или давление в груди,

одышка,

тошнота,

головокружение или потеря сознания.

Почечные артерии

Риск хронической болезни почек

Симптомы:

отеки рук или ног,

усталость,

потеря аппетита,

проблемы с концентрацией

Периферические артерии (ноги, руки)

Риск гангрены

Симптомы:

боль или онемение в ногах,

холод в стопах,

медленное заживление ран.

Кто в группе риска

Основные факторы:

Курение

Высокое кровяное давление

Высокий холестерин (особенно ЛПНП — «плохой»)

Сахарный диабет

Ожирение

Низкая физическая активность

Чрезмерный стресс

Генетическая предрасположенность

Злоупотребление алкоголем

Нездоровая диета (жирная, сладкая, соленая пища)

Как лечат атеросклероз

Изменения образа жизни (основа)

Отказ от курения

Физическая активность (минимум 30 мин 5 раз в неделю)

Здоровая пища: овощи, фрукты, цельнозерновые, нежирный белок, минимум сахара и соли

Контроль веса

Уменьшение стресса

Факт: женщины после менопаузы имеют повышенный риск из-за изменения гормонального фона. Особенно важно контролировать холестерин и давление в этот период.

Медикаментозное лечение

Статины — снижают холестерин

Антигипертензивные препараты — контролируют давление

Препараты против свертывания крови — предотвращают появление тромб

Лекарство для контроля сахара в крови — при диабете

Никогда не прекращайте и не начинайте прием лекарств без согласования с врачом.

Хирургические методы (при необходимости)

Стентирование — расширение сосудов специальной сеткой

Шунтирование — обход пораженного участка сосуда

Эндартерэктомия — удаление бляшки хирургическим путем

Профилактика

Атеросклероз не появляется за один день. Но чем раньше вы возьмете под контроль свой образ жизни, тем больше шансов избежать серьезных последствий в будущем.

Советы по профилактике:

Ходите каждый день хотя бы по 20–30 мин.

Следите за уровнем давления и холестерина (раз в год — обязательное обследование).

Замените жиры на растительные масла.

Не пренебрегайте сном — 7–8 часов ежедневно.

Добавляйте больше «антиоксидантных» продуктов: ягоды, зелень, орехи, брокколи.

Атеросклероз — это не приговор, если вы знаете, как его предотвратить. Важно понимать, что мы сами способны изменить свою судьбу: здоровое питание, активность, забота о теле и психическом здоровье — это ключи к долгой, полноценной жизни.