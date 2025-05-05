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Атеросклероз: все, что нужно знать о "молчаливом враге" сосудов

Атеросклероз — это не просто «возрастная болезнь». Это медленное, коварное изменение в организме, которое годами может не давать о себе знать, но однажды — привести к инфаркту, инсульту или другим серьезным осложнениям.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Атеросклероз: все, что нужно знать о "молчаливом враге" сосудов

Атеросклероз: все, что нужно знать о «молчаливом враге» сосудов / © Credits

И хотя риск увеличивается с возрастом, первые признаки болезни могут возникнуть уже в 20–30 лет, особенно если у вас вредные привычки, малоподвижный образ жизни или генетическая предрасположенность. Издание Medical News Today объяснило простыми словами, что такое атеросклероз, как он развивается, как распознать симптомы на раннем этапе и самое главное — как предотвратить это заболевание.

Что такое атеросклероз

Атеросклероз — это сужение и затвердение артерий, вызванное накоплением бляшек на стенках кровеносных сосудов. Эти бляшки состоят из холестерина, жира, кальция и отмерших клеток, которые со временем скапливаются и нарушают свободный кровоток.

Как работают артерии

Наши артерии — это «магистрали» для крови, которые переносят кислород и питательные вещества от сердца к органам. Их стенки покрыты тонким слоем — эндотелием, который сохраняет сосуды гладкими. Но когда этот слой повреждается — например, из-за курения, высокого давления, диабета или плохого холестерина — в артериях начинает формироваться бляшка.

Чем опасен атеросклероз

Накопление бляшек:

  • сужает сосуды,

  • замедляет кровоток,

  • увеличивает риск тромбов.

А если бляшка оторвется — она может полностью перекрыть артерию. Это может привести к:

  • инфаркта,

  • инсульта,

  • почечной недостаточности,

  • гангрены,

  • сердечной недостаточности.

Симптомы: как распознать тревожные сигналы

Атеросклероз часто протекает без симптомов многие годы. Однако, когда поражены ключевые артерии, симптомы зависят от локализации:

Сонные артерии (питание мозга)

Риск инсульта

Симптомы:

  • внезапная слабость,

  • онемение лица,

  • нарушение речи,

  • паралич одной стороны тела.

Коронарные артерии (питание сердца)

Риск инфаркта

Симптомы:

  • боль или давление в груди,

  • одышка,

  • тошнота,

  • головокружение или потеря сознания.

Почечные артерии

Риск хронической болезни почек

Симптомы:

  • отеки рук или ног,

  • усталость,

  • потеря аппетита,

  • проблемы с концентрацией

Периферические артерии (ноги, руки)

Риск гангрены

Симптомы:

  • боль или онемение в ногах,

  • холод в стопах,

  • медленное заживление ран.

Кто в группе риска

Основные факторы:

  • Курение

  • Высокое кровяное давление

  • Высокий холестерин (особенно ЛПНП — «плохой»)

  • Сахарный диабет

  • Ожирение

  • Низкая физическая активность

  • Чрезмерный стресс

  • Генетическая предрасположенность

  • Злоупотребление алкоголем

  • Нездоровая диета (жирная, сладкая, соленая пища)

Как лечат атеросклероз

Изменения образа жизни (основа)

  • Отказ от курения

  • Физическая активность (минимум 30 мин 5 раз в неделю)

  • Здоровая пища: овощи, фрукты, цельнозерновые, нежирный белок, минимум сахара и соли

  • Контроль веса

  • Уменьшение стресса

Факт: женщины после менопаузы имеют повышенный риск из-за изменения гормонального фона. Особенно важно контролировать холестерин и давление в этот период.

Медикаментозное лечение

  • Статины — снижают холестерин

  • Антигипертензивные препараты — контролируют давление

  • Препараты против свертывания крови — предотвращают появление тромб

  • Лекарство для контроля сахара в крови — при диабете

Никогда не прекращайте и не начинайте прием лекарств без согласования с врачом.

Хирургические методы (при необходимости)

  • Стентирование — расширение сосудов специальной сеткой

  • Шунтирование — обход пораженного участка сосуда

  • Эндартерэктомия — удаление бляшки хирургическим путем

Профилактика

Атеросклероз не появляется за один день. Но чем раньше вы возьмете под контроль свой образ жизни, тем больше шансов избежать серьезных последствий в будущем.

Советы по профилактике:

  • Ходите каждый день хотя бы по 20–30 мин.

  • Следите за уровнем давления и холестерина (раз в год — обязательное обследование).

  • Замените жиры на растительные масла.

  • Не пренебрегайте сном — 7–8 часов ежедневно.

  • Добавляйте больше «антиоксидантных» продуктов: ягоды, зелень, орехи, брокколи.

Атеросклероз — это не приговор, если вы знаете, как его предотвратить. Важно понимать, что мы сами способны изменить свою судьбу: здоровое питание, активность, забота о теле и психическом здоровье — это ключи к долгой, полноценной жизни.

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